Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Chiến lược phát triển ngành Nhiên liệu, Năng lượng và An ninh môi trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Ủy ban Chiến lược phát triển ngành Nhiên liệu, Năng lượng và An ninh môi trường, ngày 24/11/2026.

Dưới đây là toàn bộ bài phát biểu của Tổng thống Putin tại buổi họp:

Hôm nay, chúng ta tổ chức cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Phát triển Chiến lược ngành Nhiên liệu, Năng lượng và An ninh môi trường. Chúng ta sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề mang tính hệ thống.

Ngành công nghiệp này ở nước ta sở hữu các năng lực và công nghệ tiên tiến. Bất chấp tình hình địa chính trị đầy thách thức, các công ty Nga vẫn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tôi muốn bắt đầu với tình hình thị trường nhiên liệu trong nước.

Ưu tiên hàng đầu ở đây là đảm bảo nguồn cung ổn định, cam kết cung cấp nhiên liệu thường xuyên cho thành phố, thị trấn, người dân, công ty, cũng như doanh nghiệp và trang trại nông nghiệp - vốn là những đối tượng đặc biệt nhạy cảm với yếu tố mùa vụ.

Trong năm nay, chúng ta đã tổ chức một số cuộc họp làm việc về vấn đề này. Cùng với lãnh đạo một số công ty năng lượng và các đồng nghiệp từ chính quyền liên bang cũng như địa phương, chúng ta đã thống nhất tăng cường sản xuất nhiên liệu, xây dựng kho dự trữ và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng.

Tôi cũng xin nhắc lại một số quyết định khác đã được đưa ra, cụ thể là: Hạn chế xuất khẩu xăng, nhiên liệu máy bay và dầu diesel (ngoại trừ một phần nguồn cung cho thị trường toàn cầu, theo thỏa thuận với Mỹ).

Một cơ chế điều tiết nhập khẩu đã được thiết lập, đồng thời các quy định về giao dịch xăng và dầu diesel trên sàn giao dịch cũng được điều chỉnh.

Kết quả là, chúng ta đã duy trì được sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước, đảm bảo nguồn cung tương đối ổn định cho nền kinh tế, cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 10, giá xăng tại hầu hết các khu vực trên cả nước đã dần ổn định trở lại.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại trên thị trường các sản phẩm dầu mỏ vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi muốn lưu ý: Cần tiếp tục phản ứng kịp thời trước những thay đổi trong cán cân cung - cầu nhiên liệu trên toàn lãnh thổ Nga.

Hơn nữa, theo như đã thống nhất, việc tiếp tục các nỗ lực hệ thống nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở thuộc ngành nhiên liệu và năng lượng là vô cùng quan trọng.

Chúng ta thấy, chính quyền Ukraine vẫn không ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của chúng ta - bất chấp lời kêu gọi và yêu cầu trực tiếp từ Tổng thống Mỹ về việc chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Thế nhưng, chính quyền Ukraine vẫn phớt lờ những lời khuyên đó. Mọi việc vẫn tiếp diễn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi muốn làm rõ vấn đề này: Các biện pháp đáp trả từ phía chúng ta là điều khó tránh khỏi, và mọi người cần phải nhận thức rõ điều đó.

Chúng ta cũng đã nhiều lần khẳng định, và hoàn toàn hiểu, sự leo thang mà đối phương khởi xướng từ đầu tháng 6 (với tuyên bố công khai sẽ kéo dài 40 ngày) không thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chúng ta.

Tuy nhiên, tôi đề nghị hôm nay chúng ta cùng thảo luận về các bước tiếp theo cần thực hiện để tăng cường an ninh cho các nhà máy lọc dầu, cũng như bảo vệ những người đang làm việc tại đó.

Cuối cùng, còn một vấn đề cấp bách nữa. Như tôi đã từng đề cập, ngành nhiên liệu và năng lượng Nga đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và tất nhiên, ngành này chịu ảnh hưởng bởi các xu hướng cũng như sự thay đổi trên thị trường quốc tế.

Nhiệm vụ của chúng ta là dự báo trước các yếu tố đó và đưa ra phản ứng phù hợp để duy trì năng lực cạnh tranh cho các công ty và doanh nghiệp của mình.

Chúng ta đang chứng kiến những nỗ lực không ngừng nhằm hạn chế xuất khẩu các nguồn năng lượng của Nga sang châu Âu.

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: Chúng ta chưa bao giờ áp đặt hạn chế lên bất kỳ ai - các vị đều biết rất rõ điều đó. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tự chuốc lấy những khó khăn này.

Tôi không cho rằng những quyết định như vậy là được cân nhắc kỹ lưỡng hay sáng suốt. Về phía mình, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng thị trường và hợp tác với các đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải tiếp tục phát triển các tuyến cung ứng mới một cách toàn diện, bao gồm việc củng cố Hành lang Vận tải Xuyên Bắc Cực, với Tuyến đường biển phương Bắc là trọng tâm.

Tuyến đường này có thể rút ngắn thời gian giao hàng cho các đối tác của chúng ta từ 1/3 đến một nửa, đồng thời giảm đáng kể chi phí logistics.

Hơn nữa, xét đến xu hướng hiện tại trong quan hệ với các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác châu Á, chúng ta cần mở rộng năng lực cơ sở hạ tầng giao thông trên khắp vùng Siberia và Viễn Đông.

Đồng thời, cần đặc biệt chú trọng phát triển ngành lọc hóa dầu ở vùng phía Đông đất nước, cũng như tăng cường năng lực công nghiệp cho vùng có tầm quan trọng chiến lược này.

Tôi tin, các thành viên Ủy ban và các vị khách mời đều có cùng quan điểm này.

Theo President of Russia