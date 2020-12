Những lời nói đầu tiên và chi tiết trên tay gây khó hiểu của tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung ngày được phóng thích sau 12 năm đền tội

Theo Dispatch, Cho Doo Soon (68 tuổi) - kẻ tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc vừa chính thức được phóng thích khỏi Nhà tù Nam Seoul ở Guro-gu, Seoul vào lúc 6h45 (giờ địa phương) sáng ngày 12/12 với sự hỗ trợ bảo vệ an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Theo đó, được biết, tên Cho được gắn một vòng chân điện tử đã kiểm tra kĩ càng trước khi phóng thích, bắt đầu chuỗi ngày tái hoà nhập cộng đồng sau 12 năm tù tội.

Sau khi ra khỏi trại giam, Cho Doo Soon lập tức bị áp giải tới Văn phòng Quản chế Ansan, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, để thực hiện thủ tục khai báo theo quy định sau đó được hộ tống di chuyển lên xe riêng để trở về nhà. Được biết, tên tội phạm ấu dâm sẽ đeo một chiếc vòng chân điện tử trong bảy năm tới và sẽ được giám sát chặt chẽ 24/24 bởi một nhân viên quản chế.

Cho Doo Soon ra tù vào sáng sớm ngày 12/12

Đám đông hỗn loạn từ sáng sớm trước cửa nhà tù

Sau 12 năm kể từ ngày Cho Doo Soon gây ra tội ác khó dung thứ với bé gái 8 tuổi khiến dư luận trong và ngoài nước vô cùng căm phẫn, đây là lần đầu tiên ông ta được ra ngoài và trực tiếp đối mặt làn sóng công kích mạnh mẽ từ dư luận như thế này. Những hình ảnh đầu tiên sau khi được phóng thích của Cho Doo Soon cũng đã được hé lộ. Hắn đội nón và xuất hiện với chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt.

Những hình ảnh đầu tiên của kẻ tội phạm ấu dâm tàn ác

Một trong những chi tiết gây chú ý là trên tay phải của Cho Doo Soon luôn cầm chặt một quả quýt, khiến nhiều người tò mò không hiểu vì sao. Khi được hỏi: "Ông có cảm thấy tội lỗi không?", Cho Doo Soon hoàn toàn giữ im lặng và tiến vào trong với phong thái được mô tả là điềm tĩnh.

Quả quýt trên tay Cho Doo Soon

Được biết, trong khi thực hiện những thủ tục cuối cùng để chính thức rời trại giam, Cho Doo Soon tỏ ra khá sốc trước làn sóng phẫn nộ, những biểu hiện quá khích của dân chúng về việc hắn được ra tù: "Tôi không ngờ sự phẫn nộ của công chúng lại đến mức này", "Tôi sẽ sống trong sự ăn năn". Tên này còn bày tỏ nguyện vọng: "Tôi muốn được xin lỗi những nạn nhân". Sau khi hoàn tất thủ tục, Cho Doo Soon đi ra ngoài và cúi đầu trước toàn thể mọi người nhưng không nói gì rồi lên xe rời đi.

Hắn ta cúi đầu trước khi lên xe trở về nhà

Trước đó, hàng trăm người dân đã tập trung từ chiều ngày hôm trước tại khu vực nhà tù và tổ chức một cuộc mít-tinh với các khẩu hiệu như "Án tử hình sớm cho Cho Doo Soon". Họ mắng chửi và ném trứng gà vào xe hộ tống Cho Doo Soon, thậm chí chặn đường và nhảy lên nóc xe đập phá.

Trong khi đám đông này liên tục chửi bới và đe doạ đòi "xử lý" Cho Doo Soon, cảnh sát đã phải dựng hàng rào dài 100 mét dọc con đường ở lối vào nhà tù và triển khai ba đội lực lượng cảnh sát xử lý nhanh. Cho Doo Soon dự kiến ​​sẽ được phóng thích vào khoảng 6 giờ sáng, tuy nhiên đã bị trì hoãn phần nào do đám người biểu tình nằm la liệt trước nhà tù.