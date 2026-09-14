Người Việt "quá giàu và mê iPhone": iPhone 18 Pro bán ảm đạm trên thế giới, Việt Nam vẫn mua ầm ầm

Nhu cầu săn đón iPhone 18 Pro mới của người Việt gây chú ý giữa bối cảnh nhu cầu chung của thế giới lại cho thấy sự ảm đạm bất ngờ.

Thị trường Việt Nam vừa ghi nhận ít nhất 300.000 lượt đặt cọc, tương đương hơn 300 tỷ đồng trong đợt đặt hàng trước iPhone 18 mới, gồm 2 phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Thậm chí con số này được đánh giá là còn lớn hơn nữa vì nhiều hệ thống bán lẻ chưa công bố số liệu, trong khi Apple Store trực tuyến cũng không chia sẻ doanh số bán qua kênh này.

Dù không có nhiều cải tiến nổi bật, cùng với việc toàn bộ hào quang mới dành cho iPhone Duo, Việt Nam vẫn cho thấy mình là một trong những thị trường ưa chuộng iPhone nhất trên thế giới.

Nhu cầu săn đón iPhone mới của người Việt gây chú ý giữa bối cảnh nhu cầu chung của thế giới lại cho thấy sự ảm đạm bất ngờ.

Theo Phone Arena, khác hẳn với kịch bản cháy hàng thường thấy hàng năm, sức mua dành cho các dòng máy cao cấp mới của Apple hiện vẫn chưa có dấu hiệu bùng nổ.

Nửa giờ sau khi mở đặt hàng trước, không có màu sắc hay cấu hình nào của iPhone 18 Pro cho thấy bất kỳ sự chậm trễ giao hàng nào tại Mỹ.

Tính đến sau thời điểm đặt trước một ngày, phần lớn các tùy chọn cấu hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều hiển thị thời gian giao hàng đúng hạn.

Tình trạng này được cho là khác biệt với các năm trước, khi iPhone ra mắt trong đợt đặt trước đều trong tình trạng chậm giao hàng do lượng đặt quá lớn.﻿

Sức mua iPhone 18 Pro và Pro Max có dấu hiệu hạ nhiệt so với mọi năm

Có nhiều lý do giải thích cho tình trạng này.

Đầu tiên, không loại trừ khả năng nhiều người dùng tiềm năng đang chần chừ để chờ đợt đặt trước của chiếc iPhone Duo — dự kiến diễn ra vào ngày 16/10 tới. Các tín đồ của "Táo khuyết" dường như đang chuyển hướng sự quan tâm đến dòng iPhone màn hình gập mới nhiều hơn, bất chấp giá bán đắt đỏ.

Một yếu tố khác đến từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip trên phạm vi toàn cầu, kéo theo giá thành sản phẩm bị đẩy lên cao. Kết hợp với bức tranh kinh tế thế giới còn nhiều ảm đạm, người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ và không quá thiết yếu.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn tích cực hơn, không loại trừ khả năng Apple đã dự báo chính xác nhu cầu mua sắm đợt đầu của thị trường, từ đó chủ động chuẩn bị nguồn cung và năng lực sản xuất đủ lớn để đáp ứng tốt lượng đơn hàng đặt trước đợt này.

Tại Mỹ, ngoại trừ các phiên bản màu Đỏ Rượu (Burgundy) và Bạc (Silver) ở hai mức dung lượng 256GB và 512GB, hầu hết các mẫu iPhone 18 Pro còn lại vẫn giữ nguyên lịch giao hàng vào ngày 18/9. Các mẫu Pro màu Burgundy và Silver đề cập ở trên hiện đã bị lùi thời gian trả hàng sang khoảng 24/9 đến 29/9



iPhone 18 Pro Max nhận được sự quan tâm nhỉnh hơn đôi chút ﻿

Đối với iPhone 18 Pro Max, tình hình lại có phần khác biệt. Trong khi phiên bản màu Burgundy ở các mức bộ nhớ 256GB, 512GB và 1TB bị hoãn thời gian giao hàng xuống tới ngày 6/10 - 13/10, thì riêng bản dung lượng "khủng" 2TB vẫn sẽ được trả hàng đúng hẹn vào ngày 18/9.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ mức giá niêm yết lên tới 2.499 USD — con số đắt đỏ này khiến Apple dường như đã đánh giá hơi quá nhu cầu của thị trường đối với một chiếc iPhone bộ nhớ 2TB.

Bên cạnh đó, các tùy chọn iPhone 18 Pro Max khác cũng bị lùi lịch giao hàng xuống khoảng 6/10 - 13/10 bao gồm: Màu Băng Tuyết - Glacier (256GB, 512GB), Màu Đen - Black (256GB), Màu Bạc - Silver (256GB, 512GB)

Đối với iPhone 18 Pro Max bản 512GB màu Đen và 1TB màu Glacier, thời gian giao hàng dự kiến sẽ rơi vào khoảng 24/9 đến 29/9. Tất cả các phiên bản iPhone 18 Pro Max còn lại (không nằm trong danh sách liệt kê ở hai đoạn trên) đều sẽ được giao đúng hạn từ ngày 18/9.

Nếu tình hình sức mua không có sự bứt phá, giới công nghệ sẽ rất tò mò muốn xem Apple sẽ xử lý truyền thông như thế nào trước phản ứng thiếu sôi động một cách bất thường từ thị trường dành cho iPhone 18 Pro Max.

Năm ngoái, cựu CEO Tim Cook từng xác nhận iPhone 17 “cháy hàng” trên toàn cầu sau giai đoạn mở bán, nguồn cung thậm chí không đủ để đáp ứng. Lãnh đạo Apple hé lộ rằng sức mua dành cho dòng sản phẩm này thậm chí vượt ngoài kỳ vọng của công ty.