Những lần quy định Hoàng gia Anh bị phá tan bởi chính Nữ hoàng Elizabeth II: Ai mà nghĩ Nữ hoàng cũng có lúc "nổi loạn" đến vậy

Có lẽ nhiều người trong chúng ta không còn lạ lẫm gì với việc Hoàng gia Anh sở hữu rất nhiều quy định chặt chẽ và ngặt nghèo. Nhưng một điều cũng chẳng mấy bất ngờ, đó là tồn tại những nhân vật rất nổi loạn, chuyên phá luật. Công nương Diana, rồi Meghan Markle là những ví dụ điển hình.

Nhưng hóa ra, ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II cũng có rất nhiều lần phá đi những quy định trong hoàng tộc. Xét cho cùng Nữ hoàng cũng là con người, và đôi khi bà tự cho phép mình lách đi một chút quy định để hoàn cảnh được suôn sẻ hơn.

1. Trang điểm nơi công cộng

Các thành viên trong hoàng tộc thường xuyên phải tham dự nhiều sự kiện trong thời gian khá dài. Tuy nhiên, quy định của Hoàng gia Anh không cho phép các thành viên lấy đồ trang điểm ra sử dụng nơi công cộng. Dẫu vậy, quy định này đã từng bị Nữ hoàng Elizabeth II vi phạm. Trong một buổi trình diễn ngựa tại Windsor năm 1985, camera phóng viên bắt gặp bà tự lôi soi ra đánh.

Thôi thì son trôi rồi, cũng nên đánh lại cho tươi tắn hơn chứ?

2. Nhận hoa từ người hâm mộ

Có thể nhiều người chưa biết, nhưng Nữ hoàng sẽ không được phép nhận quà tặng, kể cả hoa, khi đang thực hiện nghĩa vụ hoàng tộc. Nhưng Nữ hoàng Elizabeth II đã có vài lần nhận hoa như vậy. Như vào năm 2019, Nữ hoàng đã nhận hoa của một nữ blogger đến tham dự tiệc được tổ chức trong khu vườn lâu đài.

3. Ký tặng fan

Trong một chuyến công du tới Malaysia, Nữ hoàng Elizabeth II lại một lần nữa phá vỡ quy định hoàng tộc khi ký tặng lên trái bóng của một fan hâm mộ câu lạc bộ Manchester United. Trên thực tế vì lý do an ninh, các thành viên hoàng tộc cần tránh để lộ chữ ký nhằm hạn chế nguy cơ bị làm giả. Do đó, họ không được phép ký tặng bất kỳ ai.

4. Tham gia quân đội

Nữ hoàng Elizabeth II là thành viên nữ hoàng gia đầu tiên phá luật "toàn đàn ông" của quân đội Anh Quốc. Đó là vào năm 1945, bà đã tham gia quân đội khi vẫn còn là một Công chúa.

5. Mời Meghan Markle ở lại nghỉ lễ Giáng sinh dù chưa cưới

Năm 2017, Meghan Markle vẫn chỉ là hôn thê của Hoàng tử Harry, và cô được mời đến dự lễ Giáng sinh cùng Nữ hoàng. Đây thực chất là một lời mời khá bất thường, bởi theo truyền thống chỉ khi đã thành hôn rồi, người ngoại tộc mới được phép tham dự tiệc Giáng sinh của hoàng gia.

6. Đám cưới của Kate và William

Quy định yêu cầu trong các đám cưới hoàng gia, khách mời chỉ có thể là những người có địa vị chính trị cao. Tuy nhiên vào năm 2011, Nữ hoàng đã cho phép, thậm chí khuyến khích Hoàng tử William và Kate mời bạn bè đến chung vui.

7. Dự lễ tang

Bạn sẽ rất hiếm khi thấy Nữ hoàng Anh đến dự một lễ tang, bởi quy định hoàng gia ngăn cản điều đó.

Thực ra, có ý nghĩa nhân văn hơn đằng sau quy định này: Nữ hoàng không muốn sự chú ý của đám đông đổ dồn về bà trong cảnh tang gia bối rối. Tuy nhiên, cũng có vài lần bà phá luật với những người đặc biệt, như tang lễ vú em ngày trước của bà, và khi Margaret Thatcher qua đời.

8. Nhân vật Hoàng gia Anh đầu tiên trực tiếp gặp thần dân

Chuyện Nữ hoàng tươi cười chào đón người dân là điều khá thường thấy ngày nay (trước khi đại dịch diễn ra). Nhưng thực ra, mọi chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Phải đến thập niên 1970, Nữ hoàng Elizabeth II sau khi lên ngôi đã quyết định thay đổi một số điều, trong đó có việc tự mình trực tiếp chào hỏi các thần dân.

9. Cho phép con trai cưới một phụ nữ đã li hôn

Hoàng tử Charles đã chấp nhận công khai chuyện phản bội Công nương Diana và qua lại với Camilla, nhưng họ phải mất khá nhiều thời gian mới được Nữ hoàng chấp thuận cho làm lễ cưới vào năm 2005. Đây là một trong số những lần hiếm hoi thành viên của hoàng tộc được phép lấy người đã có một đời chồng - và chồng cũ vẫn còn sống.

Vài năm sau, con trai của Charles - Hoàng tử Harry cũng có một chuyện tình như vậy với Meghan Markle, và cũng được Nữ hoàng ưng thuận.