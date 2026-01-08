Nổ khắp Ukraine, Nga ồ ạt trả đũa – Moscow tuyên bố chiến tích “lần đầu tiên”, NATO tặng ông Putin quà đắt giá

Nổ khắp 8 vùng Ukraine, Nga ồ ạt giáng đòn trả đũa

Đài TST (Nga) ngày 8/1 đưa tin, sau loạt tấn công bằng UAV mà Ukraine thực hiện vào các tỉnh của Nga trong đêm 6/1, Moscow đã tiến hành chuỗi đòn đáp trả quy mô lớn nhằm vào hệ thống hạ tầng quân sự của Ukraine. Các kênh quân sự Nga mô tả đây là đợt tập kích trải rộng trên nhiều hướng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã phá hủy 129 UAV Ukraine. Các vụ tấn công của Kiev đã khiến hai người bị thương tại tỉnh Bryansk, trong khi một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Lipetsk bốc cháy.

Ngay sau đó, nhiều phóng viên quân sự và điều phối viên lực lượng thân Nga cho biết Nga đã đáp trả bằng loạt đòn công kích nhắm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Nga ồ ạt giáng đòn đáp trả vào Ukraine (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Theo thông tin từ blogger Oleg Tsarev và điều phối viên Sergey Lebedev, các đòn đánh trải rộng trên 8 vùng gồm: Kharkov, Chernihiv, Zaporizhzhia, Kiev, Nikolaev, Sumy, Odessa và Dnipropetrovsk.

Mục tiêu chủ yếu là trung tâm hậu cần quân sự, kho tiếp vận, điểm đóng quân tạm thời, trận địa phòng không, trạm liên lạc, cũng như cơ sở hạ tầng sát biên giới – nơi được cho là các vị trí chuẩn bị và phóng UAV.

Nguồn tin của TST cho biết, "các đòn tấn công lần này chủ yếu nhắm vào hậu cần, nơi đóng quân, các nút liên lạc, hệ thống phòng không và hạ tầng biên giới. Mục tiêu là làm mù, gây rối tổ chức và tạo điều kiện cho các giai đoạn tiếp theo".

Song song đó, một số kênh tin tức như INSIDER-T đề cập thông tin về khả năng Nga sử dụng tổ hợp tên lửa Oreshnik. Theo các kênh này, các mục tiêu tiềm năng có thể gồm cảng Odessa, nhà máy quốc phòng hoặc các cây cầu then chốt.

Moscow tuyên bố lần đầu tiên phá hủy hệ thống Buran của Ukraine

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng thuộc nhóm quân "Trung tâm" của Nga đã lần đầu tiên tiêu diệt bệ phóng của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Buran của Ukraine.

Đây là loại vũ khí được Kiev quảng bá như một trong những dự án hiện đại hóa hiếm hoi của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, nhằm thay thế cho Uragan thời Liên Xô.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, Buran là MLRS 220 mm thế hệ mới, tích hợp khung gầm cơ động Tatra 8×8, buồng lái bọc giáp và hệ thống điều khiển số. Phía Ukraine từng giới thiệu Buran như một phần của chương trình tự chủ hỏa lực tầm xa, với mục tiêu tăng khả năng đánh phá diện rộng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào khí tài do phương Tây viện trợ.

Nga tuyên bố lần đầu tiên phá hủy hệ thống pháo phản lực phóng loạt Buran của Ukraine. Ảnh: TST

Việc Nga công bố lần đầu phá hủy hệ thống này được xem là động thái mang tính chiến lược và tâm lý, bởi Buran xuất hiện rất hạn chế trên chiến trường và từng được đánh giá là "quân bài công nghệ" hiếm hoi của Kiev trong lĩnh vực pháo phản lực.

Cũng trong giai đoạn báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiệt hại của phía Ukraine gồm hơn 425 binh sĩ, một xe tăng Leopard, chín xe bọc thép, 11 phương tiện cơ giới và hai khẩu pháo dã chiến.

Ngoài ra, tại huyện Zolochiv (tỉnh Kharkov), bốn tổ lái UAV Ukraine thuộc đơn vị "Mamkina cherešnya" cũng bị loại bỏ.

NATO vô tình tặng ông Putin món quà xa xỉ

Đáng chú ý, những diễn biến trên chiến trường không phải là tín hiệu tích cực duy nhất đối với Moscow. Giới phân tích cho rằng bản thân NATO cũng đang vô tình trao cho ông Putin một "món quà xa xỉ" theo cách ít ai ngờ tới.

