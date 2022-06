Những sự thật bất ngờ về ngành công nghiệp làm đẹp mà bạn chưa từng hay biết

1. Ngành công nghiệp làm đẹp có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại

Người Ai Cập cổ luôn tìm kiếm nhiều phương pháp chăm sóc cơ thể và làm đẹp để cơ thể luôn được sạch sẽ và hoàn hảo về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, các cách làm đẹp này đôi khi bị hạn chế vì họ phải làm việc và sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Người Ai Cập cổ sử dụng tóc giả và trang điểm mắt đen không chỉ để xuất hiện một cách lộng lẫy mà còn là phương pháp sinh tồn trong môi trường dễ bị cháy nắng và tránh sự tấn công từ côn trùng, sâu bọ...

Việc sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp có thể có từ hàng ngàn năm trước. Và mặc dù ngành công nghiệp mỹ phẩm như chúng ta biết ngày nay đã bắt đầu vào đầu thế kỷ 20, thế nhưng thực tế, các hoạt động của ngành công nghiệp làm dẹp có thể đã bắt nguồn từ thời Ai Cập cổ đại. Trong quá khứ, các hoàng đế và nữ hoàng thời xưa như Cleopatra đã từng biểu tượng của sự sang trọng và quyến rũ.

Bề ngoài và sự sạch sẽ là một trong những tiêu chuẩn cơ bản đối với người Ai Cập cổ đại. Nam giới và phụ nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội Ai Cập cổ đại đã sử dụng mỹ phẩm và đồ trang điểm như kẻ mắt, phấn mắt, kem chống nắng, kem đánh răng, son môi và thuốc mỡ. Hơn nữa, sự hiểu biết của người Ai Cập về khoa học đằng sau việc chăm sóc da được chứng minh là vô cùng tiên tiến, và thậm chí còn có những người làm móng tay và làm tóc giả.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, người Ai Cập tin rằng, việc trang điểm sẽ giúp họ được thần Horus và Ra che chở và bảo vệ. Thậm chí, họ tin rằng trang điểm giúp phòng ngừa bệnh, thậm chí là chữa lành một số bệnh tật.

Vì vậy, cả nam giới và phụ nữ Ai Cập đều có nhiều loại mỹ phẩm dùng để trang điểm. Đa số mỹ phẩm của họ có các thành phần chủ yếu là bột nghiền từ malachite và galena.

2. Một người phụ nữ trung bình sử dụng hàng trăm loại hóa chất vào cơ thể hàng ngày

Theo Nhóm Công tác Môi trường (EWG), phụ nữ sử dụng khoảng 12 sản phẩm có chứa 168 thành phần trên cơ thể họ hàng ngày. Trong khi đó, nghiên cứu được thực hiện bởi Bionsen, một công ty sản xuất chất khử mùi tự nhiên, đưa ra con số này cao hơn rất nhiều, vào khoảng 512 hóa chất tổng hợp mỗi ngày.

Trong khi nhiều hóa chất trong số này vô hại, những hóa chất khác lại có vấn đề. Theo thông tin do Skin Deep đưa ra, 89% thành phần sản phẩm không được đánh giá độ an toàn. Hơn nữa, cứ một trăm sản phẩm chăm sóc cá nhân trên thị trường thì có một sản phẩm chứa chất gây ung thư đã biết hoặc có thể xảy ra. Thanh thiếu niên có thể gặp nguy hiểm đặc biệt do sự hiện diện của các chất làm thay đổi hormone. Một nghiên cứu khác của EWG đã kiểm tra máu và nước tiểu của 20 thanh thiếu niên và phát hiện ra rằng họ đã hấp thụ 16 chất hóa học thay đổi hormone, bao gồm cả paraben và phthalate.

3. Vảy cá là một thành phần chính trong một số nhãn hiệu son môi

Nếu bạn là một người ăn chay hoặc thuần chay thì có lẽ bạn sẽ muốn kiểm tra lại son môi của mình. Tuy nhiên, đừng mong đợi sẽ nhìn thấy từ "vảy cá" được liệt kê ở bất cứ đâu trong thành phần của son môi. Thay vào đó, thành phần bạn đang tìm kiếm là "guanin", một chất được tạo ra bằng cách xếp lớp vảy cá lên nhau. Nhưng tất nhiên, guanin không chỉ được sử dụng trong son môi. Nó cũng được sử dụng trong nhiều sản phẩm trang điểm khác và một số loại trang sức nhất định để tạo hiệu ứng "lung linh".

4. Ngành công nghiệp làm đẹp góp phần đáng kể vào việc ô nhiễm môi trường

Một trong những sự thật đáng tiếc nhất về ngành công nghiệp làm đẹp là ảnh hưởng tiêu cực của nó đến môi trường của chúng ta. Chỉ riêng bao bì mỹ phẩm đã gây ra thiệt hại to lớn. Thật vậy, theo báo cáo từ Zero Waste Week, khoảng 120 tỷ đơn vị bao bì làm đẹp được tạo ra mỗi năm, phần lớn trong số đó được đưa vào các bãi chôn lấp. Một phần của vấn đề là phần lớn bao bì này đặt sự hào nhoáng và huyền ảo lên trên tính thực tế. Các thương hiệu nỗ lực hết mình để cạnh tranh mẫu mã, dẫn đến việc sử dụng các vật liệu hỗn hợp và không cần thiết, khó tái chế khi sản xuất bao bì.

Một vấn đề nan giải không kém là bản thân các sản phẩm. Nhiều loại có chứa các thành phần độc hại cho môi trường. Ví dụ, oxybenzone, một sản phẩm tiêu chuẩn trong kem chống nắng, là thủ phạm rất lớn trong việc phá hủy các rạn san hô. Tương tự như vậy, các vi hạt nhựa trong các chất tẩy tế bào chết, sau khi được rủa sách, nó sẽ đi đến những vùng nước, nơi chúng bị cá và cuối cùng là con người ăn. Sau đó là sự phổ biến của việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu không bền vững. Ví dụ, nhu cầu cao về dầu cọ đã dẫn đến việc tàn phá hàng loạt mẫu rừng.

5. Ngành công nghiệp này thậm chí còn đáng giá hơn bạn nghĩ

Một trong những sự thật đáng kinh ngạc nhất về ngành công nghiệp làm đẹp là quy mô của nó. Thật vậy, nó hiện trị giá khoảng 500 tỷ đô la. Hơn nữa, nó không có dấu hiệu chậm lại, với các ước tính cho thấy giá trị của nó sẽ vượt qua 700 tỷ USD vào giữa thập kỷ này. Điều này góp phần chủ yếu vào sự gia tăng sức mua ở các quốc gia đang phát triển.