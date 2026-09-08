Nhiều bi kịch bắt đầu từ việc một người không dám thẳng thắn từ chối vì ngại làm mất lòng người khác.

Cha mẹ vẫn thường dặn con: “Đừng đi theo người lạ”. Nhưng lời dặn này chỉ có thể giúp trẻ tránh được chưa đến 30% nguy cơ. Phần lớn nguy hiểm còn lại lại có thể đến từ chính những người ở gần và được trẻ tin tưởng.

Sự xâm phạm hiếm khi bắt đầu một cách đột ngột. Nó thường xuất hiện từ những hành vi nhỏ, từng bước thử thách ranh giới của trẻ. Một người thân ôm hoặc hôn trẻ khi trẻ không muốn, nhưng người lớn lại nói: “Đừng không hiểu chuyện như vậy, người ta quý con mà”. Một người quen véo má, chạm vào tay trẻ, trẻ né tránh nhưng người lớn lại cho rằng: “Chú chỉ đùa với con thôi mà”.

Nhiều bi kịch bắt đầu từ việc một người không dám thẳng thắn từ chối vì ngại làm mất lòng người khác.

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Vì vậy, ranh giới đầu tiên cần được khắc sâu trong nhận thức của trẻ từ nhỏ là:

Cơ thể của con là do con quyết định

Bất kỳ ai, dù là ai, cũng không có quyền ép trẻ thực hiện những tiếp xúc cơ thể mà trẻ không mong muốn.

Cha mẹ cần nói rõ với con một số điều. Có những bộ phận trên cơ thể là riêng tư. Ngoài cha mẹ hỗ trợ trẻ trong những tình huống cần thiết như vệ sinh, hoặc bác sĩ khám bệnh với sự có mặt của cha mẹ, người khác không được tự ý nhìn hoặc chạm vào những vùng riêng tư đó.

Người thân, người lớn tuổi cũng không phải ngoại lệ. Giáo viên hay huấn luyện viên cũng vậy. Nếu bất kỳ sự tiếp xúc nào khiến trẻ cảm thấy không thoải mái, trẻ có quyền từ chối. Trẻ không cần phải đặt câu hỏi liệu mình có “lịch sự” hay không. Lịch sự dành cho những người tôn trọng mình. Khi bị xâm phạm hoặc vượt qua ranh giới, việc phản ứng và từ chối không phải là lỗi của trẻ.

Trong tình yêu cũng vậy. Một mối quan hệ tốt đẹp không đồng nghĩa với việc phải vô điều kiện làm theo mọi yêu cầu của đối phương. Nếu ai đó nói: “Nếu không đồng ý thì có nghĩa là không yêu”, đó không phải là tình yêu mà là sự ép buộc về mặt cảm xúc. Người thực sự tôn trọng bạn sẽ chờ đợi sự đồng thuận của bạn.

Và có một điều đặc biệt quan trọng: nếu chẳng may xảy ra chuyện, trẻ phải biết tìm đến cha mẹ. Nhiều bé gái sau khi bị xâm hại không dám nói ra vì sợ bị trách mắng hoặc cảm thấy xấu hổ. Cha mẹ cần nói rõ với con từ trước rằng: Nếu con gặp phải chuyện như vậy, lỗi không thuộc về con. Dù xảy ra bất cứ điều gì, gia đình vẫn luôn là nơi an toàn để con tìm về.

Nhiều bé gái từ nhỏ được dạy phải lương thiện, biết cảm thông, biết nghĩ cho người khác và phải “hiểu chuyện”. Nhưng khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, điều đó đôi khi khiến các em liên tục thu hẹp nhu cầu của bản thân.

Đối phương phủ nhận suy nghĩ, hạ thấp giá trị của mình nhưng thay vì phản kháng, cô gái lại tự hỏi: “Có phải mình thực sự không đủ tốt?”. Một hình thức thao túng tâm lý thường diễn ra theo hai bước: trước hết khiến một người tin rằng mình không có giá trị, sau đó khiến họ tin rằng chỉ có đối phương mới có thể trao cho họ giá trị đó.

