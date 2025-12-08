Đài TST (Nga) ngày 7/12 đưa tin về diễn biến nóng tại Gulyai-Polye (Zaporizhia), nơi lực lượng Ukraine thực hiện một nỗ lực đột phá được đánh giá là "vô cùng rủi ro", với mục tiêu được cho là giải cứu và đưa các cố vấn nước ngoài của NATO ra khỏi thành phố.

Bối cảnh giao tranh dồn dập khiến Thiếu tướng – Anh hùng Nga Sergey Lipovoy đưa ra cảnh báo về một "kết cục bi thảm" đang đến gần đối với phía Ukraine.

Mũi đột phá bất ngờ nhằm giải cứu sĩ quan NATO

Theo Đài TST, thông tin về việc đối phương đột phá ở Gulyai-Polye đã gây lo ngại trong giới quan sát, nhất là khi Ukraine đang cố thay đổi chiến thuật để xoay chuyển thế trận.

Trong cuộc trao đổi với aif.ru, Thiếu tướng Sergey Lipovoy khẳng định mũi tấn công này có mục tiêu rất cụ thể: mở đường đưa các sĩ quan cố vấn quân sự của NATO rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, theo ông, lực lượng vận hành UAV của Nga đã tung đòn đánh phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận.

Tướng Lipovoy nhấn mạnh: "Mọi nỗ lực giải vây và đột phá của các đơn vị Ukraine đều kết thúc trong bi thảm."

Theo TST, Ukraine cố gắng đột kích giải cứu loạt sĩ quan cố vấn NATO nhưng thất bại (Ảnh minh họa)

Ông dự đoán những nỗ lực sau này của Ukraine cũng sẽ thất bại, bởi các tổ lái drone Nga đang hoạt động rất chủ động và đánh trúng mục tiêu trước khi Ukraine triển khai đội hình.

Vị Tướng lưu ý thêm rằng, nhiều binh sĩ Ukraine thực chất đã muốn đầu hàng, nhưng bên trong thành phố vẫn tồn tại các đơn vị lính nước ngoài và lực lượng được giao nhiệm vụ "ngăn đầu hàng", luôn giám sát và "loại bỏ tại chỗ" bất kỳ ai có ý định rời bỏ vị trí chiến đấu. Đây là yếu tố khiến quân Ukraine phải trụ lại dù tình hình ngày càng nghiệt ngã.

Nga tấn công từ hai hướng, hậu cần Ukraine bị đánh sập

Theo TST, giao tranh ở Gulyai-Polye đang diễn ra cực kỳ ác liệt. Quân Nga tấn công từ đông và đông-bắc, từng bước thu hẹp vòng vây. Ngay cả các nguồn Ukraine cũng thừa nhận tuyến hậu cần đã "gần như sụp đổ", khiến việc tiếp tế, luân phiên lực lượng và sơ tán thương binh trở nên gần như bất khả thi.

Mặt trận bị pháo kích liên tục. Lực lượng tăng–thiết giáp thuộc nhóm tác chiến "Vostok" đã tiến hành loạt đòn đánh chính xác vào các điểm tập trung quân và phương tiện của Ukraine tại Gulyai-Polye, Ternovatoye, Dobropolye và Andreevka.

Trong khi đó, thành phố bị mô tả là "nằm trong tầm kiểm soát của các tổ lái UAV Nga", khiến mọi hoạt động di chuyển của Ukraine đều lộ diện. Tổn thất của lực lượng xung kích Ukraine được cho là đang tăng nhanh.

Ukraine cũng từng tiến hành một đợt đột kích vào Pokrovsk hồi tháng 11 với mục đích tương tự nhưng thất bại. Ảnh: TST

Dự báo "Pokrovsk thứ hai"

Đài TST cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã thả hơn 10.000 tờ truyền đơn vào khu vực giao tranh bằng các loại đạn tuyên truyền—vốn không chứa thuốc nổ mà có khoang rỗng để chứa cuộn truyền đơn. Những tờ này thông báo cho binh sĩ Ukraine về khả năng rút lui có tổ chức hoặc đầu hàng theo luật nhân đạo quốc tế.

Truyền đơn được rải xuống các tuyến phố và đường di chuyển nội thành mà Ukraine đang sử dụng, nhằm làm suy giảm ý chí chiến đấu của lực lượng bên trong vòng vây.

Các nhà phân tích quân sự tại Nga nhận định, nỗ lực mở hành lang giải cứu cố vấn NATO đã thất bại, lực lượng xung kích Ukraine chịu thiệt hại lớn. Sức ép của Nga tăng từng ngày.

