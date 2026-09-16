Những mẫu xe hybrid được người dùng Việt ưa chuộng nhất

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều thương hiệu mở bán xe hybrid tại Việt Nam, các sản phẩm ô tô hybrid thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong nước.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, các hãng thành viên VAMA đã bán ra thị trường tổng cộng 13.889 xe hybrid trong 8 tháng đầu năm, tăng 65% so với mức 8.414 xe của cùng kỳ năm 2025. Doanh số này tương đương khoảng 7,8% tổng lượng ô tô được các thành viên VAMA và nhà nhập khẩu bán ra từ đầu năm.

Đà tăng trưởng mạnh của xe hybrid trong năm nay được thúc đẩy đáng kể bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với xe hybrid tự sạc. Việc được hưởng mức thuế ưu đãi tạo điều kiện để một số mẫu xe điều chỉnh giá xuống thấp hơn, qua đó tăng sức cạnh tranh và tiếp cận người dùng.

Xét về thị phần, các thương hiệu Nhật Bản đang chiếm ưu thế nhờ tham gia phân khúc hybrid từ sớm và sở hữu danh mục sản phẩm tương đối đa dạng. Trong phạm vi số liệu VAMA, Toyota chiếm hơn 67% thị phần xe hybrid, trong khi Honda đứng thứ hai với gần 25%.

Toyota Corolla Cross HEV đang là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường.

Toyota và Honda cũng góp mặt ở phần lớn các vị trí dẫn đầu về doanh số. Trong đó, đứng đầu thị trường là Toyota Corolla Cross HEV với 3.559 xe bán ra trong 8 tháng đầu năm, tăng 116% so với mức 1.650 xe cùng kỳ năm ngoái. Doanh số phiên bản hybrid hiện chiếm 74,8% tổng lượng xe Toyota Corolla Cross bán ra tại Việt Nam.

Đứng ngay sau là Toyota Innova Cross HEV với 3.247 xe, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ sau 8 tháng, mẫu MPV hybrid này đã vượt doanh số 3.021 xe của cả năm 2025 - con số từng giúp Innova Cross HEV trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường của năm ngoái.

Honda CR-V e:HEV đứng thứ ba với 2.228 xe bán ra, tăng 73,4% so với cùng kỳ. Tương tự Corolla Cross, phiên bản hybrid của CR-V hiện có doanh số cao hơn bản sử dụng động cơ xăng, chiếm khoảng 53% tổng lượng xe CR-V bán ra tại Việt Nam.

Honda CR-V hybrid được lắp ráp trong nước từ đầu năm nay.

Từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ. Xe được cung cấp với hai phiên bản e:HEV RS và e:HEV L, có giá lần lượt 1,25 tỷ đồng và 1,17 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe hybrid duy nhất trong nhóm dẫn đầu được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Xếp thứ 4 và 5 thị trường là Toyota Yaris Cross HEV (1.564 xe) và Suzuki XL7 Hybrid (1.208 xe). Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Honda HR-V e:HEV RS (773 xe); Toyota Camry HEV (767 xe); Honda Civic e:HEV RS (320 xe); Toyota Alphard HEV (221 xe); Toyota Corolla Altis HEV (2 xe).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thứ hạng của các mẫu xe trên được xác định dựa trên số liệu của VAMA công bố. Báo cáo chưa tính doanh số các phiên bản hybrid của một số mẫu xe Kia như Carnival HEV, Sportage HEV, Sorento HEV, hay Suzuki Fronx cũng như lượng xe hybrid do Hyundai, Mercedes-Benz và các thương hiệu Trung Quốc phân phối.

Do đó, quy mô thực tế của thị trường xe hybrid tại Việt Nam có thể lớn hơn đáng kể so với số liệu được thống kê trong báo cáo VAMA.

Bên cạnh đó, phần lớn xe hybrid đang bán tại Việt Nam vẫn được nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực. Do đó, nguồn cung tại một số thời điểm có thể bị hạn chế, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số của nhiều mẫu mã trong phân khúc này.