Vì vậy, ranh giới thứ hai là:

Không cho phép bất kỳ ai liên tục hạ thấp, phủ nhận và kiểm soát con người của mình

Cha mẹ cần giúp con gái nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm trong các mối quan hệ. Nếu trong một mối quan hệ, một người thường xuyên cảm thấy tự ti, bị đè nén, nghi ngờ chính mình và liên tục nghĩ rằng “mọi chuyện đều là lỗi của mình”, đó có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh. Mỗi người đều có giá trị riêng và không cần phải dựa vào sự “chấp nhận” của bất kỳ ai để chứng minh giá trị của mình.

Cũng không nên hy sinh bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Từ bỏ việc học, công việc, các mối quan hệ xã hội hay những mục tiêu cá nhân chỉ để đổi lấy sự công nhận của một người chưa chắc mang lại sự trân trọng. Ngược lại, điều đó có thể khiến những đòi hỏi ngày càng trở nên quá mức.

Cha mẹ cũng không nên liên tục phủ nhận con ở chính trong gia đình

Có một điều rất quan trọng: chính cha mẹ cũng không nên dùng sự hạ thấp, phủ nhận hay chỉ trích kéo dài để giáo dục con. Một số cô gái khi trưởng thành dễ rơi vào những mối quan hệ bị thao túng về tinh thần bởi các em đã quen với việc bị phủ nhận từ trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn, nếu thường xuyên bị cha mẹ chê bai, hạ thấp, trẻ có thể dần coi việc bị mắng mỏ là điều bình thường.

Khi trưởng thành, chỉ cần gặp một người đối xử tốt hoặc nói vài lời tích cực, các em có thể nhanh chóng đặt toàn bộ tình cảm và niềm tin vào người đó. Ngay cả khi bị kiểm soát, các em cũng có thể không dám rời đi. Gia đình cần thường xuyên khẳng định giá trị của trẻ, để con hiểu từ nhỏ rằng: Bản thân con đã xứng đáng được đối xử tử tế. Con không cần phải làm tổn thương hay hạ thấp chính mình để đổi lấy sự yêu thương và chấp nhận của bất kỳ ai.

Hai sai lầm phổ biến khi dạy con gái

Sai lầm thứ nhất: Chỉ dạy con phải “ngoan” và “nhẫn nhịn”

“Trong mọi chuyện phải biết nhường nhịn” - lời dạy này không hoàn toàn sai, nhưng cần có điều kiện. Sự nhường nhịn nên dành cho những người cũng đối xử thiện chí và tôn trọng mình. Trước những hành vi thử giới hạn, xâm phạm hoặc chèn ép, nếu một người lùi một bước, đối phương có thể tiến thêm hai bước. Biết điều không đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền bảo vệ bản thân.

Sai lầm thứ hai: Quá mức sợ hãi và khiến con nghĩ thế giới ở đâu cũng có người xấu

Vì muốn bảo vệ con gái, một số cha mẹ liên tục nói với con rằng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm và không nên tiếp xúc với bất kỳ ai. Điều này có thể khiến trẻ trở nên sợ hãi, thiếu tự tin và không dám xây dựng những mối quan hệ xã hội bình thường.

Bảo vệ con không có nghĩa là khiến con sợ tất cả mọi người. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ biết phân biệt: đâu là thiện ý, đâu là hành vi vượt qua ranh giới; điều gì có thể chấp nhận và điều gì nhất định phải từ chối.

Lương thiện và có ranh giới không hề mâu thuẫn với nhau. Đối xử tử tế với người khác là sự giáo dưỡng. Giữ vững ranh giới của bản thân là cách tự bảo vệ mình.

Cha mẹ không thể theo sát con gái suốt cuộc đời. Nhưng cha mẹ có thể trang bị cho con khả năng nhận biết nguy cơ, dũng cảm từ chối và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.