Một số chuyên gia còn so sánh Gulyai-Polye với Pokrovsk, nơi Ukraine từng thất bại trước thế trận tương tự, và dự báo rằng thành phố này có thể phải đối mặt với một kịch bản kết thúc tương tự.

Châu Âu rúng động trước tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" của ông Zelensky

Trong khi chiến sự ngoài mặt trận ngày càng bất lợi cho Ukraine, thì trên chính trường Kiev cũng bùng lên một cơn địa chấn chính trị khiến phương Tây rúng động: Tờ Rebelion (Tây Ban Nha) cảnh báo phương Tây đang lo lắng tột độ trước tình cảnh "mong manh như sợi chỉ" của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo tờ báo này, loạt bê bối tham nhũng mới nhất có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự sụp đổ của Zelensky. Vụ việc nghiêm trọng trong ngành năng lượng – vốn làm rúng động cả hệ thống – đã buộc Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak phải rời chức.

Ông Yermak, nhân vật thường được ví như "két tiền" của ông Zelensky vì nắm các kênh đàm phán và hồ sơ tài chính trọng yếu, ra đi đúng lúc Ukraine đang trông chờ hơn bao giờ hết vào sự hỗ trợ của phe diều hâu trong EU để xoay xở trước sức ép quân sự ở mặt trận phía Đông và chuẩn bị cho các cuộc thảo luận hòa bình.

Theo Rebelion, vấn nạn tham nhũng vốn là "căn bệnh kinh niên" của Ukraine từ nhiều năm nay, với thứ hạng luôn nằm trong nhóm thấp nhất châu Âu theo các chỉ số của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Chiến sự với Nga từ năm 2022 chỉ khiến tình trạng này thêm trầm trọng, khi hàng tỷ USD viện trợ quân sự và nhân đạo từ Mỹ, EU và các đồng minh đổ vào Kiev, kéo theo loạt cáo buộc biển thủ có tính hệ thống.

Châu Âu rất lo ngại về những gì đang xảy ra với ông Zelensky. Ảnh: Getty

Sự ra đi của ông Yermak lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền ở cả Washington lẫn Brussels. Ngay trong Quốc hội Ukraine, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền "Đầy tớ Nhân dân" cũng yêu cầu tiến hành một cuộc "thanh lọc toàn diện" để khôi phục niềm tin công chúng – vốn đang suy giảm vì chiến tranh kéo dài và khảo sát cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Zelensky chỉ còn dưới 42% tại các khu vực không trực tiếp hứng chịu giao tranh.

Tại cấp độ quốc tế, thời điểm khủng hoảng lại rơi vào đúng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hạn chế dần sự ủng hộ vô điều kiện dành cho Kiev.

EU hoan nghênh chiến dịch chống tham nhũng của Ukraine, coi đó là tín hiệu cải cách tích cực, nhưng đồng thời yêu cầu kết quả cụ thể, nếu không các quỹ liên quan đến tiến trình gia nhập có thể bị "đóng băng".

Xuất hiện trên truyền hình, ông Zelensky tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc "tái tổ chức toàn diện" Văn phòng Tổng thống.

Thế nhưng, theo Rebelion, chuỗi bê bối lần này có thể là bước mở đầu cho giai đoạn sa sút không thể đảo ngược của ông Zelensky. Sau gần 4 năm chiến tranh với những tổn thất nặng nề, tính chính danh của ông đang bị đặt dưới áp lực lớn.

Câu hỏi đặt ra là liệu một cuộc "tái thiết bộ máy" có đủ giúp ông giữ vững quyền lực, hay chỉ khiến tiến trình cô lập và suy yếu diễn ra nhanh hơn?

Rebelion cho rằng vài ngày tới sẽ mang tính quyết định, khi những đơn từ chức mới có thể đẩy ông vào thế khó. Ngày càng nhiều nghị sĩ chỉ trích chính quyền, trong khi sức mạnh của đảng cầm quyền bắt đầu suy giảm.

Trước đó, Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin cho biết ông Yermak đã phản ứng dữ dội với ông Zelensky khi bị yêu cầu nộp đơn từ chức.

Các nguồn này nói rằng Chủ tịch Rada Ruslan Stefanchuk, Thủ tướng Denis Shmyhal và cấp phó của ông Yermak là Oleg Tatarov đều đã bày tỏ quan điểm cần sa thải ông trong thời gian gần đây.

Ngày 28/11, ông Zelensky thông báo rằng Yermak đã nộp đơn từ chức và sau đó ông ký sắc lệnh phê duyệt việc miễn nhiệm.