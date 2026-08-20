Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD

Dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố cho thấy tổng nợ quốc gia lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, vượt xa những dự báo công bố trước đó.

Sự gia tăng vay nợ diễn ra trong bối cảnh nghĩa vụ dài hạn của Mỹ liên quan đến an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đồng thời lãi suất cũng tăng theo. Theo dữ liệu do Bộ Tài chính công bố, tổng nợ công chưa thanh toán của Mỹ đạt 40,05 nghìn tỷ USD tính đến cuối ngày 18/8.

Trong đó, thâm hụt ngân sách vào tháng 7 lên tới 432,3 tỷ USD, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3/2021. Mức thâm hụt tính từ đầu năm tài khóa đến nay đang tiến gần 1.800 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Mười năm trước, tổng nợ của Mỹ ở mức 19.400 tỷ USD.

Màn hình điện tử hiển thị nợ quốc gia ở Washington, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Thông tin trên trái ngược với dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) rằng tổng nợ vay sẽ đạt 39,4 nghìn tỷ USD vào cuối năm tài chính 2026.

Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, phản ánh áp lực giá cả ngày càng tăng do cuộc chiến với Iran và lo ngại về chi tiêu thâm hụt. Việc tăng lãi suất buộc chính phủ Mỹ phải tái cơ cấu nợ với mức lãi suất cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đã can thiệp để ổn định thị trường trái phiếu dài hạn khiến lợi suất giảm xuống. Chính phủ liên bang hoạt động thâm hụt ngân sách và vay tiền để trang trải nghĩa vụ tài chính, bao gồm chi tiêu chiến tranh và cắt giảm thuế.

Nợ công của Mỹ gia tăng trong bối cảnh những lo ngại về lạm phát, chiến tranh ở Trung Đông và chi tiêu chính phủ làm dấy lên mối quan ngại trong giới đầu tư, đồng thời chi phí vay vốn cũng tăng cao.

“Từ lâu người ta đều biết chính phủ Mỹ đang đi theo con đường không bền vững với thâm hụt ngân sách. Trong vài năm qua, Mỹ rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách khoảng 2 nghìn tỷ USD, ngay cả trong thời bình và thịnh vượng”, chuyên gia về ngân sách và thuế tại Viện Brookings cho hay.

Trước đây, thâm hụt ngân sách từ 3% - 4% GDP từng khiến thị trường tài chính Mỹ lo ngại, nhưng hiện nay con số này đang ở mức gần 6% đến 7% GDP. Khi lạm phát đẩy lãi suất lên cao, chi phí lãi suất đối với nợ cũng tăng theo, và những chi phí liên quan đến dân số già đang làm tăng thâm hụt ngân sách.

Nhiều nhà phân tích lưu ý không có mức nợ trên GDP nào tự động gây ra khủng hoảng, dù tổng nợ đánh dấu ngưỡng tượng trưng, nhiều nhà kinh tế coi nợ công là thước đo có ý nghĩa kinh tế nhất.

Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn do dự trong việc điều chỉnh lãi suất do cần thêm thông tin về lạm phát và thị trường lao động, chi phí vay của Chính phủ Mỹ đã tăng vọt. Chi phí trả lãi cho khoản nợ đã lên tới gần 1.200 tỷ USD trong năm nay.