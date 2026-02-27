Nissan Almera 2027 lộ diện hoàn toàn: Ngoại hình thoát xác xe giá rẻ, về Việt Nam dễ áp lực lớn lên Vios và Accent dù dùng khung gầm cũ

Mẫu sedan cỡ B giá rẻ của Nissan vừa lộ diện hoàn toàn trước ngày ra mắt, cho thấy một màn “lột xác” rõ rệt về thiết kế nhưng vẫn trung thành với nền tảng quen thuộc.

Theo hình ảnh được ghi nhận tại Mexico, thế hệ mới của Nissan Almera dự kiến mang đời 2027 đã xuất hiện mà không còn lớp ngụy trang. Đây được xem là bản nâng cấp lớn giữa vòng đời thay vì một thế hệ hoàn toàn mới, nhưng những thay đổi về ngoại hình đủ để tạo cảm giác khác biệt so với mẫu xe hiện hành.

Nissan Almera 2027 lộ diện hoàn toàn tại Mexico trước ngày ra mắt. Ảnh: Carscoops

Phần đầu xe là khu vực thay đổi rõ nhất. Almera mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Nissan với cụm đèn LED tách tầng, dải định vị ban ngày mảnh và lưới tản nhiệt mở rộng theo phong cách hiện đại hơn. Tổng thể đầu xe nhìn sắc sảo, “già dặn” hơn thay vì trung tính như trước.

Thân xe gần như giữ nguyên cấu trúc cũ, cho thấy hãng vẫn sử dụng lại nền tảng hiện tại để tối ưu chi phí. Tuy nhiên, bộ mâm hợp kim thiết kế mới cùng một số tinh chỉnh ở chi tiết ngoại thất giúp chiếc sedan hạng B này trông bớt “giá rẻ” hơn khi nhìn ngang hông.

Thiết kế đầu xe mới với đèn LED tách tầng hiện đại hơn. Ảnh: Carscoops

Phía sau xe cũng được làm lại theo hướng gọn gàng hơn. Đèn hậu có đồ họa mới, nắp cốp xuất hiện dòng chữ “Almera” cỡ lớn thay vì logo nhỏ như trước. Biển số được dời xuống thấp, tạo cảm giác phần đuôi cân đối và hiện đại hơn.

Về vận hành, nhiều khả năng Almera 2027 vẫn sử dụng động cơ 1.6L 4 xy-lanh hút khí tự nhiên quen thuộc, kết hợp hộp số CVT. Trước đó, phiên bản số sàn đã bị loại bỏ ở một số thị trường, và xu hướng này có thể tiếp tục trên đời mới. Đây không phải mẫu xe đặt nặng hiệu suất, mà tập trung vào tính kinh tế nhiên liệu và chi phí sở hữu thấp – yếu tố vốn là “vũ khí” của Almera trong nhiều năm qua.

Động cơ của Almera mới vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Carscoops

Hiện chưa có hình ảnh nội thất chính thức, nhưng giới quan sát kỳ vọng khoang cabin sẽ được nâng cấp về màn hình trung tâm, cụm đồng hồ và các hệ thống hỗ trợ lái cơ bản nhằm bắt kịp mặt bằng phân khúc. Trong bối cảnh xe giá rẻ ngày càng phải trang bị nhiều công nghệ hơn, Almera khó có thể giữ cấu hình tối giản như trước.

Một chi tiết đáng chú ý là xe được cho là sản xuất tại nhà máy Aguascalientes (Mexico), thay vì một số cơ sở cũ chuẩn bị đóng cửa. Điều này cho thấy Nissan đang ưu tiên các thị trường Mỹ Latinh – nơi sedan cỡ nhỏ vẫn còn sức hút đáng kể.

Nissan Almera 2027 vẫn trung thành với cấu hình sedan thực dụng, tập trung vào chi phí sở hữu thấp. Ảnh:Carscoops

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất nằm ở thị trường Mỹ. Tại Bắc Mỹ, phân khúc sedan giá rẻ đang thu hẹp nhanh chóng khi SUV và crossover chiếm ưu thế. Nissan hiện chưa xác nhận liệu Almera thế hệ 2027 có tiếp tục được phân phối tại Mỹ hay không. Nếu vắng mặt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy “kỷ nguyên sedan giá rẻ” tại thị trường này đang dần khép lại.