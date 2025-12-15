Những xã nào ở Cà Mau được quy hoạch nuôi cua xuất khẩu sang Trung Quốc?

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cua biển phục vụ việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Theo đó, ngành chức năng tỉnh Cà Mau sẽ rà soát và hình thành những vùng nuôi cua trọng điểm với diện tích khoảng 50.000 ha tập trung tại các xã, như: Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Phú Tân và một số địa bàn có tiềm năng khác.

Cua biển đã đem về nguồn thu cho tỉnh Cà Mau hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm

Bên cạnh mở rộng những mô hình nuôi cua mang lại giá trị kinh tế cao thì địa phương còn triển khai đồng bộ công tác giao khoán giống cua bố mẹ, kiểm soát chất lượng giống, quan trắc môi trường để nâng cao năng suất và giảm rủi ro do dịch bệnh; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử và nhật ký nuôi số hóa… Qua đó, nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cua biển Cà Mau khi bước vào thị trường xuất khẩu chính ngạch.

Điểm nhấn của kế hoạch trên là Cà Mau sẽ phối hợp với Công ty TNHH Giám định và Chứng nhận CCIC Trung Quốc để xây dựng trung tâm chứng nhận ngay tại địa phương. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và đáp ứng trực tiếp các yêu cầu chứng nhận phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm. Địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng tổng sản lượng cua lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.

Cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon, chất lượng nhất Việt Nam và mang về nguồn thu cho tỉnh hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm. Sản phẩm cua Cà Mau không chỉ có tiềm năng lớn để khai thác thị trường cao cấp trong nước và quốc tế mà còn là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho hay thị trường tiêu thụ ngoài nước của cua Cà Mau phụ thuộc lớn vào Trung Quốc (chiếm khoảng 70-80% tổng sản lượng xuất khẩu). Điều này khiến giá của loài đặc sản trên biến động mạnh theo nhu cầu và chính sách nhập khẩu của thị trường này. Ngoài Trung Quốc, một số thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản đã bước đầu được tiếp cận nhưng kim ngạch và sản lượng còn rất ít. Đối với thị trường trong nước, cua biển Cà Mau được tiêu thụ mạnh tại TPHCM, Hà Nội và các thành phố lớn với các sản phẩm phổ biến là cua sống, cua tươi đóng gói...







