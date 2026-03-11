Nổ lớn! Iran nã tên lửa mang đầu đạn 1,8 tấn – Ông Trump tìm đến ông Putin, chuyên gia hé mở "quân bài Ukraine”

Iran nã tên lửa mang đầu đạn 1,8 tấn vào Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn thứ 34, sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu tại Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Theo IRGC, chiến dịch này được thực hiện bằng nhiều loại tên lửa chiến lược kết hợp, bao gồm Qadr, Emad, Fattah và đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm Khyber – loại vũ khí có tầm bắn khoảng 2.000 km và có thể mang đầu đạn nặng tới 1.800 kg. Các vụ nổ lớn được ghi nhận.

IRGC nhấn mạnh rằng việc phối hợp sử dụng các hệ thống vũ khí trên đã đưa cuộc đối đầu với Mỹ và Israel sang một giai đoạn mới.

Iran đã tung tên lửa hạng siêu nặng vào cuộc chiến. (Ảnh tư liệu. Nguồn: Press TV)

Thông báo cũng cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC đã phóng tên lửa trong khi các máy bay không người lái tấn công được dùng để dẫn đường, nhắm vào lực lượng Mỹ tại hai căn cứ không quân Al Dhafra (UAE) và Al Jafr (Jordan).

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong báo cáo cùng ngày 10/3 rằng khoảng một nửa trong số gần 300 tên lửa đạn đạo mà Iran đã phóng vào Israel kể từ khi xung đột bùng phát được trang bị đầu đạn chùm.

Ông Trump tìm đến ông Putin

Những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, đặc biệt liên quan tới căng thẳng với Iran, đã khiến Washington phải cân nhắc các kênh ngoại giao mới. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, động thái được giới quan sát xem như nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang leo thang.

Cuộc trao đổi này là lần liên lạc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo được công bố chính thức trong năm 2026. Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc điện đàm diễn ra theo hướng "thực chất, thẳng thắn và mang tính xây dựng", không có nhiều nghi thức ngoại giao mang tính hình thức.

Trong cuộc trao đổi, ông Putin đã bày tỏ quan điểm chỉ trích các hành động quân sự của Mỹ tại Iran, song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại.

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã trình bày với ông Trump một số sáng kiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh Iran bằng biện pháp chính trị – ngoại giao. Moscow đồng thời sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực đối thoại giữa Washington và Tehran.

Ông Trump và ông Putin đã có cuộc điện đàm về tình hình Iran. Ảnh: BBC

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các đề xuất này đã được chuyển trực tiếp tới phía Mỹ, nhưng hiện chưa thể công bố chi tiết.

"Hiện tại chưa có khả năng cụ thể hóa nội dung các đề xuất này, và cũng chưa có kế hoạch công bố. Chúng đã được tổng thống chuyển tới người đối thoại của mình. Chúng ta sẽ theo dõi quá trình thảo luận và phối hợp tiếp theo" - ông Peskov nói.

Bên cạnh vấn đề Iran, cuộc điện đàm còn đề cập tới một loạt chủ đề chiến lược khác. Theo ông Peskov, việc thảo luận chi tiết về khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Nga không nằm trong chương trình nghị sự chính của cuộc trao đổi. Tuy nhiên, các quyết định của Nhà Trắng liên quan tới trừng phạt dầu mỏ đối với một số quốc gia được cho là nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tiến trình hòa bình tại Ukraine. Ông Putin đánh giá tích cực các nỗ lực trung gian của Mỹ và chia sẻ thông tin về tình hình trên tuyến tiếp xúc chiến sự, trong khi ông Trump bày tỏ hy vọng xung đột có thể sớm được giải quyết.

Trước đó, tại Moscow từng xuất hiện những tuyên bố cho rằng cuộc xung đột với Iran "không phải là cuộc chiến của Nga". Tuy nhiên, khi Tehran cho thấy khả năng chống trả hiệu quả và không có dấu hiệu nhượng bộ, Nga – vốn được cho là đã hỗ trợ Iran một cách kín đáo – đã thể hiện lập trường rõ ràng hơn trong việc đứng về phía đồng minh này.

Ukraine bị ảnh hưởng do cuộc xung đột Mỹ-Iran. Ảnh: Firstpost

Chuyên gia hé mở "quân bài mặc cả"

Bình luận trên TST, chuyên gia - nhà báo quốc tế Sergey Latyshev cho rằng các diễn biến tại Trung Đông đang tạo ra những thay đổi trong tính toán chiến lược của Washington.

Theo ông Latyshev, nếu Moscow đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Washington hạ nhiệt căng thẳng với Iran, vấn đề Ukraine có thể trở thành "quân bài mặc cả" trong các cuộc thương lượng lớn hơn giữa hai cường quốc.

Cụ thể, cái giá mà Ukraine có thể phải trả – theo phân tích của nhà báo này – bao gồm việc Washington thúc đẩy Kiev tham gia đàm phán hòa bình với Nga, chấp nhận một số thực tế trên chiến trường hoặc điều chỉnh chính sách trừng phạt đối với Moscow.

Ông Latyshev cho rằng sau một cuộc xung đột căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Trump sẽ cần thể hiện vai trò của một "người kiến tạo hòa bình" trên một mặt trận khác, và Ukraine có thể trở thành nơi Washington tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận chính trị.