Nổ liên hoàn! Đúng 8h05, BQP Nga ra tuyên bố khẩn – Vũ khí NATO bốc cháy, ông Putin hé lộ "nước cờ lớn" ở Ukraine

Hình ảnh cho thấy các cột khói lớn bốc lên sau những tiếng nổ liên tiếp do Iskander tấn công mục tiêu. Đúng 8h05, Bộ Quốc phòng Nga phát đi tuyên bố khẩn.

Nổ liên hoàn đúng 8h05! BQP Nga ra tuyên bố khẩn

Đài TST (Nga) ngày 11/7 đưa tin, đúng 8h05, Bộ Quốc phòng Nga phát đi tuyên bố khẩn về cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine trong đêm 10 rạng sáng 11/7.

Thông báo cho biết quân đội Nga đã tiến hành các đòn tấn công hiệp đồng nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng cảng biển của Ukraine. Kiev và tỉnh Odessa là hai khu vực được nhắc tới.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy các cột khói lớn bốc lên sau những tiếng nổ liên tiếp. Đáng chú ý, còi báo động tại Kiev được cho là chỉ vang lên sau khi các vụ tấn công đã xảy ra.

Điều phối viên lực lượng hoạt động ngầm tại Nikolayev Sergey Lebedev tuyên bố rằng “Kiev đã ngủ quên trước Iskander”.

Theo ông Lebedev, Nga đã phóng khoảng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M về phía thủ đô Ukraine và không quả nào bị đánh chặn.

“Đây chính là điểm quan trọng nhất”, ông Lebedev nhận định.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: BQP Ukraine

Nguồn trên cho rằng Kiev không chỉ gặp vấn đề về số lượng tên lửa phòng không mà còn cả khả năng phát hiện sớm mục tiêu.

Một trong những địa điểm bị tấn công được cho là Nhà máy Xây dựng nhà ở số 3 ở phía tây Kiev, nơi bùng phát hỏa hoạn lớn. Khu vực này có thể bao gồm các nhà kho, tuyến vận chuyển và cơ sở sửa chữa phục vụ mục đích quân sự.

Ông Lebedev cho rằng cuộc tập kích đã kiểm tra toàn bộ mạng lưới bảo vệ thủ đô Ukraine, từ hệ thống cảnh báo, mức độ sẵn sàng của các kíp chiến đấu đến khả năng bảo vệ đồng thời các nhà máy, cơ sở năng lượng và tuyến hậu cần.

“Đối với Kiev, đây là những con số không mấy dễ chịu. Còn đối với Nga, điều đó xác nhận sức ép bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev vẫn tiếp tục phát huy tác dụng” - ông Lebedev viết trên Telegram.

Năm tên lửa đạn đạo được cho là đã lao về phía thủ đô, không ghi nhận vụ đánh chặn nào, trong khi còi báo động chỉ được kích hoạt sau khi các mục tiêu bị tấn công.

Vũ khí NATO bốc cháy ở Ukraine

Không chỉ hứng chịu các đòn đánh từ trên không, quân đội Ukraine còn đối mặt với một diễn biến khác tại hướng Pokrovsk, nơi những binh sĩ từng phục vụ trong lực lượng Kiev đã chuyển sang phía Nga và trực tiếp tham gia chiến đấu.

Các binh sĩ thuộc tiểu đoàn mang tên Maksim Krivonos - lực lượng Ukraine đã chuyển sang phe Nga - đang tiến hành các hoạt động chiến đấu tại khu vực tiếp cận Pokrovsk, thành phố mà Moscow gọi là Krasnoarmeysk.

Theo TST, lực lượng này đã đốt cháy nhiều vũ khí NATO, đồng thời tấn công hàng loạt vị trí của quân đội Ukraine.

Tiểu đoàn Maksim Krivonos đốt cháy nhiều vũ khí NATO (Ảnh minh họa: IT)

Trong số các mục tiêu bị đánh trúng có sở chỉ huy máy bay không người lái tại làng Vodyanskoye, các vị trí trú ẩn ở khu vực Zolotoy Kolodez và Kucherov Yar, cùng nhiều hầm chiến đấu, ăng-ten liên lạc và điểm hậu cần.

Kênh Telegram “Chiến dịch Z: Phóng viên quân sự Mùa xuân Nga” cho biết các binh sĩ trên đang sử dụng những hiểu biết về chiến thuật của quân đội Ukraine để tấn công các đơn vị mà họ từng phục vụ.

Việc nắm rõ phương thức bố trí lực lượng, vị trí công sự, hệ thống liên lạc và hoạt động hậu cần được cho là giúp nâng cao hiệu quả các đòn đánh tại hướng Pokrovsk.

Các cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh tình hình quanh thành phố tiếp tục căng thẳng. Đây là một đầu mối giao thông và hậu cần quan trọng của Ukraine tại Donbass.

Ông Putin chuẩn bị “nước cờ lớn” nhằm vào Kiev

Trong khi các binh sĩ chuyển sang phía Nga tấn công vị trí và khí tài của quân đội Ukraine trên mặt đất, truyền thông Anh lại đề cập tới một động thái quy mô lớn hơn mà Tổng thống Vladimir Putin đang chuẩn bị.

Cụ thể, TST dẫn bài viết của tờ Daily Star với tiêu đề: “Ông Putin chuẩn bị thực hiện ‘bước đi quy mô lớn’ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, trong bối cảnh lo ngại về Chiến tranh thế giới thứ ba gia tăng nhanh chóng”.

Tờ báo Anh cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể đang chuẩn bị một đợt huy động quân quy mô lớn.

Nhận định này dựa trên cảnh báo của Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel. Ông Pavel cho rằng Ukraine và NATO chỉ còn khoảng hai tháng để chuẩn bị động thái ứng phó, bởi sau đó Nga sẽ tổ chức bầu cử và lệnh huy động có thể được công bố.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Nippon

Daily Star cho rằng nguy cơ leo thang nghiêm trọng trong những tháng tới đang tăng cao do Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo bài viết, ông Putin gần đây được cho là đã gay gắt chỉ trích một nhóm cố vấn đề xuất phương án thỏa hiệp dựa trên việc ngừng bắn dọc theo đường chiến tuyến hiện nay.

Đáng lưu ý, thông tin về "nước cờ lớn" của ông Putin xuất hiện đúng thời điểm Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev, Odessa và nhiều cơ sở quân sự, hậu cần của Ukraine.

Trước đó, ngày 3/7, Tổng thống Putin đã tới sở chỉ huy phụ trợ của Cụm lực lượng liên hợp và nghe báo cáo trực tiếp về tình hình trên các hướng chiến trường.

Tại cuộc họp, ông Putin yêu cầu tiếp tục tiến hành các đòn tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine và những mục tiêu bảo đảm hoạt động của hệ thống này.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga đã hoàn tất việc giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk theo tuyên bố của Moscow, đồng thời đạt bước tiến đáng kể tại Donetsk.

Ông Peskov cũng thông báo lực lượng Nga đang thiết lập vùng an ninh tại các tỉnh Kharkov và Sumy. Theo số liệu được Điện Kremlin công bố, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 133 khu dân cư kể từ đầu năm 2026.

Ngày 5/7, ông Peskov tuyên bố cuộc xung đột đã trở thành một “cuộc chiến thực sự” do các nước phương Tây gia tăng can dự, cung cấp thông tin tình báo vệ tinh và hỗ trợ Ukraine xác định mục tiêu.