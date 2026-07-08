Nổ lớn! Nga nghi đánh trúng địa điểm có sĩ quan NATO - Ông Putin ra tuyên bố, liên minh 32 nước nhận cảnh báo kịch bản xấu nhất

Theo TST, sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev, lịch trình bay tại sân bay Rzeszów ở Ba Lan bất ngờ xuất hiện máy bay cứu thương chuyên dụng Learjet 35A của tổ chức cứu hộ hàng không Đức.

Nga nghi đánh trúng địa điểm có sĩ quan NATO – Máy bay chuyên dụng xuất kích khẩn

Ngày thứ hai liên tiếp diễn ra các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev đã kéo theo nhiều vụ cháy và nổ lớn tại thủ đô Ukraine.

Theo Đài TST (Nga), sau cuộc tấn công trong đêm, lịch trình của sân bay Rzeszów ở Ba Lan bất ngờ xuất hiện máy bay cứu thương chuyên dụng Learjet 35A của tổ chức cứu hộ hàng không Đức DRF Luftrettung, làm dấy lên nghi vấn một địa điểm có sĩ quan hoặc chuyên gia quân sự NATO đã bị đánh trúng.

Theo các nhà phân tích của kênh “Biên niên sử quân sự”, hoạt động của DRF Luftrettung tại khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine trong thời gian gần đây nhiều lần trùng với các đợt tập kích lớn của quân đội Nga, thường xuất hiện sau khoảng 24-72 giờ.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: EuroNews

Hai máy bay mang số đăng ký Đức D-CCCB và D-CDRF thường cất cánh từ căn cứ ở Karlsruhe, hạ cánh xuống Rzeszów để tiếp nhận bệnh nhân được chuyển từ Ukraine, sau đó đưa họ tới các bệnh viện chuyên khoa tại Đức hoặc những quốc gia châu Âu khác.

Đây không phải những máy bay vận tải y tế thông thường. Trên khoang được trang bị máy siêu âm di động Vscan Air, hệ thống theo dõi và hồi sức đa chức năng corpuls C3T, thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản phức tạp Flexicare ProVu, máy thở cùng hệ thống hồi sức tim phổi tự động.

Mức độ trang bị này khiến một số kênh quân sự Nga cho rằng các chuyến bay có thể được sử dụng để sơ tán những người bị thương nặng hoặc các nhân vật có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn chính thức nào xác nhận danh tính bệnh nhân, cũng như việc họ có phải là sĩ quan NATO hay không.

Tác giả kênh “Ghi chép của người đam mê Flightradar”, chuyên theo dõi hoạt động hàng không NATO bằng dữ liệu nguồn mở, cho biết trong nửa đầu năm 2026, ít nhất 134 chuyến bay sơ tán đã được thực hiện từ trung tâm Rzeszów. Trong số đó, ít nhất 47 chuyến được mô tả là những đợt sơ tán quy mô lớn.

Từ dữ liệu này, các nhà phân tích Nga nhận định những cuộc tập kích nhằm vào cơ sở quân sự và hạ tầng chỉ huy tại Ukraine có thể đồng thời tác động tới sự hiện diện không công khai của các cố vấn, huấn luyện viên và chuyên gia quân sự phương Tây.

Cùng thời điểm, một đám cháy lớn được ghi nhận tại Kiev sau cuộc tập kích, với một mục tiêu bốc cháy trong nhiều giờ. Chi tiết về cơ sở bị đánh trúng và mức độ thiệt hại vẫn đang được làm rõ.

Ông Putin tuyên bố bước tiến về Slavyansk

Trong khi Kiev tiếp tục chịu sức ép từ các đòn tấn công đường không, tình hình trên mặt đất cũng xuất hiện một diễn biến đáng chú ý. Hướng tiến quân về Slavyansk được nhắc đến trong tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Cụm quân “Phía Nam” của Nga đang tiến về Slavyansk với tốc độ tốt. Theo ông, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách thành phố khoảng 8-9 km.

Vị trí của Slavyansk cùng Kramatorsk trên bản đồ. Ảnh: Topcor

Slavyansk cùng Kramatorsk được coi là những trung tâm phòng thủ và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine tại phần lãnh thổ Donetsk do Kiev kiểm soát. Vì vậy, mọi bước tiến của quân đội Nga trên hướng này đều có thể gây sức ép trực tiếp lên hệ thống phòng tuyến của Ukraine trong khu vực.

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng thông tấn TASS rằng bộ chỉ huy Ukraine đã điều động lực lượng tối đa tới Slavyansk và Kramatorsk để củng cố phòng thủ.

“Theo thông tin tôi có được, bộ chỉ huy Ukraine hiện đã điều tới khu vực Slavyansk và Kramatorsk tất cả những gì họ có: số lượng tối đa tân binh, lính đánh thuê và các đơn vị được gọi là tinh nhuệ, nhằm giữ tuyến phòng thủ càng lâu càng tốt”, ông Marochko tuyên bố.

