Những phát ngôn gây sốc của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình

Cáo trạng truy tố nêu rõ, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hoà Bình) đã cùng các bị can khác lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng quan hệ cá nhân để câu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh, trong đó 64 thí sinh dự thi năm 2018 và 1 thí sinh dự thi năm 2017.