NIU Concept 06: Siêu xe tay ga điện chạy 155 km/h, hỗ trợ AI tối ưu công suất theo điều kiện thực tế

Concept 06 xuất hiện với dáng vẻ của một chiếc Sport Tourer thu nhỏ, nhưng điều khiến giới mô tô phải chú ý chính là hiệu suất vượt xa mọi chuẩn mực thông thường trong phân khúc xe điện đô thị.

Với công suất 20 kW, tương đương khoảng 27 mã lực, cùng tốc độ tối đa lên tới 155 km/h, Concept 06 thậm chí còn nhanh hơn BMW CE 04, mẫu xe vốn được xem là chuẩn mực tốc độ của xe máy điện hiện nay. Sự xuất hiện của Concept 06 đang đặt NIU vào cuộc đua tốc độ một cách đầy bất ngờ và táo bạo.

Trong nhiều năm, NIU gắn liền với những mẫu xe dành cho di chuyển hàng ngày trong đô thị như MQi hay NQi. Nhưng Concept 06 cho thấy thương hiệu này đang hướng lên phân khúc cao hơn, nơi hiệu suất và công nghệ là hai yếu tố quyết định.

Mặc dù NIU chưa công bố mô men xoắn, nhưng với mức công suất 20 kW, việc chạy cao tốc, vượt xe hay di chuyển đường dài đã không còn là điều xa lạ. Điều duy nhất được giữ kín là phạm vi hoạt động, một thông số quan trọng sẽ quyết định xem liệu người dùng có thể kỳ vọng Concept 06 đạt hoặc vượt mức 128 km của BMW CE 04 hay không.

Chính sự im lặng này khiến chiếc xe càng trở nên được chú ý hơn, với nhiều câu hỏi mở dành cho NIU về cách họ cân bằng giữa tốc độ và khả năng sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, hiệu suất ấn tượng chỉ là một phần trong câu chuyện mà Concept 06 mang đến. NIU dành sự đầu tư lớn cho hệ thống trí tuệ nhân tạo mà hãng gọi là AI Co Pilot. Đây không chỉ là một trợ lý ảo mà còn là bộ não theo dõi, học hỏi và điều chỉnh thói quen lái xe của người dùng.

AI có thể phát hiện bạn đang điều khiển xe ổn định hay không, tối ưu công suất theo điều kiện thực tế và đưa ra cảnh báo khi cần thiết. Dàn công nghệ hỗ trợ người lái còn có hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo, giám sát 360 độ thông qua hệ thống NIU Nearest Unit, cảnh báo khoảng cách bằng ánh sáng chiếu xuống mặt đất, kính chắn gió chỉnh điện, tay lái chỉnh điện và cả chế độ giám sát sau khi đỗ xe Sentry Mode.

Những tính năng này vốn chỉ xuất hiện trên ô tô cao cấp, nay đã được đưa lên một mẫu xe tay ga điện.

Ngoại hình của Concept 06 cũng thể hiện rõ định hướng bước sang một kỷ nguyên mới. Thân xe thấp, rộng và kéo dài theo phong cách Sport Tourer, kết hợp với hệ thống đèn pha LED sắc sảo, các mảng ốp lớn và thiết kế liền lạc mang hơi thở tương lai.

Chiếc xe gần như vượt ra khỏi cấu trúc thiết kế quen thuộc của NIU, tạo cảm giác như một mẫu concept trình diễn hơn là sản phẩm chuẩn bị sản xuất. Nhưng khi nhìn vào độ hoàn thiện của những chi tiết xuất hiện trên phiên bản trưng bày, nhiều chuyên gia cho rằng NIU rõ ràng không chỉ trưng bày nhằm phô diễn, mà còn muốn thử phản ứng thị trường trước khi tính đến chuyện thương mại hóa.

Dù NIU chưa xác nhận việc sản xuất hàng loạt Concept 06, nhưng tham vọng của hãng đã được thể hiện một cách rất rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường xe điện đang chuyển mình mạnh mẽ, tốc độ đang trở thành một thước đo mới để phân biệt giữa xe điện phổ thông và xe điện hiệu suất cao. NIU Concept 06 với tốc độ tối đa 155 km/h, công suất 20 kW và hệ thống AI toàn diện đã tiến một bước xa hơn so với những gì người dùng kỳ vọng ở một chiếc xe tay ga điện.

Nếu Concept 06 thực sự được đưa vào sản xuất, nó có thể trở thành một trong những bước ngoặt lớn của NIU, không chỉ nâng tầm thương hiệu mà còn mở ra một cuộc cạnh tranh hoàn toàn mới trong ngành xe điện hai bánh.

Trong lúc chờ câu trả lời từ NIU, Concept 06 đã kịp khẳng định một điều: tương lai của xe tay ga điện sẽ không chỉ xoay quanh sự tiện lợi, mà còn là cuộc đua của tốc độ, công nghệ và trải nghiệm lái tốc độ cao.