Những giấy tờ nào đã tích hợp trên VNeID thay thế được bản cứng, người dân ai cũng nên biết

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị nêu rõ, cán bộ, công chức tuyệt đối không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các loại giấy tờ đã có thông tin hợp lệ trên VNeID khi thực hiện thủ tục hành chính. Đây là một bước tiến quan trọng, nhằm giảm bớt phiền hà và đơn giản hóa thủ tục cho người dân.

Danh sách các giấy tờ đã có giá trị ngang bản cứng trên VNeID

Với tài khoản định danh điện tử mức 2, ứng dụng VNeID của bạn có thể thay thế hoàn toàn các loại giấy tờ quan trọng sau:

1. Căn cước công dân (CCCD)

Giá trị: Đây là tính năng cơ bản và quan trọng nhất. CCCD điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với thẻ CCCD gắn chip vật lý.

Sử dụng khi nào: Trong mọi giao dịch hành chính, dân sự (như làm thủ tục tại sân bay, ngân hàng, cơ quan nhà nước) yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

Căn cước điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với thẻ CCCD gắn chip vật lý (Ảnh minh họa)

2. Giấy phép lái xe (GPLX) & Giấy đăng ký xe

Giá trị: Kể từ ngày 1/7/2024, thông tin GPLX và Đăng ký xe trên VNeID đã được công nhận có giá trị tương đương bản cứng khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra.

Lưu ý: Người dân có thể xuất trình các loại giấy tờ sau trên VNeID khi được yêu cầu: Giấy phép lái xe Giấy đăng ký xe Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ Bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng



3. Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

Giá trị: Đây là một trong những tiện ích thiết thực nhất. Thẻ BHYT tích hợp trên VNeID có giá trị sử dụng tương đương thẻ BHYT giấy hoặc thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID.

Sử dụng khi nào: Người dân có thể xuất trình CCCD gắn chip hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên VNeID khi làm thủ tục khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc.

4. Thông tin về Cư trú (Thay thế Sổ hộ khẩu, Giấy tạm trú)

Giá trị: VNeID xác thực thông tin về nơi thường trú, tạm trú của công dân, có giá trị thay thế hoàn toàn cho Sổ hộ khẩu giấy hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Sử dụng khi nào: Khi thực hiện các thủ tục hành chính yêu cầu xác minh nơi cư trú như đăng ký nhập học cho con, thủ tục đất đai, v.v.

5. Thông tin Mã số thuế cá nhân và Người phụ thuộc

Giá trị: Giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, hiển thị thông tin để thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế một cách nhanh chóng, chính xác.

Làm thế nào để sử dụng và tích hợp?

Người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 để sử dụng và tích hợp các giấy tờ tùy thân trên VNeID (Ảnh minh họa)

Yêu cầu bắt buộc: Bạn cần có Tài khoản định danh điện tử mức 2 . Nếu mới chỉ có mức 1 (đăng ký online), bạn cần đến Công an xã/phường hoặc nơi cấp CCCD để hoàn tất thủ tục.

Cách tích hợp: Các giấy tờ như CCCD, thông tin cư trú sẽ được tự động tích hợp khi bạn đăng ký thành công tài khoản mức 2. Các giấy tờ như GPLX, Đăng ký xe, BHYT... sẽ được hệ thống tự động đồng bộ từ cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành liên quan. Nếu chưa thấy hiển thị, có thể do thông tin giữa các loại giấy tờ chưa khớp nhau và cần thời gian để làm sạch dữ liệu.

Cách xuất trình: Khi cần sử dụng, bạn chỉ cần mở ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng mật khẩu hoặc vân tay/khuôn mặt, chọn loại giấy tờ tương ứng và đưa cho cán bộ kiểm tra.

Những điều cần lưu ý Luôn có phương án dự phòng: Trong giai đoạn đầu, hoặc trong trường hợp điện thoại hết pin, mất sóng, ứng dụng gặp lỗi, việc mang theo các giấy tờ vật lý quan trọng nhất (CCCD, GPLX) vẫn là một lựa chọn an toàn.

Bảo mật tài khoản: Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu VNeID, không cho người khác mượn điện thoại có cài đặt sẵn ứng dụng để tránh rủi ro bị lạm dụng thông tin cá nhân.

Việc tích hợp giấy tờ lên VNeID là xu thế tất yếu của quá trình chuyển đổi số, mang lại sự tiện lợi và an toàn vượt trội. Hãy kiểm tra và nâng cấp tài khoản VNeID của bạn lên mức 2 ngay hôm nay để tận hưởng những lợi ích này.