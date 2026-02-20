Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm đến vận hạn theo tuổi để tìm kiếm lợi thế trong năm Bính Ngọ. Dưới góc nhìn phong thủy, chuyên gia Phạm Cương cho rằng mỗi năm đều có những nhóm tuổi được “thiên thời”, từ đó dễ gặp thuận lợi hơn trong đầu tư tài chính, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán.

Theo chuyên gia Phạm Cương, năm 2026 – Bính Ngọ là một năm mà tuổi Dần và tuổi Tuất (1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 1998…) thuộc nhóm tam hợp với địa chi Ngọ của năm , lại đúng nhịp Hỏa vượng, nên có nhiều cơ hội trong kinh doanh và đầu tư, trong đó có chứng khoán. Nếu giữ được kỷ luật tốt, tuổi Dần và tuổi Tuất sẽ dễ có một năm bứt phá lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi – thuộc nhóm nhị hợp với Ngọ (1967, 1979, 1991, 2003…) – cũng được đánh giá là tuổi đầu tư khá thuận lợi trong năm Bính Ngọ. Tuy nhiên, nhóm tuổi này cần đặc biệt lưu ý tránh đầu tư theo cảm xúc, nên chốt lời theo nguyên tắc và kế hoạch rõ ràng, thay vì quyết định theo tâm trạng.

Xét về mặt thiên can, những người thuộc nhóm Bính – Tân (năm sinh có đuôi là 6 hoặc 1 như 1966, 1976, 1986, 1996, 1961, 1971, 1981, 1991…) thường dễ gặp vận tài chính trong năm 2026. Lợi nhuận có thể đến khá nhanh nếu tham gia đúng những nhịp tăng mạnh của thị trường.

Ngoài ra, nhóm tuổi Đinh – Kỷ (năm sinh có đuôi là 7 hoặc 9 như 1967, 1977, 1987, 1997, 1969, 1979, 1989, 1999…) cũng được đánh giá tích cực, đặc biệt phù hợp với chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Theo chuyên gia, nhóm tuổi này càng giữ được kỷ luật và kiên định với chiến lược thì kết quả đạt được càng rõ rệt.

Không chỉ bàn về yếu tố tuổi tác và vận mệnh cá nhân, chuyên gia Phạm Cương cũng đưa ra cái nhìn tổng thể về diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2026.﻿

Theo ông, năm 2026 sẽ là một năm Cát – Hung đan xen. VN-Index nhiều khả năng tiếp tục duy trì chu kỳ tăng trưởng, với kỳ vọng có thể chinh phục mốc 2.000 điểm. Trong bối cảnh năm Bính Ngọ mang Hỏa khí rất mạnh, dễ tạo tâm lý hưng phấn và bốc đồng, thị trường thậm chí có thể vượt xa các kịch bản dự báo, đặc biệt cần lưu ý tới các mốc số 2, 7 và 9.

Tuy nhiên, điểm rủi ro lớn nhất của năm được cho là rơi vào mùa hè, khi “bộ phim mưa đỏ” trên thị trường tài chính có thể tái diễn, xuất phát từ những biến động vĩ mô mang tính toàn cầu. Kịch bản “Thiên nga đen” không loại trừ khả năng xảy ra, dù quy mô được đánh giá nhỏ hơn so với năm 2025.

Trong bối cảnh đó, câu nói quen thuộc “Sell in May” trong năm 2026 rất dễ ứng nghiệm. Sóng năm Bính Ngọ có xu hướng lên nhanh nhưng cũng có thể điều chỉnh sâu, vì vậy quản trị rủi ro và hành động dứt khoát khi thị trường đảo chiều là nguyên tắc mà nhà đầu tư cần đặc biệt ghi nhớ.