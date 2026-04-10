Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an phường Nam Đông Hà triệu tập, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Gia Huy (SN 1998, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “ Làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2025, do nợ tiền nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Gia Huy nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (thuộc phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), với nội dung giả mạo thay đổi thông tin người nhận chuyển nhượng thành tên của Huy.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Huy sử dụng tài liệu này đăng tải thông tin rao bán đất trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua. Đến ngày 9/11/2025, sau khi thương lượng thành công, đối tượng đã nhận số tiền đặt cọc 499.999.999 đồng từ bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Huy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Gia Huy để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Tang vật vụ án gồm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.