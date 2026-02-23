Nio lập kỷ lục gần 176 nghìn lượt đổi pin xe điện trong 24 giờ tại Trung Quốc

Trong bối cảnh hạ tầng sạc nhanh và nỗi lo về phạm vi hoạt động vẫn là chủ đề chính tại các thị trường phương Tây, hãng xe điện Trung Quốc Nio tiếp tục gây chú ý khi thiết lập kỷ lục mới về số lượt đổi pin trong ngày.

Theo trang tin Electrek , Nio đã vượt qua kỷ lục 165.898 lượt đổi pin được thiết lập trước đó, nâng tổng số lên 175.976 lượt chỉ trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, kỷ lục này được ghi nhận vào ngày 21/2, trùng thời điểm cao điểm di chuyển sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc - giai đoạn được xem là phép thử lớn đối với toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Với gần 176.000 lượt đổi pin trong một ngày, trung bình toàn bộ mạng lưới trạm của Nio trên toàn quốc xử lý gần 2 lượt đổi mỗi giây.

Đây cũng là lần thứ ba trong thời gian ngắn Nio phá kỷ lục do chính mình thiết lập, cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ đổi pin tăng mạnh trong dịp cao điểm.

Trạm đổi pin của Nio. (Ảnh: Getty Images)

Theo hãng, quy trình đổi pin được thực hiện hoàn toàn tự động. Người dùng chỉ cần đưa xe vào trạm và sau khoảng 3-5 phút có thể tiếp tục hành trình với bộ pin đã được sạc đầy.

So với hình thức sạc truyền thống, mô hình này giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế việc người lái phải xuống xe trong điều kiện thời tiết bất lợi, đồng thời giảm rủi ro liên quan đến dây cáp sạc - yếu tố có thể gây bất tiện cho người cao tuổi hoặc người khuyết tật.

Việc hàng trăm nghìn lượt đổi pin được thực hiện trơn tru trong ngày cao điểm được xem là minh chứng cho khả năng vận hành ở quy mô lớn của công nghệ này. Theo tính toán, thời gian chuyển đổi chỉ khoảng 100 giây cho mỗi lượt, trong nhiều trường hợp còn nhanh hơn thời gian đổ đầy nhiên liệu cho xe sử dụng động cơ đốt trong.

Dù vậy, một số ý kiến vẫn cho rằng mô hình đổi pin cần thêm thời gian để chứng minh tính phù hợp với thị trường đại chúng. Tuy nhiên, với tốc độ mở rộng hạ tầng hiện nay, Nio đang từng bước củng cố lập luận rằng đổi pin có thể là một giải pháp thay thế đáng cân nhắc cho sạc nhanh truyền thống.