Thông tin này cho thấy Kiev đang coi Slavyansk và Kramatorsk là một trong những khu vực cần được ưu tiên bảo vệ. Việc triển khai các đơn vị tinh nhuệ, lực lượng mới tuyển mộ và lính đánh thuê nước ngoài có thể nhằm ngăn quân đội Nga tiếp tục thu hẹp khoảng cách tới hai thành phố.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Putin về khoảng cách 8-9 km chưa nêu rõ đây là khoảng cách tính từ vị trí nào, theo hướng tiến công nào, cũng như lực lượng Nga đã tiếp cận ranh giới hành chính của Slavyansk hay chưa.

Dù vậy, thông điệp từ Moscow cho thấy hướng Slavyansk đang ngày càng được chú ý trong chiến dịch quân sự. Nếu quân đội Nga tiếp tục tiến lên và gây sức ép lên các tuyến đường tiếp tế, Ukraine có thể phải phân bổ thêm lực lượng để bảo vệ khu vực, trong bối cảnh nhiều mặt trận khác cũng đang cần quân tiếp viện.

Sức ép đồng thời từ các cuộc tập kích đường không và các mũi tiến quân trên bộ đã làm gia tăng những dự báo bi quan trong giới phân tích. Từ Anh, một chuyên gia cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể sắp bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn, trong đó các quan chức Ukraine và sĩ quan phương Tây tại Kiev có thể trở thành mục tiêu.

Ông Mercouris nhận định, Moscow có thể mở rộng danh sách mục tiêu nhằm vào các cá nhân được cho là giữ vai trò trực tiếp trong hoạt động quân sự của Ukraine. Ảnh: BI

NATO được cảnh báo về kịch bản tồi tệ nhất

Nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị dỡ bỏ những hạn chế đối với các mục tiêu tại Kiev. Theo ông, nếu điều này xảy ra, giới lãnh đạo Ukraine cùng các quan chức quân sự phương Tây hiện diện tại thủ đô có thể phải đối mặt với rủi ro lớn hơn.

Ông Mercouris nhận định, Moscow có thể mở rộng danh sách mục tiêu nhằm vào các cá nhân được cho là giữ vai trò trực tiếp trong hoạt động quân sự của Ukraine.

Bên cạnh đó, Nga có thể sớm đưa ra lập trường cứng rắn hơn về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Theo ông, Moscow có thể phản đối quyết liệt tiến trình này, đồng thời xem xét nâng cấp quy mô hoặc quy chế pháp lý của chiến dịch quân sự.

“Người Nga phản đối điều đó. Họ hoàn toàn có thể sớm nâng cấp quy chế của chiến dịch quân sự đặc biệt thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine, hoặc chuyển sang quy chế chiến dịch chống khủng bố” - Mercouris nhận định.

Ông Mercouris cho rằng những thay đổi lớn gần như không thể tránh khỏi và nếu xảy ra, chúng có thể làm biến đổi tiến trình của cuộc xung đột.

Dù đây mới chỉ là nhận định cá nhân của Mercouris, cảnh báo vẫn gây chú ý bởi nó liên quan trực tiếp tới các sĩ quan và quan chức quân sự phương Tây đang hiện diện tại Kiev.

Trong bối cảnh NATO hiện có 32 quốc gia thành viên, bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào đối với nhân sự của liên minh tại Ukraine cũng có thể tạo ra phản ứng mạnh tại nhiều thủ đô châu Âu và Bắc Mỹ.

Cùng lúc, trang PolitNavigator dẫn lời một cựu quân nhân Ukraine từng chỉ huy đơn vị UAV, người cảnh báo Kiev có thể chỉ còn thời gian chuẩn bị tới tháng 9 trước khi Nga mở rộng đáng kể năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái.

“Tôi nghĩ chúng ta còn thời gian đến tháng 9 là tối đa. Đây không phải những UAV quá phức tạp. Họ đã sao chép, thậm chí cải tiến và bắt đầu sản xuất. Hiện tại, điều còn thiếu chỉ là số lượng đủ lớn” - Ông Mercouris nói khi đánh giá các biện pháp của Nga trong cuộc chiến UAV.

Theo cựu chỉ huy Ukraine, Nga đang bù đắp sự thiếu hụt một số dòng UAV tầm trung bằng việc sử dụng nhiều bom hàng không có điều khiển, đồng thời thường xuyên tấn công các trạm xăng và cơ sở nhiên liệu của Ukraine.

“Các mục tiêu ở miền Đông đang cháy, sau này mọi nơi sẽ cháy, kể cả khu vực gần Kiev. Đây là chiến tranh và chúng ta phải sẵn sàng cho điều đó”, ông cảnh báo.

Nếu sức ép trên không tiếp tục gia tăng trong khi quân đội Nga tiến sâu hơn trên các hướng trọng điểm, Kiev có thể phải đồng thời bảo vệ hệ thống chỉ huy, hạ tầng hậu cần và những tuyến phòng thủ then chốt ở Donetsk. Đó cũng là lý do các sĩ quan NATO và quan chức phương Tây tại Ukraine đang được cảnh báo phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.