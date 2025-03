Nhận tiền chuyển khoản nhầm: Công an khuyên đừng vội trả lại nếu chưa làm điều này!

Sáng ngày 07/3/2025, tại Công an xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Sộ, sinh năm: 1971, ngụ ấp Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú đã hoàn tất thủ tục trao trả lại tiền chuyển khoản nhầm cho người bị mất trước sự chứng kiến của Công an địa phương.

Theo thông tin từ Công an xã Khánh Hòa cho biết, vào ngày 10/02/2025, ông Trương Minh Hạnh Công Vinh, sinh ngày: 09/11/1997, trú tổ 6, ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do thực hiện thao tác chuyển tiền nhầm số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của bà Sộ. Đến ngày 05/3/2025, ông Vinh đến Công an xã Khánh Hòa trình báo nội dung vụ việc. Qua xác minh, rà soát lực lượng Công an tiến hành mời bà Sộ đến trao đổi nội dung trên. Sau khi kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng, bà Sộ có nhận được số tiền 10 triệu đồng từ ông Vinh nên đã tự nguyện trao trả lại tiền cho ông Vinh.

Bà Sộ trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho ông Vinh trước sự chứng kiến của lực lượng Công an

Trước đó, nhiều người dân chuyển khoản nhầm số tiền lớn hơn, từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng cũng thành công thu hồi tiền nhờ kịp thời trình báo cơ quan chức năng, được hướng dẫn làm việc theo trình tự pháp luật.

Việc chuyển nhầm tiền hoặc nhận nhầm tiền qua tài khoản là tình huống mà nhiều người dân gặp phải. Tuy nhiên, thời gian qua, tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, trong đó có hành vi cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản của bị hại sau đó yêu cầu trả lại số tiền đã chuyển nhầm cùng với một khoản lãi rất lớn. Do vậy, lực lượng công an đưa ra một số lưu ý:

Để phòng tránh việc rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng và những tình huống rắc rối trong quá trình chuyển trả lại tiền, việc trình báo ngân hàng hoặc báo cho cơ quan công an về việc nhận nhầm hoặc chuyển nhầm tiền là việc làm rất đúng đắn và cần thiết. Chính vì vậy, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm người nhận cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân, mà phải làm việc với ngân hàng, cơ quan chức năng. Tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu truy cập, tài khoản mật khẩu giao dịch một lần OTP cho bất cứ ai kể cả là người tự xưng là nhân viên ngân hàng ở dưới bất cứ hình thức nào, cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website đăng nhập cung cấp thông tin tài khoản thông tin cá nhân.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, mọi người cần bình tĩnh xử lý, phải liên hệ với ngân hàng qua hotline hoặc quầy giao dịch để báo cáo về sự cố. Ở bước này, khách hàng nên ra trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch để làm giấy đề nghị ngân hàng hỗ trợ tra soát. Bước tiếp theo, bạn cần cung cấp các thông tin bao gồm CMND/CCCD, hóa đơn chứng minh giao dịch chuyển tiền nhầm,...Ngân hàng sẽ tiếp nhận thông tin để chuyển tới ngân hàng thụ hưởng. Việc xử lý tra soát yêu cầu hoàn trả do chuyển khoản nhầm sẽ theo qui trình hiện tại của ngân hàng hưởng. Khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, các ngân hàng sẽ hỗ trợ liên hệ với người nhận tiền, động viên họ trả lại. Trường hợp người nhận tiền không trả thì ngân hàng sẽ có văn bản thông báo xác nhận việc chuyển nhầm tiền. Khi đó, người chuyển tiền có thể tố cáo người nhận tiền với cơ quan công an hoặc khởi kiện lên tòa án.

Theo quy định của pháp luật, người nhận tiền có nghĩa vụ hoàn trả tiền được chuyển nhầm vào tài khoản. Nếu người nhận không phối hợp hoàn trả số tiền và sử dụng số tiền đó, người chuyển có quyền khiếu nại theo quy định. Hình phạt cho hành vi sử dụng tiền chuyển nhầm dưới 10 triệu là xử phạt hành chính 3-5 triệu đồng, nếu số tiền đó lớn hơn 10 triệu, người sử dụng có thể bị truy cứu hình sự với tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản".