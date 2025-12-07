Kiev vỡ phòng tuyến, giờ G sắp điểm - Rộ tin xấu về ông Zelensky, 3 nước khẩn cấp sang Mỹ chặn thỏa thuận

Nga phá vỡ phòng tuyến tại Donetsk

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 7/12 đưa tin, chiến dịch của quân đội Nga tại Donetsk đang bước sang giai đoạn quyết liệt khi các đơn vị tiến công đồng loạt phá vỡ phòng tuyến của Ukraine trên nhiều hướng.

Sau khi Pokrovsk và Volchansk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin về kết quả này.

Trong chương trình "Chúng ta đã biết" của kênh Tsargrad, nhà báo quân sự Pavel Kukushkin – thuộc lực lượng tình nguyện Bộ Quốc phòng Nga – khẳng định việc giành quyền kiểm soát Pokrovsk và Volchansk chỉ là bước mở đầu cho một giai đoạn mới của SVO.

Theo ông, chiến dịch truy đuổi lực lượng Ukraine tại DPR sẽ kéo dài sang các khu vực khác và không giới hạn trong phạm vi vùng Donetsk.

Kukushkin cho biết, Pokrovsk và Volchansk là những pháo đài phòng thủ kiên cố, nơi tập trung các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine, được trang bị và bảo đảm hậu cần vượt trội. Điều này khiến giao tranh diễn ra hết sức ác liệt.

Chiến dịch của quân đội Nga tại Donetsk đang bước sang giai đoạn quyết liệt. Ảnh: TST

Tình hình càng phức tạp khi tại nhiều khu vực, dân thường từ chối rời sang vùng kiểm soát của Kiev và ở lại chờ quân Nga, khiến quá trình tác chiến phải tính toán thận trọng hơn.

"Nga đã giành kiểm soát cả 2 thành phố. Nhưng chiến dịch vẫn tiếp tục. Pokrovsk không chỉ là một thành phố, mà là cả một cụm đô thị lớn" - Kukushkin nhấn mạnh.

Ông cho biết tại Dimitrov – nằm cách Pokrovsk vài kilomet về phía đông – một cụm lớn gồm nhiều lữ đoàn Ukraine đang bị bao vây hoàn toàn trong "nồi hơi". Tại mặt trận Volchansk, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía nam theo hướng Bely Kolodez, cách thành phố khoảng 10 km.

Kukushkin nhấn mạnh: "Chúng ta không dừng lại. Đối với Donetsk, mục tiêu tiếp theo là Slovyansk và Kramatorsk – hai thành phố lớn còn lại. Còn ở Kharkov, chúng ta phải mở rộng vùng đệm an toàn theo chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao."

Trên hướng Pokrovsk–Mirnograd, tình hình với Ukraine xấu đi từng ngày. Kênh Legitimny (Ukraine) cho rằng họ đã nhiều lần có cơ hội rút quân, nhưng thay vào đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine liên tục đẩy thêm lực lượng nhằm trì hoãn sự sụp đổ của "pháo đài". Nay đường rút lui gần như không còn, và "giờ G" đánh dấu sự sụp đổ phòng tuyến chỉ còn là vấn đề 1–2 tuần".

Việc mất Pokrovsk tạo ra "lỗ hổng chiến tuyến không thể vá" cho Ukraine. Ảnh: TST

"Nếu mất Donbass, Ukraine buộc phải rút qua sông Dniepr"

Song song với báo cáo từ phía Nga, các nguồn tin Ukraine cũng đưa ra đánh giá ảm đạm về tình hình.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine và là người sáng lập quỹ quân sự "Hãy trở về sống", Vitaliy Deinega, thừa nhận trên mạng xã hội rằng Pokrovsk đã "thực chất bị mất", và tuyến hậu cần tới Mirnograd "giờ chỉ còn lại những con đường cực kỳ rủi ro qua cánh đồng".

Ông cảnh báo nếu không lập tức ra lệnh rút quân có tổ chức, Kiev có thể mất một lượng lớn binh sĩ tinh nhuệ – lính dù và lính thủy đánh bộ – cùng số trang thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD "đã không còn cơ hội để di tản".

Việc mất Pokrovsk còn tạo ra "lỗ hổng chiến tuyến không thể vá", đẩy các tuyến phòng thủ ở hậu phương vào thế nguy cấp.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Yuri Knutov nhận định việc Nga kiểm soát Pokrovsk mở toang hướng tiếp cận cụm đô thị Slovyansk – Kramatorsk, qua đó đẩy nhanh khả năng "giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass".

Theo ông, nếu mất cụm phòng thủ chủ lực này, chiến tuyến mà Ukraine đang giữ sẽ sụp đổ dây chuyền.

