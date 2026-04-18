Nissan ‘nhá hàng’ 2 SUV mới: Có mẫu hầm hố hơn Land Cruiser FJ, logo phát sáng, có thể có động cơ điện

Mùa triển lãm ô tô năm nay đã có khởi đầu khá ảm đạm sau những sự kiện thiếu sức hút tại Detroit và Chicago. Tuy nhiên, Triển lãm Ô tô New York vừa qua đã làm nóng bầu không khí với hàng loạt mẫu xe mới ra mắt. Xu hướng bùng nổ này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tại Triển lãm Auto China sắp tới với những màn chào sân từ các "ông lớn" như BMW, Hyundai và General Motors.

Nissan cũng góp mặt trong danh sách này khi xác nhận sẽ trưng bày mẫu NX8 mới cùng hai mẫu xe ý tưởng (concept). Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ quá nhiều chi tiết về bộ đôi concept này, song họ mô tả đây là những cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Nissan hướng tới kỷ nguyên điện hóa và thông minh hóa.

Bỏ qua những ngôn từ quảng cáo có phần cường điệu, một trong hai mẫu xe ý tưởng được xác định là dòng xe off-road hạng nặng. Dù các chi tiết thiết kế còn khá mờ ảo, giới quan sát vẫn có thể nhận ra cụm đèn pha thanh mảnh cùng dải đèn phía trước tích hợp chữ "Nissan" phát sáng và năm hình chữ nhật rực rỡ.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với cản trước hầm hố và hệ thống đèn phụ trợ gắn trên nắp ca-pô. Mẫu xe này sử dụng bộ lốp địa hình chuyên dụng đi kèm khoảng sáng gầm xe rất lớn. Những điểm nhấn nổi bật khác bao gồm giá nóc phát sáng và đèn định vị được tích hợp trên các vòm bánh xe.

Một mẫu SUV có dáng vẻ hầm hố hơn cả Toyota Land Cruiser FJ.

Mặc dù mẫu concept này có những nét tương đồng với dòng Xterra sắp ra mắt, phần đầu xe lại mang thiết kế độc bản với lưới tản nhiệt dường như được đóng kín hoàn toàn. Đặc điểm này gợi ý rằng đây có thể là một mẫu xe thuần điện, khác biệt với các lựa chọn động cơ V6 hoặc Hybrid V6 dự kiến xuất hiện trên dòng SUV sẽ trình làng vào cuối năm 2028.

Mẫu xe ý tưởng thứ hai hiện vẫn còn là một ẩn số nhưng mang dáng dấp của một chiếc crossover điển hình. Các hình ảnh hé lộ cho thấy cụm đèn chiếu sáng có nhiều điểm tương đồng với dòng Leaf thế hệ mới. Ngoài ra, xe còn sở hữu phần đầu xe dạng mũi cá mập cùng đường mái dốc mềm mại kết hợp với cánh lướt gió gắn trên cửa cốp sau.