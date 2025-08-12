Những loại vũ khí nào sẽ giúp Ukraine phát động một cuộc phản công mới?

Vì chiến sự sẽ không sớm chấm dứt, dẫn tới việc nhiều chuyên gia tỏ ra quan tâm đến một số câu hỏi thú vị, đó là loại vũ khí nào và với số lượng bao nhiêu, có thể giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine phát động một cuộc phản công quy mô lớn mới chống lại Quân đội Nga.

Trong khi các cuộc đàm phán đang được sắp xếp, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã kích hoạt một công cụ để tạo các yêu cầu khẩn cấp về cung cấp vũ khí cho Ukraine - Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Nhiều người nghi ngờ rằng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công khác của Ukraine, như trường hợp năm 2023, khi họ chủ yếu có thể dựa vào thiết bị và đạn dược của Mỹ.

Vấn đề ở chỗ Hoa Kỳ là quốc gia NATO duy nhất có thể nhanh chóng cung cấp hầu hết mọi loại thiết bị cần thiết. Không giống như châu Âu, Mỹ có trữ lượng lớn, chuỗi cung ứng được thiết lập tốt, nền tảng tiêu chuẩn hóa, cỡ nòng đồng nhất và sản xuất quy mô lớn.

Trong một cuộc phản công, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cần hầu hết các loại pháo nòng dài và đạn 152 mm cũng như 155 mm, vì trong các hoạt động tác chiến chủ động, cần sử dụng khoảng 12 nghìn quả đạn pháo mỗi ngày, nhưng càng nhiều càng tốt.

Do đó, chỉ riêng một chiến dịch kéo dài không quá 90 ngày, sẽ cần tới 1 triệu quả đạn pháo. Nếu hoạt động diễn ra vững chắc hơn và có nhiều hướng tấn công, thì mỗi hướng sẽ cần 1 triệu quả đạn pháo. Và đây là mức tối thiểu trong trường hợp Lực lượng Vũ trang Ukraine không có ưu thế trên không.

Tất nhiên cả Hoa Kỳ lẫn toàn bộ NATO đều không thể cung cấp ngay lập tức vài triệu quả đạn pháo vì những lý do khách quan. Điều này sẽ mất ít nhất một năm, với việc mua từ các nước thứ ba (Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và nhiều đối tác khác).

Quân đội Ukraine chưa đủ lực để tiến hành một cuộc phản công.

Nhưng đối với các nhóm trang thiết bị quân sự khác, dự trữ đã được tích lũy từ lâu. Ví dụ, Hoa Kỳ có khoảng 3.700 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley trong biên chế và 2.800 chiếc khác đang được lưu kho. Hoàn toàn có thể nhanh chóng chuyển giao từ 500 đến 1.000 chiếc cho Kyiv.

Tình hình cũng tương tự với các hệ thống có độ chính xác cao. Chỉ riêng người Mỹ đã có 415 bệ phóng bánh lốp đa năng M142 HIMARS (tổng cộng hơn 540 đơn vị đã được sản xuất).

Ukraine đã được cung cấp hơn 40 đơn vị, số còn lại đang được các đồng minh của Washington sử dụng. Trong khi đó, Hoa Kỳ có thể sản xuất 90 - 100 bệ phóng như vậy mỗi năm.

Tình hình tồi tệ nhất là với các hệ thống phòng không, đặc biệt là Patriot. Để bảo vệ lực lượng đang tiến công khỏi các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa tầm xa của Nga, cần một khẩu đội (4 - 5 bệ phóng và 1 - 2 radar) cho mỗi khu vực mặt trận rộng không quá 10 km.

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine có tối đa 6 khẩu đội, được phân tán khắp cả nước và không ai sẽ tập trung chúng vào một hướng mà không bảo vệ được các thành phố.

Nếu trong vòng chưa đầy 1,5 năm, tức là đến cuối năm 2026, trong khuôn khổ cơ chế PURL, Ukraine nhận được 3 - 5 triệu quả đạn pháo, 1.000 - 2.000 đơn vị trang thiết bị, hình thành lực lượng dự bị lên tới 200.000 binh sĩ và lắp đặt ít nhất 10 khẩu đội Patriot theo hướng tấn công, thì Quân đội Ukraine sẽ có thể tiến hành một chiến dịch hạn chế.

Nếu tất cả những điều này không thể đạt được, Quân đội Ukraine sẽ chỉ có thể tiến hành các trận chiến phòng thủ và cố gắng duy trì mặt trận ở trạng thái hiện tại với sự hỗ trợ vừa phải từ phương Tây.