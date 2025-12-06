Đề xuất đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn tài xế ô tô, xe máy xăng ở Hà Nội

Hà Nội siết chặt tiêu chuẩn xe công nghệ

UBND TP. Hà Nội vừa đề xuất quy định mới yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng vận tải không tiếp nhận đối tác sử dụng xe mô tô, xe gắn máy chạy nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết về vùng phát thải thấp đã được HĐND thành phố thông qua cuối tháng 11.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 28 diễn ra từ ngày 26 đến 28/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp, trong đó nhấn mạnh việc cấm xe mô tô và xe gắn máy dùng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh vận tải trong các khu vực kiểm soát khí thải. Đồng thời, các phương tiện này cũng có thể bị hạn chế lưu thông vào vùng phát thải thấp theo thời điểm, khung giờ hoặc khu vực cụ thể.

Song song nghị quyết đã ban hành, UBND thành phố đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch. Theo đề xuất, từ ngày 1/7/2026, các nền tảng kết nối vận tải công nghệ phải ngừng tiếp nhận xe chạy xăng làm đối tác mới.

Lộ trình chuyển đổi được thành phố đặt ra khá rõ ràng: đối với xe công nghệ hai bánh, đơn vị vận hành phải đạt 30% phương tiện xanh trước 1/7/2026; 70% trước 1/1/2028 và 100% trước ngày 1/1/2030. Với taxi và xe chở người dưới 8 chỗ, toàn bộ phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới phải sử dụng năng lượng sạch từ tháng 7/2026, và đạt 100% xe xanh trước năm 2030.

Chính sách mới cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong lộ trình giảm phát thải và phát triển đô thị xanh. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu, nhiều ý kiến cho rằng cần thêm các gói vay ưu đãi, cơ chế khấu hao, và hỗ trợ doanh nghiệp, tài xế để quá trình chuyển đổi không tạo gánh nặng sinh kế cho người lao động.

Hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh

Quy định này đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng tài xế công nghệ. Nhiều người bày tỏ lo lắng vì áp lực tài chính, khi việc chuyển đổi sang xe điện đòi hỏi chi phí không nhỏ.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND thành phố đề xuất hỗ trợ 20% giá trị xe cho người dân cư trú tại Hà Nội, tối đa 5 triệu đồng/xe. Riêng hộ nghèo và cận nghèo có thể nhận hỗ trợ đến 20 triệu đồng/xe. Đây được kỳ vọng là biện pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi, tạo động lực để người dân thay đổi phương tiện theo hướng thân thiện môi trường.