Những trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ căn cước mới trong năm nay, nếu không sẽ bị phạt

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60.

Quy định này nhằm bảo đảm thông tin nhân thân, sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, trong năm 2026, những công dân sinh năm sau đây buộc phải đổi từ CCCD sang thẻ căn cước mới:

Nghị định số 282/2025 của Chính phủ nêu rõ, những trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, tờ Pháp luật TPHCM thông tin, việc sử dụng thẻ căn cước (CCCD) đã hết hạn không chỉ vi phạm quy định hành chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Cụ thể, Thông tư 17/2024/TT-NHNN nêu rõ, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng. Trường hợp căn cước công dân hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM và trên các kênh trực tuyến cho đến khi khách hàng cập nhật lại giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định.

Bên cạnh đó, khi thẻ căn cước hết hạn, tài khoản định danh điện tử VNeID gắn với giấy tờ này có thể bị tự động khóa, người dùng không thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ cho đến khi làm lại thẻ căn cước mới.

Hướng dẫn cách đổi thẻ căn cước mới thông qua ứng dụng VNeID

Đầu tiên, bạn cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất.

Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn chọn "Thủ tục hành chính", rồi vào mục "Cấp, quản lý căn cước" và chọn cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước.

Bước tiếp theo, VNeID sẽ hiển thị thông tin cá nhân của bạn (hoặc của người cần khai hộ) để kiểm tra. Nếu thông tin chính xác, nhấn nút "Kiểm tra thông tin" để tiếp tục.

Bạn hãy điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, lựa chọn nơi thực hiện thủ tục và hình thức nhận thẻ.

Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ là tối đa 7 ngày kể từ khi người dùng gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.