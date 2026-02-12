Cha mẹ nào có con trai cũng mong “con rồng cháu phượng”, hy vọng con mình sau này trở thành người xuất sắc, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Muốn nuôi dạy con trai nên người, cha mẹ cần làm được 6 điều sau. Biết càng sớm, tương lai của con càng rộng mở.

1. Cho con tham gia lao động

Có câu nói: “Nếu một người biết lao động và biết yêu thương, người đó sẽ có một cuộc đời tốt đẹp”. Lao động giúp một người hình thành thế giới quan đúng đắn, thái độ sống tích cực và mục tiêu rõ ràng.

Một cậu bé yêu lao động sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn. Bởi khi trưởng thành, em sẽ không phải kiểu “ông chồng chỉ biết ngồi không”, mà là người có trách nhiệm. Người đàn ông như vậy hiểu rõ vai trò của mình trong gia đình, chủ động làm việc nhà, cùng vợ chia sẻ và nuôi dạy con cái.

Nếu người chồng chỉ nằm dài trên sofa xem điện thoại, chơi game, không giặt đồ, không nấu ăn, không chăm con, người vợ sẽ đầy ấm ức. Cãi vã càng nhiều, tình cảm càng lạnh nhạt. Nếu một cậu bé từ nhỏ sống trong cảnh “cơm bưng nước rót”, lớn lên rất khó có thói quen chủ động làm việc nhà. Vì vậy, cha mẹ nên sớm rèn luyện khả năng lao động cho con, để con được tự tay làm việc.

Khi tự giặt quần áo, nấu ăn, trẻ sẽ có cảm giác thành tựu, hiểu cha mẹ đã vất vả vì gia đình thế nào, từ đó biết tôn trọng và biết ơn. Ngoài việc nhà, cha mẹ cũng nên cho con tham gia các hoạt động lao động khác, để trẻ có thêm dũng khí và năng lực đối diện với tương lai.

2. Biết tôn trọng con gái

Khi còn nhỏ, nhiều bé trai chưa có ý thức rõ ràng về ranh giới giới tính, có thể tùy tiện sờ mặt, ôm hôn bé gái. Ở độ tuổi nhỏ, điều này có thể xuất phát từ sự ngây thơ. Tuy nhiên, cha mẹ cần kịp thời nhắc nhở rằng những hành vi đó là không phù hợp. Làm bất cứ việc gì cũng phải có chừng mực.

Có những bé gái hơi mũm mĩm, bé trai có thể đặt biệt danh, chê bai ngoại hình, đó là hành vi thiếu tôn trọng. Cha mẹ nên dạy con trai biết giữ chừng mực khi giao tiếp với con gái và với tất cả mọi người, không tùy tiện phán xét ngoại hình hay xúc phạm người khác.

Lưu ý: Cha mẹ cũng cần chú ý lời nói, hành vi của mình trong đời sống hằng ngày. Đừng để những câu nói vô thức làm con hiểu sai. Hãy dạy con trai tôn trọng phụ nữ bằng chính tấm gương của mình.

3. Nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân, chấp nhận người khác giỏi hơn

Con trai không thể trưởng thành chỉ sau một đêm. Sự lớn lên của các em cần thời gian và quá trình, không có đường tắt. Trong thực tế, nhiều bé gái học tập và thể hiện tốt hơn bé trai – đó là điều bình thường.

Con trai cần nhìn nhận đúng thiếu sót của mình, dù trong học tập hay trò chơi, dám thừa nhận mình chưa tốt. Biết chấp nhận việc con gái giỏi hơn, thậm chí dành lời khen chân thành, đó mới là sức hút thực sự.

Đôi khi, cách nhìn nhận vấn đề của bé trai và bé gái khác nhau. Con trai không nên cố chấp cho rằng mình luôn đúng, mà cần có sự đồng cảm. Đừng dùng tiêu chuẩn của mình để phán xét cảm xúc và hành vi của con gái.

4. Biết kiên trì, có trách nhiệm

Một số bé trai làm việc “đầu voi đuôi chuột”, không dám chịu trách nhiệm. Những đứa trẻ như vậy rất khó thành công.

Cha mẹ không nên nuông chiều quá mức, mà cần khuyến khích con dũng cảm đối diện thực tế. Dù thất bại cũng phải biết rút kinh nghiệm, dám chịu hậu quả. Tinh thần càng vấp ngã càng đứng lên mới giúp con trưởng thành thật sự.

Con đường đời không dễ đi. Người thành công là người không dễ dàng bỏ cuộc. Dù làm việc gì cũng đừng giữa chừng bỏ dở. Kiên trì vượt qua mưa gió mới thấy được cầu vồng.

5. Học cách xử lý cảm xúc tiêu cực

Chúng ta thường nói với con trai: “Con là con trai, phải mạnh mẽ, không được khóc”. Nhiều bé trai lớn lên cùng những câu nói như vậy. Con trai không được yếu đuối, không được khóc – điều này vô tình tạo áp lực tâm lý rất lớn. Con gái khi có cảm xúc có thể khóc và được thấu hiểu, còn con trai lại ít có cơ hội bộc lộ.

Cha mẹ nên dạy con trai cách xử lý cảm xúc tiêu cực. Khi buồn bực có thể chạy bộ, vận động, nghe nhạc nhẹ, trò chuyện với gia đình và bạn bè. Chỉ khi giải tỏa được cảm xúc xấu, con mới có thể nhẹ nhàng tiến về phía trước.

6. Rèn luyện tinh thần độc lập và bản lĩnh nam tính

Cha mẹ có thể sớm trao cho con trai chìa khóa nhà và dạy con cách bảo quản, để con có ý thức làm chủ. Từ nhỏ, con nên tự quản lý tiền tiêu vặt, đồ chơi, sách vở.

Khi đi siêu thị cùng mẹ, hãy để con xách túi; khi đi chợ, để con phụ giúp mang đồ. Học cách bảo vệ mẹ, nhường nhịn con gái. Từ nhỏ hình thành ý thức ấy, lớn lên con sẽ trở thành người chồng, người cha tốt.

Gia đình nào có con trai cũng mong con lớn lên thành người có trách nhiệm, có bản lĩnh. Cha mẹ hãy dùng sự tôn trọng và tin tưởng để trao cho con tình yêu và tấm gương tích cực. Khi sớm làm tốt 6 điều này, con trai trong tương lai sẽ càng xuất sắc hơn.