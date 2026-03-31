Những quy định mới nhất về đăng ký tạm trú đã chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Các trường hợp bị xoá đăng ký tạm trú

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân nếu thuộc một trong các nhóm trường hợp sau đây:

Người đã qua đời hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, đã chết. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy bỏ quyết định nhập quốc tịch.

Công dân vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại nơi ở mới. Đây là trường hợp phổ biến dẫn đến việc bị xóa dữ liệu trên hệ thống cư trú.

Người đã được đăng ký thường trú tại chính địa điểm đang tạm trú; hoặc đăng ký tạm trú bị hủy bỏ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Quy trình xóa đăng ký tạm trú

Theo Nghị định 58/2026, quy trình xóa đăng ký tạm trú được thực hiện nhanh chóng nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư:

Đối với cơ quan đăng ký cư trú: Trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú đối với công dân, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận thông tin thông qua kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác do cơ quan, tổ chức quản lý, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với công dân: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú theo quy định thì người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú.



