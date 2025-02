Những vũ khí kỳ quặc nhất trong lịch sử quân sự

1. Súng Puckle

Súng Puckle là súng máy đầu tiên trên thế giới, do luật sư người Anh James Puckle chế tạo, được đăng ký bản quyền sáng chế vào năm 1718. Súng bắn đạn vuông thay vì đạn tròn, được thiết kế để gây ra nhiều đau đớn và thương tích nhất cho nạn nhân. súng Puckle sẽ sử dụng một thùng hình trụ gắn vào đòn bẩy để đưa hộp đạn vào nòng súng, có thể quay nhanh bằng tay để bắn 9 phát mỗi phút. Khẩu súng bắn đạn tròn tiêu chuẩn nhưng với người Hồi giáo, viên đạn được đổi thành đạn vuông để tăng lực sát thương.

Súng Puckle. Ảnh: Art Station

Theo Historic U.K, quân đội Anh chưa bao giờ sử dụng loại súng này vì cơ chế bắn của nó quá kém tin cậy, hơn nữa, vấn đề kíp nổ khiến thiết kế không thành công về mặt thương mại.

2. Lựu đạn bóng gôn

V40 được coi là lựu đạn cầm tay nhỏ nhất trên thế giới. Nó có kích thước bằng một quả bóng gôn và chỉ nặng 136 gram, được quân đội Mỹ sử dụng từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1980. Binh sỹ Mỹ gọi vũ khí này là lựu đạn mini. Đường kính của V40 chỉ vỏn vẹn 4 cm, dài 6,5cm. Dù có kích thước nhỏ nhưng V-40 có cấu tạo tương đương với 1 quả lựu đạn tiêu chuẩn, gồm một chốt, một cần và một kẹp an toàn. Phần thân bằng thép của lựu đạn có 326 ô vuông, được ép vào mặt trong để tạo ra các mảnh vỡ, khi khối thuốc nổ được kích hoạt.

V40 có sức sát thương cao, có thể gây tử vong trong phạm vi bán kính 5 mét và nguy hiểm trong phạm vi 300 mét tính từ điểm va chạm. Tuy nhiên, vũ khí này cuối cùng đã bị ngừng sản xuất vì chúng khá nguy hiểm. Thời gian nổ ngắn và chốt nhỏ khiến những quả lựu đạn mini rất khó xử lý. Chúng dễ phát nổ mà không có cảnh báo.

3. Tàu sân bay băng

Trong Thế chiến II, người Anh đã nghĩ ra một ý tưởng lạ lùng là chế tạo một tàu sân bay lớn bằng băng – thứ vật liệu dễ tái tạo và không bao giờ chìm, được gọi là Dự án Habakkuk.

Tàu sân bay băng. Ảnh: War history Online

Ý tưởng của họ là lấy bột gỗ trộn với băng để tạo ra một cấu trúc cứng cáp giúp hợp chất băng mới tan chảy lâu hơn so với loại băng tinh khiết bình thường. Khi sửa chữa họ chỉ cần đổ nước vào và đóng băng ở nhiệt độ nhất định. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi cần một khối lượng thép không nhỏ để gia cố con tàu và đảm bảo bề mặt boong tàu không hư hại khi máy bay đáp xuống.

Thủ tướng Anh Winston Churchill đã bật đèn xanh cho quá trình phát triển con tàu này vào năm 1943, nhưng thật không may, dự án đã thất bại. Bởi việc chế tạo một chiếc tàu sân bay như vậy sẽ cần đến những chiếc tủ đông khổng lồ. Mặt khác, do có cấu trúc to lớn, chúng rất nặng và di chuyển cực kỳ chậm ngoài ra sẽ cần rất nhiều vật liệu cách nhiệt để không bị tan chảy, ông Charles Frederick Goodeve, một nhà khoa học người Canada liên quan đến dự án Habakkuk cho biết.

4. Súng vòng xoáy

Súng vòng xoáy là loại vũ khí không gây sát thương nhưng chưa từng được sử dụng trong thực tế Đây là vũ khí có thể bắn ra những dòng khí năng lượng cao có thể làm ngã đối phương hoặc phun ra những dòng hóa chất hình tròn vào người họ. Quân đội Mỹ đã phát triển loại vũ khí này từ năm 1998.

Trước đó, trong Thế chiến 2, Đức cũng theo đuổi một dự án tương tự, được gọi là pháo xoáy. Ý tưởng là phóng những luồng khí khổng lồ từ mặt đất để bắn hạ máy bay của quân Đồng minh. Nhưng dự án này không bao giờ thành hiện thực, vì việc bắn hạ máy bay chiến đấu ở độ cao và tốc độ nhanh như vậy là điều không thể thực hiện được, Die Welt đưa tin.

5. Súng gây nôn

Vào năm 2007, Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng với một công ty con tên có tên gọi Invocon để phát triển một loại vũ khí sử dụng tần số vô tuyến tác động đến thính giác và khả năng giữ thăng bằng của con người. Bất kỳ ai bị súng gây nôn bắn trúng đều ngay lập tức có triệu chứng giống như say tàu xe nghiêm trọng và nôn mửa. Súng gây nôn được coi là loại vũ khí phi sát thương để chế ngự đối phương và giành lợi thế khi chiến đấu.

Cùng thời đó, Bộ phận Khoa học và Công nghệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng thuê một công ty tên là Intelligent Optical Systems phát triển một loại đèn LED phát ra xung ánh sáng nhiều màu khác nhau để nhanh chóng để gây chóng mặt, đau đầu và nôn mửa.

6. Bom gay

Theo Military.com, vào năm 2005, Lầu Năm Góc xác nhận rằng các chỉ huy quân đội Mỹ từng quan tâm đến một loại vũ khí hóa học có thể khiến quân địch bị rối loạn tình dục. Phòng thí nghiệm Wright của Không quân đã nhận được 7,5 triệu USD vào năm 1994 để phát triển một loại vũ khí có thể khai thác một loại hormone tự nhiên có trong cơ thể với số lượng nhỏ. Khi quân địch hít phải hoặc hấp thụ nó vào da, họ sẽ nảy sinh ham muốn tình dục với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cho rằng, ý tưởng này là điều xúc phạm và phi thực tế.