Theo phân tích đăng trên Sohu (Trung Quốc), một rạn nứt sâu sắc đang hình thành bên trong NATO, ngày càng lộ rõ và khiến "sự thống nhất" của liên minh trở thành một lớp vỏ đẹp hơn là nền tảng thực chất.

Sohu mô tả đây là "món quà bất ngờ dành cho Putin", vì các mâu thuẫn nội bộ đang trực tiếp làm suy yếu năng lực hành động thống nhất của NATO trong cuộc đối đầu dài hơi với Moscow.

Ngòi nổ của làn sóng tranh luận mới xuất phát từ bài phát biểu của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Poznan nhân kỷ niệm 107 năm Khởi nghĩa Wielkopolska.

Ông nhắc lại vai trò lịch sử của vùng đất Wielkopolska, đồng thời khẳng định Ba Lan "mở cửa với phương Tây nhưng phải chuẩn bị bảo vệ biên giới phía tây của mình".

Tuyên bố này gây bất ngờ lớn tại châu Âu, bởi nhiều thập kỷ qua Warsaw luôn xây dựng chiến lược quốc phòng xoay quanh "mối đe dọa từ phía đông", chứ không phải từ hướng Đức.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, NATO đã tặng ông Putin "món quà xa xỉ". Ảnh: IT

Phản ứng nội bộ Ba Lan lập tức bùng lên. Thủ tướng Donald Tusk, người chủ trương gắn kết sâu với EU và NATO, đã chỉ trích gay gắt Tổng thống, gọi đây là "cuộc tranh luận sống còn" về an ninh và chủ quyền.

Ngoại trưởng Radosław Sikorski tìm cách xoa dịu căng thẳng khi khẳng định rằng chừng nào Đức còn ở EU và NATO, "không thể tồn tại mối đe dọa thực sự từ phía tây".

Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến công khai giữa các quan chức cấp cao lại cho thấy mức độ chia rẽ sâu trong nội bộ Ba Lan — một trong những quốc gia giữ vai trò trụ cột của NATO ở sườn phía đông.

Tại Đức, phát biểu của ông Nawrocki cũng tạo ra phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến nhắc lại việc Warsaw từng đòi Berlin bồi thường chiến tranh lên tới 1,6 nghìn tỷ USD, và cảnh báo rằng những tranh cãi hiện nay có thể phát triển thành một xung đột chính trị kéo dài.

Điều này, theo Sohu, có thể khiến cả Ba Lan và Đức — hai quốc gia chủ lực của NATO — phân tâm khỏi vấn đề Ukraine, làm giảm sức mạnh tập trung của liên minh.

Không chỉ căng thẳng với Đức, Warsaw còn ngày càng tỏ thái độ gay gắt với Kiev. Tổng thống Nawrocki từng công khai trách Tổng thống Zelensky về "việc đánh mất lòng biết ơn", bất chấp sự hỗ trợ quy mô lớn mà Ba Lan đã dành cho Ukraine từ đầu xung đột.

Ngày càng nhiều ý kiến tại Warsaw cho rằng Ukraine đang coi sự hỗ trợ đó như điều hiển nhiên.

Các chuyên gia của Sohu cho rằng chuỗi phát biểu và phản ứng nói trên phản ánh một sự lệch pha chiến lược nghiêm trọng trong chính nội bộ NATO.

Theo phân tích này, trong khi từng thành viên mải đối đầu với nhau — Ba Lan nghi ngờ Đức, thất vọng với Ukraine, còn Đức khó chịu trước những cáo buộc lịch sử — NATO đang mất dần sự thống nhất mà liên minh này luôn dựa vào.

Một số nhà phân tích châu Âu còn coi tình hình hiện nay là sự trở lại của "những bóng ma lịch sử", khi các nỗi sợ và tranh chấp cũ giữa Berlin và Warsaw một lần nữa trỗi dậy, lấn át mục tiêu chung của liên minh.

Cuối bài, Sohu nhận định rằng "mối đe dọa từ phía đông" — lý do tồn tại cốt lõi của NATO trong nhiều thập kỷ — đang dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu, trong khi những bất đồng nội bộ mới chính là yếu tố làm suy yếu phương Tây.

Và đó, theo Sohu, chính là "món quà xa xỉ" mà NATO vô tình trao cho ông Putin — một liên minh ngày càng chia rẽ ngay trong thời điểm cần nhất sự thống nhất.