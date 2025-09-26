Những người tố cáo Michael Jackson yêu cầu khoản bồi thường khổng lồ

Safechuck chụp cùng Michael lúc 10 tuổi. (Ảnh: Getty Images)

Con số khổng lồ này được tiết lộ trong các tài liệu tòa án được đệ trình vào ngày 15 tháng 9 liên quan đến việc con gái của Vua nhạc Pop Michael Jackson, Paris Jackson, không muốn gia sản của Vua nhạc Pop chi trả toàn bộ chi phí pháp lý ngày càng tăng liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, theo các tài liệu mà Us Weekly có được, những người thi hành di chúc của Michael tuyên bố rằng việc không chi trả chi phí pháp lý sẽ gây ra "những hậu quả vô cùng bất ổn cho gia sản".

Những người thi hành di chúc của Michael gồm John Branca và John McClain tuyên bố rằng nếu gia sản không chi trả toàn bộ chi phí pháp lý, rất có thể họ sẽ không thể tiếp tục đấu tranh với các vụ kiện của Robson và Safechuck. Các tài liệu ghi rằng: "Di sản có thể sẽ phải vỡ nợ… khi nhiều phiên khai báo, các vấn đề khám phá và các vấn đề khác dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới, và khi Robson và Safechuck đang yêu cầu 400 triệu USD. Sẽ là một thảm họa nếu Di sản vỡ nợ trong trường hợp này".

Số tiền mà Robson và Safechuck yêu cầu từ các công ty của Michael, MJJ Productions Inc. và MJJ Ventures Inc., cho đến thời điểm này vẫn chưa được tiết lộ.

Di sản của Michael đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc tấn công tình dục của Robson và Safechuck, và một phát ngôn viên của di sản đã nhắc lại với Page Six hôm thứ Tư (24/9, giờ địa phương) rằng: "Vụ kiện không có căn cứ và Michael vô tội".

Đại diện của Robson và Safechuck đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Page Six.

Cơ quan quản lý di sản của Michael đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục của Robson và Safechuck. (Ảnh: Getty Images)

Robson (43 tuổi) lần đầu tiên đệ đơn kiện vào năm 2013, cáo buộc rằng anh đã bị biểu tượng âm nhạc xâm hại và cưỡng hiếp khi còn nhỏ, cụ thể là từ 7 đến 14 tuổi. Trong khi đó, Safechuck (47 tuổi) đã kiện vào năm sau đó, cáo buộc Jackson đã dụ dỗ anh quan hệ tình dục khi anh lần đầu tiên xuất hiện trong quảng cáo Pepsi cùng ngôi sao này lúc 10 tuổi. Cả hai người đàn ông đều đã chia sẻ chi tiết về những hành vi lạm dụng mà họ bị cáo buộc trong bộ phim tài liệu "Leaving Neverland" của HBO vào năm 2019.

Sau đó, gia sản của Michael đã kiện HBO vì vi phạm điều khoản không bôi nhọ danh dự trong hợp đồng năm 1992 khi đồng ý phát sóng bộ phim tài liệu này. Vụ việc cuối cùng đã được giải quyết vào năm 2024 và HBO đã đồng ý gỡ bỏ vĩnh viễn bộ phim khỏi nền tảng của mình.