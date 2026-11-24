Dự kiến, lĩnh vực này sẽ tăng trưởng từ 1,5 tỷ USD lên 15,2 tỷ USD chỉ trong 6 năm, tăng 47,2%.

Israel đứng thứ hai toàn cầu, đồng hạng với Nhật Bản, về tỷ lệ các công ty khởi nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo vật lý (physical AI), với 21% số công ty khởi nghiệp của nước này hoạt động trong lĩnh vực này.

Đức dẫn đầu bảng xếp hạng với 24%, trong khi Israel xếp trên Mỹ (20%) và Ấn Độ (16%). Những phát hiện này đến từ một nghiên cứu mới của Amazon Web Services (AWS), khảo sát sự phát triển của lĩnh vực này trên 20 thị trường toàn cầu vào tháng 11/2026.

Trí tuệ nhân tạo vật lý được dự báo là một trong những lĩnh vực tăng trưởng bùng nổ toàn cầu. Bỏi nó không phải là chatbot hay thuật toán đề xuất, mà là trí thông minh được tích hợp trong các cỗ máy có khả năng di chuyển, cảm nhận và hành động trong thế giới thực.

Theo báo cáo mới nhất của MarketsandMarkets™, thị trường Trí tuệ nhân tạo vật lý dự kiến sẽ tăng trưởng từ 1,50 tỷ USD vào năm 2026 lên 15,24 tỷ USD vào năm 2032 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 47,2% trong giai đoạn dự báo - một con số đáng kinh ngạc.

Ảnh: Mentee Robotics

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự tích hợp nhanh chóng trí tuệ AI vào các máy móc vật lý có khả năng nhận thức, suy luận và hành động trong thế giới thực trên các lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và các lĩnh vực ưu tiên cao khác.

Đến năm 2032, Trí tuệ nhân tạo vật lý dự kiến sẽ phát triển từ các ứng dụng công nghiệp chuyên biệt thành một công nghệ chủ đạo, hỗ trợ nhiều ứng dụng thương mại và tiêu dùng. Robot thông minh, robot di động tự hành (AMR), robot hình người, xe tự lái, hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên AI và cơ sở hạ tầng thông minh sẽ ngày càng phụ thuộc vào Trí tuệ nhân tạo vật lý để hoạt động an toàn, hiệu quả và cộng tác cùng con người, theo đánh giá của MarketsandMarkets™.

Báo cáo có tiêu đề “AI trở nên hữu hình: Chỉ số sẵn sàng của các công ty khởi nghiệp toàn cầu” dựa trên khảo sát 4.420 công ty khởi nghiệp công nghệ, trong đó có 663 công ty phát triển phần cứng AI vật lý.

Báo cáo định nghĩa các công ty phát triển phần cứng là những công ty khởi nghiệp phát triển phần cứng AI vật lý, tích hợp công nghệ này vào sản phẩm hoặc thiết bị, hoặc sản xuất phần mềm và công nghệ hỗ trợ nó.

Các lĩnh vực này bao gồm robot trong kho, trợ lý hình người, hệ thống tự hành, máy bay không người lái, thị giác máy tính, hệ thống nhận thức, cảm biến, mô hình thế giới và trí tuệ nhúng...

Trí tuệ nhân tạo vật lý khác AI truyền thống ở đâu?

Trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) đề cập đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng cảm nhận, hiểu và hành động trong thế giới vật lý thông qua các cảm biến, bộ truyền động và hệ thống điều khiển.

Trí tuệ nhân tạo vật lý tích hợp trí tuệ nhân tạo với các hệ thống hoạt động trong thế giới thực, chẳng hạn như robot, máy bay không người lái, phương tiện tự hành và máy móc công nghiệp.

Không giống như các hệ thống AI truyền thống, vốn xử lý thông tin hoặc tạo ra nội dung kỹ thuật số, các hệ thống AI vật lý phải cảm nhận môi trường xung quanh, diễn giải các điều kiện thay đổi và đưa ra các quyết định dẫn đến hành động trong thế giới thực.

