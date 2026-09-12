Những lần Trường Giang gây tranh cãi lớn

Kể từ khi bước chân vào showbiz, Trường Giang không ít lần vướng vào những tranh cãi xung quanh chuyện tình cảm riêng tư, và cả sự nghiệp.

Những ngày gần đây, nghệ sĩ Trường Giang liên tục được nhắc tên trên các diễn đàn mạng xã hội. Cùng với những tranh luận hiện tại, một số ồn ào từng xảy ra trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của anh cũng được khán giả nhắc lại.

Giận dỗi khán giả

Tối 8/1/2017, Trường Giang tham gia một đêm diễn tại Tây Ninh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ, Nhật Kim Anh...Trong lúc nam diễn viên hài biểu diễn, có nhiều khán giả lên tặng hoa. Một số khán giả phía dưới bất bình nên đã ném chai lọ vào những người lên tặng hoa. Tuy nhiên, Trường Giang lại tưởng họ nhằm vào anh nên giận dỗi nói: "Thôi đi vào, không diễn nữa. Nghệ sĩ diễn mà quý vị ném chai thì diễn làm gì nữa", theo VOV.

Hành động của Trường Giang được nhiều đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Những người này cho rằng, khán giả nên học cách tôn trọng nghệ sĩ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, cách cư xử của nam diễn viên hài là thiếu chuyên nghiệp. Danh hài Hoài Linh đã thay mặt đàn em xin lỗi khán giả Tây Ninh.

Trêu chọc diễn viên Huỳnh Phương

Trong chương trình Nhanh như chớp, Trường Giang bị phản ứng khi mang chuyện tình cảm của diễn viên Huỳnh Phương ra trêu chọc.

Trường Giang trêu chọc Huỳnh Phương tại Nhanh như chớp - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, khi Huỳnh Phương tiết lộ chuyện tình cảm đang trong trạng thái “còn cứu vãn được”, ông xã Nhã Phương nhận định đó là giai đoạn “cơm thiu” và nói hát để trêu chọc: “Cơn đau cũng thế thôi, cũng quá như giấc mơ. Đau chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi”. Điều này khiến nam thí sinh khó chịu, Huỳnh Phương lên tiếng: “Thi đi anh”, theo báo Thanh Niên.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, trong các vòng thi, “chàng hề xứ Quảng” tiếp tục nhắc lại chuyện yêu đương của Huỳnh Phương khiến nhiều khán giả khó chịu. Khi thấy diễn viên Ngày mai mai cưới ấp úng trước một câu hỏi, Trường Giang nói: “Khi trái tim đau, tất cả nỗi đau dồn lên não. Trong não không có gì ngoài hình bóng em” hay “Khi trái tim đau, tất cả mọi thứ đều tan vỡ theo thời gian. Tận cùng nỗi đau sẽ là nỗi nhớ".

Sau khi chương trình phát sóng, nam danh hài nhận không ít chỉ trích từ phía dư luận. Nhiều khán giả cho rằng cách trêu đùa của Trường Giang quá trớn và khiến khán giả khó chịu.

Cố ý tiết lộ chuyện tình cảm của Khổng Tú Quỳnh

Đầu năm 2019, anh từng bị khán giả chỉ trích vì tiết lộ chuyện Khổng Tú Quỳnh chia tay Ngô Kiến Huy trên sóng truyền hình. Trong chương trình Siêu bất ngờ, khi nữ ca sĩ xuất hiện, Trường Giang liền nói với Hari Won: “Đừng hỏi anh vì sao Khổng Tú Quỳnh chia tay” dù trước đó, nữ ca sĩ chưa từng chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng.

Trong suốt show, ông xã Nhã Phương liên tục nhắc khéo việc Khổng Tú Quỳnh “đường ai nấy đi” bằng những câu “nửa đùa nửa thật” dù đàn em né tránh. Điển hình là khi anh nói: “Tự nhiên nhắc đến chuyện tan vỡ của người ta. 8 năm trời người ta quen nhau tự nhiên nhắc chi” hay “Bây giờ thì cuộc đời mình còn sợ gì đâu đúng không Quỳnh.

Ồn ào chuyện tình cảm

Sau khi đóng phim 49 ngày, Trường Giang công khai tình cảm với bạn diễn Nhã Phương. Họ được coi là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, cách đây không lâu, người đẹp Quế Vân bất ngờ chia sẻ chuyện tình cảm với nam diễn viên gốc Quảng Nam. Theo đó, Trường Giang đã "bắt cá hai tay" khi cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ.

Trường Giang công khai tình cảm với Nhã Phương sau phim 49 Ngày

Khi scandal tình ái nổ ra, Trường Giang và Nhã Phương hoàn toàn giữ im lặng. Khi sóng gió qua đi, nữ diễn viên phim Tuổi thanh xuân mới chia sẻ, cô bị tổn thương rất nhiều bởi ồn ào của bạn trai. Tuy nhiên, thay vì chọn cách ra đi, cô vẫn chọn cách ở bên anh.

Màn cầu hôn làm lố sóng trực tiếp

Ngày 18/01/2018, Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng trực tiếp lễ trao giải Mai Vàng. Trường Giang ngắt lời MC và nói: "Lần đầu tiên anh làm điều này để những người đàn ông xung quanh em và những cô gái trước mặt anh đều bỏ đi. Và từ hôm nay nhà, cửa, xe, tiền bạc, hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay, em có thể gọi anh là chồng và có thể về nhà của anh".

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng 2028

Sau lời cầu hôn trên sân khấu, Trường Giang đã xuống chỗ ngồi của Nhã Phương để trao nhẫn. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của số đông, Nhã Phương có biểu cảm "đơ cứng, sượng trân" vì hành động của bạn trai.

Hành động của Trường Giang khiến MC ngơ ngác và BTC không đủ thời lượng để trao giải cuối cùng cho 2 nghệ sĩ.

Theo báo Lao Động, một ngày sau đó là ngày 19/1, đạo diễn Mai Vàng năm đó đã đăng bài chia sẻ chỉ trích Trường Giang rằng: “Tôi làm trực tiếp chứ đâu có làm phim mà các bạn tự đưa kịch bản tạo scandal vào vậy? Sóng VTV đâu phải của riêng nhà tôi hay nhà bạn?".

Đọc sai tên nghệ sĩ, “cãi tay đôi” với Thanh Hằng

Năm 2018 dường như không mấy suôn sẻ với Trường Giang khi trong 2 đêm liên tiếp, nam nghệ sĩ mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả bởi sự quá đà của mình.

Tối 17/1, đảm nhận vai trò MC trong một lễ trao giải âm nhạc, nam danh hài cố tình đọc sai tên nhóm La la school thành La la land - bộ phim anh yêu thích.

Tiếp đó, Trường Giang "kém duyên" hơn khi nhắc nhở siêu mẫu Thanh Hằng "bớt bấm điện thoại lại, vỗ tay cho các em". Đến khi trao giải cho hạng mục "Show âm nhạc truyền cảm hứng" cho Hà Anh Tuấn, nam hài đọc sai tên của giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em thành Bùi Anh Tuấn khiến khán giả lắc đầu ngao ngán.