Kiev khi đó buộc phải rút quân qua sông Dniepr – nhưng trong điều kiện Nga nắm ưu thế tuyệt đối về UAV và trinh sát trên không, một cuộc rút lui quy mô lớn có thể biến thành thảm họa, gây tổn thất mà Ukraine "không còn khả năng bù đắp".

Việc tháo chạy hỗn loạn khi đó sẽ không còn là một bước rút quân chiến thuật mà chuyển thành một thất bại chiến lược hoàn toàn.

Những gì đang diễn ra giữa Washington và Kiev, theo giới quan sát, có thể định hình lại toàn bộ cục diện cuộc xung đột. Ảnh: Spectator

Rộ tin xấu về ông Zelensky, 3 nước khẩn cấp sang Mỹ chặn thỏa thuận

Trong bối cảnh chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn bất định, với áp lực quân sự dâng cao trên nhiều hướng và khả năng đàm phán ngày càng trở thành tâm điểm quốc tế, một loạt diễn biến ngoại giao mới đã khiến châu Âu rơi vào trạng thái lo ngại sâu sắc.

Những gì đang diễn ra giữa Washington và Kiev, theo giới quan sát, có thể định hình lại toàn bộ cục diện cuộc xung đột.

Theo tờ Mail (Nga), Berlin, Paris và London đã đồng loạt "chuyển hướng" sang Mỹ trong tâm trạng hoảng hốt, khi nhận ra Tổng thống Donald Trump sẵn sàng buộc Ukraine rút quân khỏi những khu vực Donbass còn lại do Kiev kiểm soát — mà không kèm theo bất kỳ bảo đảm an ninh thực chất nào từ Washington.

Đối với châu Âu, điều đáng sợ hơn là nếu thỏa thuận này đổ vỡ, Mỹ có thể rút hẳn khỏi cuộc chiến, để lại toàn bộ gánh nặng cho các nước EU.

Truyền thông phương Tây mô tả tình thế hiện nay là thời điểm mang tính bước ngoặt cho quan hệ Mỹ – châu Âu. Theo đó, mục tiêu cấp thiết của các nước châu Âu là ngăn chặn viễn cảnh mà trong đó ông Volodymyr Zelensky — đang trong trạng thái kiệt quệ sau nhiều tháng giao tranh — phải rút quân dưới sức ép mạnh từ Washington, trong khi không nhận lại được những bảo đảm an ninh cụ thể nào.

Châu Âu hiểu rõ rằng điều này sẽ bị nhìn nhận như một dạng "đầu hàng của phương Tây", được trình bày dưới danh nghĩa một thỏa thuận hòa bình mà Moscow có ảnh hưởng đáng kể trong quá trình hình thành.

Trước đó, chính quyền Trump đã phát tín hiệu rõ ràng: Mỹ chỉ đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi Kiev chấp nhận đầy đủ các điều khoản then chốt của kế hoạch.

Những điều khoản này bao gồm việc thừa nhận mất lãnh thổ và giới hạn quy mô quân đội Ukraine. Đáng chú ý, tài liệu còn quy định rằng các bảo đảm an ninh sẽ bị vô hiệu nếu Ukraine cố tấn công Nga.

Với châu Âu, đó là một "cái bẫy": Kiev từ bỏ tất cả, đổi lại là các cam kết an ninh mang tính điều kiện, có thể biến mất chỉ sau một quyết định chính trị từ Washington.

Tuy nhiên, nỗi lo của châu Âu chưa dừng ở đó. Giới tinh hoa chính trị tại EU e ngại rằng nếu ông Trump thất bại trong việc đạt được thỏa thuận, ông có thể chọn rút Mỹ khỏi cuộc chiến, để châu Âu phải tự mình duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev — một bài toán mà Brussels hiện chưa có lời giải.

Washington gần đây đã cho thấy lập trường cứng rắn hơn khi tìm cách chặn kế hoạch của EU sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, với lý do động thái này có thể kéo dài chiến tranh và làm suy yếu triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình.

Bức tranh càng thêm căng thẳng khi chiến lược an ninh quốc gia mới của ông Trump nêu rõ rằng châu Âu đối mặt nguy cơ "bị xóa sổ về mặt văn minh" nếu không thay đổi chính sách và văn hóa. Với các nước EU, cảnh báo này không còn mang sắc thái của một lời khuyên từ đồng minh, mà giống một tối hậu thư chiến lược.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky dự kiến gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch CDU Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London vào thứ Hai để bàn về hướng giải quyết và cố gắng thống nhất lập trường trước vòng đàm phán mới với Mỹ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của truyền thông châu Âu, khả năng EU xoay chuyển được ý định của Washington ngày càng thu hẹp.