Công nghệ của Shifters (trụ sở tại Washington, Mỹ( - robot mặt đất tích hợp trí tuệ nhân tạo cho các nhiệm vụ rủi ro cao. Nguồn ảnh: Shifters



Mặc dù hình ảnh phổ biến là robot hình người, nhưng chỉ có 12% các công ty phát triển AI vật lý tập trung vào robot tự hành hoàn toàn hoặc robot hình người. Phần lớn hoạt động tập trung vào các công nghệ như hệ thống thị giác và nhận thức máy tính, cảm biến và chip.

Khoảng cách giữa khả năng công nghệ và nhu cầu thị trường là một trong những phát hiện trọng tâm của nghiên cứu. Chỉ 26% các nhà phát triển AI vật lý trên toàn thế giới tin rằng nền kinh tế địa phương của họ đã sẵn sàng triển khai công nghệ này, trong khi 70% cho rằng tốc độ tiếp nhận chậm của khách hàng đang hạn chế sự tăng trưởng của họ. AWS lập luận rằng trở ngại chính không nhất thiết là bản thân công nghệ, mà là sự thiếu nhận thức của khách hàng tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thấy được AI vật lý có thể làm được gì hoặc chưa hiểu cách tích hợp nó vào hoạt động của mình.

Báo cáo khuyến nghị mở rộng các chương trình thí điểm, trình diễn trực tiếp và các sự kiện trong ngành để giúp các doanh nghiệp thấy được công nghệ hoạt động trong môi trường thực tế. Báo cáo lập luận rằng các thị trường có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa phát triển và ứng dụng sẽ có vị thế tốt hơn để nắm bắt các cơ hội việc làm, doanh thu và lợi thế công nghiệp dự kiến sẽ đi kèm với sự tăng trưởng của lĩnh vực này.

Báo cáo cũng chỉ ra một số thách thức rộng hơn mà các công ty AI vật lý đang phải đối mặt. Mặc dù 68% các nhà phát triển trên toàn cầu cho biết họ có thể tìm thấy nhân tài kỹ thuật và kỹ sư cần thiết, nhưng 58% vẫn coi tình trạng thiếu nhân tài là một thách thức lớn.

Tiếp cận vốn cũng là một trở ngại đáng kể, với 66% các nhà phát triển cho rằng đây là một thách thức lớn. Phát triển AI vật lý nhìn chung tốn kém và mất nhiều thời gian hơn so với phát triển phần mềm vì các công ty phải thiết kế, xây dựng và thử nghiệm phần cứng trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh sự chuyển đổi công nghệ, lĩnh vực này cũng được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động. Khoảng 70% các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo vật lý kỳ vọng công nghệ này sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là loại bỏ.

Trong khi đó, 86% dự đoán sẽ mở rộng lực lượng lao động trong hai năm tới. Trong số các công ty dự kiến tăng trưởng, 59% ước tính rằng hơn một nửa số nhân viên mới tuyển dụng sẽ làm việc trong các vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên hoặc thợ lành nghề.

Các vị trí mà các công ty dự kiến tuyển dụng bao gồm kỹ sư robot và phần cứng, kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa, người vận hành và giám sát robot, và người tích hợp hệ thống. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhân lực đủ điều kiện đang trở nên khó khăn: 48% các nhà xây dựng cho biết họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng kỹ sư robot và cơ điện tử, trong khi 40% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kỹ sư điện tử và phần cứng.

Nhìn về phía trước, 76% các nhà phát triển phần mềm AI vật lý kỳ vọng công nghệ này sẽ trở nên phổ biến trong ngành của họ trong vòng 5 năm tới, và 36% tin rằng điều này sẽ xảy ra trong vòng 2 năm.

Ngành sản xuất và ô tô được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, theo 55% các nhà phát triển, tiếp theo là logistics, kho bãi và bán lẻ với 52%, chăm sóc sức khỏe với 36%, và năng lượng và cơ sở hạ tầng với 30%.

Tham khảo: Calcalistech, MarketsandMarkets™