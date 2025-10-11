Hiện nay, nhiều cha mẹ vẫn luôn lo lắng, ngày ngày tìm tài liệu học, tham gia đủ nhóm chia sẻ tài nguyên cho con. Nhưng thật ra, ngoài thành tích học tập, điều quan trọng hơn là bồi dưỡng cho con 3 năng lực cốt lõi, những năng lực sẽ giúp trẻ có tương lai xán lạn dù điểm số của trẻ có thể không cao.

Dưới đây là 3 đặc điểm chung của những đứa trẻ dễ thành công, giàu có trong tương lai:

1. Khả năng chống chịu thất bại

Tô Đông Pha từng trải qua cuộc đời trắc trở nơi quan trường, suýt mất mạng vì vụ "Án Thơ Ô Đài", nhiều lần bị giáng chức tới Hoàng Châu, Huệ Châu… Nhưng trong nghịch cảnh ấy, ông đã viết nên những kiệt tác như Xích Bích Phú , biến nỗi thất bại thành đỉnh cao nghệ thuật và tư tưởng.

Edison - người mang trong mình ước mơ phát minh ra bóng đèn đã thử hơn 6.000 loại vật liệu, tiến hành hơn 7.000 thí nghiệm trước khi thành công.

Từ những tấm gương ấy có thể thấy, trẻ có khả năng chống chịu thất bại mạnh mẽ thường càng vấp ngã càng kiên cường, không dễ bỏ cuộc trước khó khăn và chính vì thế mà nắm bắt được nhiều cơ hội hơn.

Cách rèn khả năng này:

- Hãy cho phép trẻ thất bại, thậm chí khuyến khích thất bại an toàn.

- Khi con gặp khó khăn, đừng vội lao vào giúp ngay. Hãy thấu hiểu cảm xúc của con ("Mẹ biết con đang buồn lắm") rồi cùng con tìm hướng giải quyết ("Mình thử xem chỗ nào có thể làm lại tốt hơn nhé?")...

Ảnh minh họa

2. Khả năng tư duy

Trong thời đại bùng nổ thông tin, việc tiếp cận kiến thức dễ hơn bao giờ hết. Nhưng điều quan trọng không phải là nhớ được bao nhiêu mà là biết tự đặt câu hỏi và khám phá tri thức. Đây chính là tư duy chủ động.

Một cậu bé vì tò mò muốn biết vì sao trong đồng hồ lại có người nhỏ hát, đã tháo tung chiếc đồng hồ đắt tiền của bố. Nếu gặp phải tình huống tương tự, phần lớn cha mẹ có lẽ sẽ nổi giận, mắng cho con một trận. Nhưng người bố trong câu chuyện lại chọn cách cùng con xem xét những linh kiện rơi vãi, giảng cho con nguyên lý hoạt động của bánh răng và dây cót.

Cậu bé ấy sau này chính là nhà phát minh vĩ đại Edison.

Một đứa trẻ chỉ ngồi chờ thầy cô giải thích đáp án là "người học thụ động". Còn đứa trẻ tự hỏi "Mình sai ở đâu?", "Có cách khác không?", "Bài này thực ra muốn kiểm tra điều gì?"... chính là người học chủ động và đó là nền tảng của sáng tạo.

Cách giúp trẻ thích tư duy:

- Khi con hỏi, hãy thử hỏi ngược lại: "Con nghĩ là vì sao?" rồi cùng con tìm câu trả lời.

- Cho con tiếp xúc với bảo tàng khoa học, thiên nhiên - nơi khơi dậy trí tò mò tự nhiên nhất.

3. Trí tuệ cảm xúc cao

EQ (chỉ số cảm xúc) quyết định phần lớn chất lượng các mối quan hệ và mức độ hạnh phúc của một người. Trẻ có EQ cao không chỉ biết nói chuyện khéo léo mà còn cảm nhận được cảm xúc của người khác, biết hóa giải căng thẳng, giữ bình tĩnh khi tức giận.

Những đứa trẻ như vậy, khi bước vào xã hội, thường là người được tin tưởng, được yêu quý, và chính là hạt nhân kết nối trong tập thể - yếu tố cốt lõi của năng lực lãnh đạo tương lai. Người có EQ cao biết biến khó khăn thành bàn đạp, còn người EQ thấp lại xem bàn đạp là trở ngại.

Cách rèn EQ cho trẻ:

- Chơi trò nhập vai, giúp con học cách đặt mình vào vị trí người khác ("Nếu con là bạn bị trêu chọc, con sẽ thấy sao?").

- Cho con đọc sách về EQ, quan sát cách nhân vật xử lý tình huống. Khi con càng biết cách giải quyết vấn đề, EQ của con càng phát triển.