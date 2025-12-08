Những học sinh nào có thể nhận khoản hỗ trợ 2,1 triệu đồng/tháng từ năm 2026?

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tối đa 2,1 triệu đồng/tháng cho học sinh thuộc diện đặc biệt

TP.HCM đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết mới nhằm tăng cường phúc lợi giáo dục cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên thuộc nhóm đối tượng đặc biệt. Chính sách dự kiến triển khai từ năm học 2025-2026, với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 2,1 triệu đồng mỗi tháng cho bữa ăn trưa và nhiều hoạt động giáo dục khác.

Theo nội dung dự thảo, ngân sách thành phố sẽ đảm bảo kinh phí khoảng 588 tỷ đồng mỗi năm để chi trả cho ba nhóm trẻ: trẻ mồ côi (cả cha mẹ hoặc một bên và bị bỏ rơi), trẻ khuyết tật và trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương. Đây là những nhóm có nguy cơ cao bị thiệt thòi về điều kiện học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục.

Các đối tượng được phân chia theo nơi học, gồm nhóm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường và nhóm thuộc khu vực xã hoặc đặc khu. Cách phân loại này nhằm xác định mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện hạ tầng, dịch vụ và chi phí sinh hoạt từng địa bàn.

Nội dung hỗ trợ bao gồm bốn nhóm chính. Trước hết là tiền ăn trưa, tính theo chi phí thực tế nhưng không quá 40.000 đồng mỗi ngày. Tiếp đó là các khoản liên quan đến dịch vụ phục vụ giáo dục như bán trú, ăn sáng, trông ngoài giờ, sử dụng thiết bị điều hòa, dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Những hạng mục học bổ trợ ngoài giờ như học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống, học bơi và phòng chống đuối nước cũng nằm trong danh mục được tài trợ. Ngoài ra, học sinh được hỗ trợ tiền mua đồng phục từ 300.000 đến 500.000 đồng tùy cấp học; riêng năm học 2025-2026 chỉ áp dụng mức 50% do thời gian triển khai bắt đầu từ học kỳ II.

Các khoản hỗ trợ được tính theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng đối với hỗ trợ ăn trưa, 2 tháng với học bơi và phòng chống đuối nước. Theo dự thảo, bình quân mỗi học sinh thuộc diện đặc biệt có thể nhận đến 2,1 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, mức thu nhập bình quân của hộ nghèo tại TP.HCM hiện dưới 3 triệu đồng/tháng, hộ cận nghèo 3–3,8 triệu đồng, cho thấy tác động đáng kể của chính sách đối với đời sống gia đình.

TP.HCM có bao nhiêu học sinh thuộc diện đặc biệt?

Thống kê đầu năm học 2025-2026 cho thấy toàn thành phố có 31.727 học sinh thuộc diện đặc biệt, trong đó có 5.435 trẻ thuộc hộ nghèo, 6.894 trẻ hộ cận nghèo, 9.879 trẻ khuyết tật, 848 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và 8.671 trường hợp mồ côi một bên cha mẹ và bị bỏ rơi.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp tháng 12/2025 sau khi lấy ý kiến đến hết ngày 10/12. Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định mức hỗ trợ mới sẽ góp phần giảm áp lực chi phí cho gia đình khó khăn, hạn chế bỏ học và tăng cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em yếu thế.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chính sách còn thể hiện tinh thần nhân văn, chăm lo thế hệ tương lai và củng cố niềm tin của người dân vào nỗ lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.