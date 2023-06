Những sao nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2023

Oprah Winfrey

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đứng vị trí thứ 13 trong danh sách và là sao nữ giàu nhất nước Mỹ. Tài sản ròng của MC 69 tuổi hiện tại là 2,5 tỷ USD. MC nổi tiếng đã biến chương trình trò chuyện ăn khách của mình thành một đế chế kinh doanh và truyền thông hái ra tiền. Bằng khả năng đầu tư nhanh nhạy trong ngành giải trí, Oprah Winfrey trở thành tỷ phú từ nhiều năm nay.

Oprah Winfrey

Rihanna

Rihanna đứng vị trí thứ 20 trong danh sách với 1,4 tỷ USD. Ngôi sao 35 tuổi gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh bên cạnh sự nghiệp ca hát. Các hoạt động kinh doanh của Rihanna hiện nay bao gồm từ mỹ phẩm, nước hoa đến nội y. Theo Vogue, Fenty Beauty đã mang về cho Rihanna doanh thu đáng kinh ngạc với 100 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng) trong vòng 40 ngày.

Rihanna

Bên cạnh đó, Rihanna cũng ưu tiên sự độc đáo trong thiết kế của dòng nội y mới Savage x Fenty, được bán trên thị trường dành cho phụ nữ ở mọi hình dạng và kích cỡ. Cô đã đưa ra thông điệp ủng hộ sự tích cực của mọi cơ thể. Cô nàng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy "rất xinh đẹp và tự tin" mặc dù cô "không giống như một cô gái của Victoria's Secret". Ngoài đồ trang điểm và nội y, nữ doanh nhân cũng đã tạo ra ít nhất sáu loại nước hoa, một trong số đó - Reb'l Fleur - mang lại doanh thu ước tính 80 triệu USD (1.800 tỷ đồng) trong năm 2011.

Kim Kardashian

Kim Kardashian xếp sau Rihanna ở vị trí 21 với 1,2 tỷ USD. Bà mẹ bốn con kiếm bộn tiền từ công ty sản xuất quần áo định hình SKIMS, các dòng sản phẩm trang điểm, nước hoa, quần áo và tham gia show truyền hình thực tế "Keeping With Up The Kardashian".

Kim Kardashian

Tháng 4/2021, tạp chí Forbes thống kê tài sản của Kim đã cán mốc 1 tỷ USD nhờ bán cổ phần công ty KKW Beauty và doanh thu từ thương hiệu thời trang Skims. Đến tháng 1/2022, giá trị tài sản ròng của Kim đã tăng lên 1,8 tỷ USD khi doanh thu Skims tăng gấp đôi trong gần một năm. Hãng nội y định hình và đồ bơi của cô hiện được định giá 3,2 tỷ USD. Theo báo cáo, người đẹp 41 tuổi sở hữu 35% cổ phần của Skims, tương đương 900 triệu USD.

Taylor Swift

Theo Forbes, Taylor Swift có khối tài sản ròng là 740 triệu USD. Con số này đã đưa nữ nghệ sĩ đứng ở vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng. Cô vượt qua Madonna (580 triệu USD) và Beyonce (540 triệu USD). Tính đến thời điểm hiện tại, Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ giàu thứ hai làng nhạc, xếp sau Rihanna với 1,4 tỷ USD. Ngôi sao Bitch Better Have My Money xếp thứ 20 trong bảng danh sách nghệ sĩ tự thân giàu nhất nước Mỹ.

Taylor Swift

Giọng ca Love Story đã 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao có thu nhập cao nhất do Forbes thống kê. Riêng năm 2019, cô đứng đầu, kiếm hơn 185 triệu USD trước thuế trong 12 tháng, vượt qua Kylie Jenner, Kanye West. Thu nhập chính của Swift chủ yếu đến từ việc bán bản ghi âm, tiền bản quyền âm nhạc, sản phẩm tải xuống kỹ thuật số... Trong đó, những chuyến lưu diễn đem lại lượng tiền khổng lồ.

Kylie Jenner

Kylie Jenner sở hữu khối tài sản lên đến 680 triệu USD và xếp ở vị trí 38. Vào năm 21 tuổi, cô đã sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Được biết, năm 2015, lúc đó chỉ vừa 18 tuổi, Kylie Jenner đã dùng 250.000 USD tiết kiệm từ tiền làm người mẫu để sản xuất trước 15.000 bộ sản phẩm son và chì kẻ môi mang tên Kylie Lip Kits. Sản phẩm nhanh chóng được săn đón, "hết sạch hàng trong 1 phút" tạo tiền đề cho cô tiếp tục rót vốn, mở rộng thương hiệu với đa dạng ngành hàng hơn và đổi tên thành Kylie Cosmectics.

Kylie Jenner

Khi thương hiệu bắt đầu ổn định, cô nàng quyết định bán 51% cổ phần cho Coty - công ty sở hữu nhiều thương hiệu mỹ phẩm đình đám như nước hoa Calvin Klein, Hugo Boss, Burberry, Covergirl vào năm 2019... Thương vụ này không chỉ giúp Kylie bỏ túi 600 triệu USD chỉ sau 4 năm kinh doanh mà còn giúp đẩy giá trị của thương hiệu Kylie Cosmetics lên gấp nhiều lần. Bên cạnh thương hiệu về thời trang, Kylie Jenner còn đầu tư vào những lĩnh vực khác như xây dựng game riêng, xoay quanh chuyện trang điểm, decor nhà mới và thú cưng./.