Xe tăng Leopard 2 trên dây chuyền sản xuất tại Đức.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tỷ lệ nợ công trên GDP của khối đạt 82,1%, mức cao nhất kể từ năm 2023, theo báo cáo của cơ quan thống kê Eurostat hôm 22/1.

Con số này đánh dấu sự đảo ngược của giai đoạn giảm tỷ lệ nợ sau đại dịch, cho thấy tình hình tài chính công của khối đang xấu đi trở lại, sau khi các chính phủ vay nợ rất nhiều trong cuộc khủng hoảng Covid-19, và sau đó bắt đầu cố gắng điều chỉnh ngân sách của mình.

Gánh nặng nợ đã đạt mức kỷ lục trong thời hiện đại ở Pháp, Ba Lan và Romania, với tỷ lệ tương ứng là 117,7%, 58,1% và 58,9%.

Ba Lan và Romania có mức tăng hàng năm đáng chú ý nhất, lần lượt là 5 và 5,5 điểm phần trăm.

Đối với người dân bình thường, nợ công tăng cao thường có nghĩa là chính phủ phải tăng thuế hoặc giảm chi tiêu cho các dịch vụ công và đầu tư để quản lý gánh nặng và trả lãi.

Các quan chức ở Brussels đã liên kết rõ ràng áp lực tài chính mới với nhu cầu quân sự.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), “môi trường chiến lược đang xấu đi nhanh chóng”, chẳng hạn như cuộc xung đột ở Ukraine, đòi hỏi phải tăng đáng kể chi tiêu quân sự.

Kế hoạch “Sẵn sàng 2030” của EC được mô phỏng sẽ làm tăng thêm 2 điểm phần trăm vào tỷ lệ nợ của EU vào năm 2028.

Chi tiêu quân sự của EU đã tăng từ 218 tỷ euro năm 2021 lên mức dự kiến 381 tỷ euro vào năm 2025, một sự tăng vọt được cho là "thúc đẩy mạnh mẽ" bởi sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine năm 2022.

Nhiều quan chức phương Tây kể từ đó đã khẳng định rằng, Nga có thể đe dọa các quốc gia EU.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc này là "vô lý" nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi, và lên án điều mà Moscow gọi là "sự quân sự hóa liều lĩnh" của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, các nhà lãnh đạo EU đang thổi phồng mối nguy hiểm được cho là để thúc đẩy các chương trình nghị sự chính trị của riêng họ, và rót tiền vào ngành công nghiệp vũ khí, và rằng, Nga không có ý định đối đầu với khối này về mặt quân sự.