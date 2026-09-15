Lãnh đạo Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga (Rostec) khẳng định hiệu quả chiến đấu của tổ hợp phòng không Pantsir đập tan mọi lời chỉ trích.

Ông Bekkhan Ozdoyev, Giám đốc Cụm Công nghiệp Vũ khí thuộc Tập đoàn Rostec đã nhấn mạnh nhu cầu cao đối với các hệ thống chống máy bay không người lái tự động khi dẫn chứng các tổ hợp TKB-1167 và Citadel được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El-Alamein 2026 ở Ai Cập làm ví dụ.

Các hệ thống phòng không dạng robot nói trên được trang bị radar và camera ảnh nhiệt, cho phép chúng phát hiện máy bay không người lái mọi kích cỡ 24/7. Việc khai hỏa được thực hiện hoàn toàn tự động.

Theo ông Ozdoev, cả hai hệ thống đều đã hoàn thành đầy đủ các cuộc thử nghiệm chiến đấu và xác nhận hiệu suất thiết kế. TKB-1167 được trang bị 4 súng máy tạo ra một loạt hỏa lực dày đặc, khiến UAV hầu như không có cơ hội nào.

Mặt khác, Citadel sử dụng đạn nổ có thể lập trình, chúng phát nổ trên không theo một quỹ đạo xác định trước do máy tính điều khiển hỏa lực tính toán. Điều này cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu bay cùng lúc. Độ chính xác của hệ thống cao đến mức một loạt đạn duy nhất có thể diệt cả nhóm UAV tấn công cảm tử.

Module hệ thống phòng không dạng robot TKB-1167.

Ông Ozdoyev cũng cho biết, Rostec đã mang đến triển lãm hơn 30 sản phẩm hiện đại, mỗi mẫu đều có kinh nghiệm thực chiến trong các cuộc xung đột hiện đại, đồng thời nhấn mạnh khi khách tham quan nhìn vào Pantsir, họ không chỉ thấy một mô hình, mà là một cỗ máy đã phá hủy hàng nghìn mục tiêu trên không.

Đáp lại những lời chỉ trích từ truyền thông Ukraine, ông Ozdoyev tuyên bố những nỗ lực bôi xấu vũ khí Nga như vậy được đón nhận bằng nụ cười và sự mỉa mai trong nội bộ tập đoàn.

Theo ông Ozdoyev, "nếu kẻ thù chỉ trích, điều đó có nghĩa là công việc đang được thực hiện đúng cách". Ông nói thêm rằng hệ thống Pantsir rất hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow do MBDA sản xuất - công ty cũng có mặt tại triển lãm quốc phòng ở Ai Cập.