Nợ nần, nam thanh niên lên mạng đặt mua sổ đỏ giả rồi đem đi lừa đảo

Thanh Ba |

Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an phường Nam Đông Hà triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Gia Huy (SN 1998, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “ Làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Nợ nần , Nam thanh niên lừa đảo sổ đỏ giả tại Đà Nẵng bị bắt giam - Ảnh 1.

Phan Gia Huy bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2025, do nợ tiền nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Gia Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (thuộc phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), với nội dung giả mạo thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của Huy.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Huy sử dụng tài liệu này đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua. Đến ngày 9/11/2025, sau khi thương lượng thành công, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc 499.999.999 đồng từ bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Tang vật vụ án gồm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Vụ thâu tóm ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn: Cựu Tổng giám đốc bị 'vào thế đã rồi'?
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
