Nissan cân nhắc bán trụ sở công ty vì quá khó khăn

Nissan đang cân nhắc bán trụ sở tại Yokohama để tận dụng thị trường bất động sản đang nóng bỏng ở Nhật Bản. Theo Nikkei Asia, toà nhà này có thể mang lại khoảng 100 tỷ yen, tương đương gần 700 triệu USD. Các nhà đầu tư bất động sản quốc tế như KKR đã nhanh chóng nhập cuộc, đưa ra đề nghị khoảng 610 triệu USD kèm theo kế hoạch cho Nissan thuê lại trong vòng 10 năm.

Đây không chỉ là thương vụ tài chính đơn thuần mà còn phản ánh nỗ lực giải phóng nguồn vốn ngắn hạn của hãng, trong bối cảnh nhiều công ty toàn cầu chuyển từ vai trò chủ sở hữu sang người thuê để gia tăng tính linh hoạt trong hoạt động.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định lần này là một bức tranh u ám. Nissan đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ. Doanh số toàn cầu sụt giảm gần 10% trong quý đầu năm tài chính 2025, chỉ đạt 707.000 xe với doanh thu khoảng 2.706 tỷ yen.

Một loạt biện pháp tái cơ cấu đã được đưa ra trong kế hoạch mang tên “Re:Nissan”: đóng cửa 7 nhà máy trên toàn cầu, trong đó có nhà máy Oppama mang tính biểu tượng ở Kanagawa, chuyển sản xuất về Kyushu, đồng thời cắt giảm khoảng 22.000 việc làm. Hãng cũng thu hẹp nền tảng sản phẩm từ 13 xuống còn 7, đơn giản hóa linh kiện để tiết kiệm chi phí và cố gắng cắt giảm gánh nặng tài chính vốn đang bủa vây.

Trong bối cảnh đó, việc bán trụ sở rồi thuê lại được coi như một “liều thuốc” giúp Nissan có thêm dòng tiền để duy trì hoạt động trong ngắn hạn. Tại Nhật Bản, nhiều tập đoàn cũng đã chọn cách “chuyển đổi tài sản” này để bù đắp cho sự thiếu hụt vốn lưu động, thay vì vay nợ trong bối cảnh lãi suất biến động. Hitachi, Toshiba hay thậm chí một số ngân hàng lớn cũng từng thực hiện các thương vụ tương tự để tái cấu trúc bảng cân đối kế toán.

Trên thế giới, McLaren cũng bán trụ sở Woking tại Anh và thuê lại 20 năm, trong khi Deutsche Bank ở Đức có bước đi tương tự nhằm giải phóng hàng trăm triệu USD. Xu hướng này phản ánh một thực tế: việc giữ khư khư những bất động sản giá trị không còn là ưu tiên, thay vào đó các tập đoàn lựa chọn dòng tiền linh hoạt để chống chọi với cạnh tranh khốc liệt và đầu tư cho những lĩnh vực cốt lõi. ﻿

''Chúng tôi tin rằng có nhiều lý do thuyết phục để các doanh nghiệp tham gia vào mô hình bán rồi thuê lại thay vì tự sở hữu bất động sản. Sẽ tốt hơn nhiều nếu lấy tiền từ các cơ sở vật chất này và đưa trở lại đầu tư vào hoạt động kinh doanh cốt lõi'', Jonathan Molin Chủ tịch Realty Advisors nhận định. ﻿

Với Nissan, bước đi này là lời thừa nhận rõ ràng rằng hãng đang buộc phải hy sinh tài sản cố định để đổi lấy thanh khoản. Tương lai của thương hiệu Nhật Bản lâu đời giờ phụ thuộc vào tốc độ và hiệu quả của công cuộc tái cấu trúc, vào khả năng khôi phục niềm tin từ cổ đông và người tiêu dùng.

Theo: Nikkei Asia﻿