Những thói quen khiến bạn già đi nhanh chóng

1. Lười vận động

Để giữ cho tim, não và khả năng miễn dịch ở trạng thái tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa lão hóa da sớm, hãy tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần. Viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết, tập thể dục vừa phải giúp cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ miễn dịch. Điều này sẽ mang lại cho làn da vẻ ngoài trẻ trung hơn.

2. Căng thẳng thường xuyên

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo về mức độ tàn phá của căng thẳng liên tục đối với cơ thể chúng ta: Nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao và các bệnh mạn tính khác. Hơn nữa, căng thẳng thực sự có thể làm chúng ta già đi ở cấp độ tế bào.

3. Không ngủ đủ giấc

Người lớn cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Ngủ không đủ giấc không chỉ khiến bạn trông mệt mỏi mà còn rút ngắn tuổi thọ của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên đi ngủ sớm hơn nếu bạn cảm thấy thiếu năng lượng, tinh thần chậm chạp hoặc tăng cân.

4. Ăn nhiều đồ ngọt

Sử dụng quá nhiều bánh kẹo và nước ngọt dẫn tới tình trạng dư thừa đường trong cơ thể. Khi lượng đường quá nhiều, vượt qua khả năng xử lí của các tế bào, các phân tử đường dư thừa sẽ kết hợp với protein, tạo ra các glycat hóa bền vững. Các glycat hóa này sẽ hủy hoại collagen, khiến da bạn bị lão hóa và mất đi sự đàn hồi.

5. Uống rượu, bia

Rượu làm mất nước trên da và gây viêm, có thể dẫn đến đỏ bừng, sưng tấy và vỡ mao mạch. Nó cũng có thể làm tổn thương tim và ngăn gan giải độc cơ thể và xử lý chất béo và tinh bột. Để ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư hoặc bệnh tim, các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nhiều hơn hai ly mỗi ngày đối với nam giới và một ly đối với phụ nữ.

6. Không sử dụng kem chống nắng

Tiếp xúc quá nhiều với tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm. Để bảo vệ bản thân khỏi tác động khắc nghiệt của ánh nắng mặt trời, điều quan trọng là phải bôi kem chống nắng ngay cả khi trời nhiều mây vì những đám mây ngăn chặn tới 20% tia UV.

7. Hút thuốc

Hút thuốc lá là con đường tắt để bạn già đi trước tuổi. Khói thuốc lá chứa hàng trăm chất độc sẽ thể hiện khắp mặt. Hút thuốc làm co mạch máu, ngăn cản oxy và chất dinh dưỡng đến da. Khi so sánh các đặc điểm trên khuôn mặt của 79 cặp sinh đôi, các nhà khoa học ghi nhận những người hút thuốc vào thời điểm đó hoặc hút thuốc từ 5 năm trở lên so với anh chị em song sinh, có nhiều túi bọng mắt, nếp nhăn môi và nhăn nheo hơn.