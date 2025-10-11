Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự nhanh nhạy cùng tư duy dẫn đầu xu hướng, luôn đi trước người khác một bước. Rất giỏi quan sát và phân tích, tuổi Tý thường sẽ không bỏ qua những cơ hội đầu tư sinh lời. Với những ưu điểm này, con giáp tuổi Tý hầu hết đều trở thành những người có của ăn của để, thậm chí là giàu có.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 10 âm sắp tới sẽ là thời gian thử thách sự bền bỉ và trí thông minh của những người tuổi Tý. Con giáp này được khuyên nên thận trọng, kín kẽ trong công việc để tránh rơi vào kiện tụng vừa mất tiền lại mệt người. Tuy nhiên, chỉ cần tháng 10 âm qua đi, tháng 11 âm gõ cửa thì tuổi Tý sẽ lội ngược dòng ngoạn mục.

Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 11 âm, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc dần quay lại guồng ổn định, và đặc biệt, tháng 12 âm sẽ là lúc con giáp này được hỗ trợ, làm gì cũng thuận lợi. Được lục hợp chiếu rọi, tuổi Tý chuẩn bị đón nhận dòng tiền chảy vào túi ào ạt, cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí giàu sang. Bên cạnh đó, con giáp này còn đón nhận thêm nhiều tin vui khác trong chuyện tình cảm, gia đình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh cùng sự ứng biến linh hoạt khi xảy ra những sự cố bất ngờ. Nhờ vào khả năng này, tuổi Thìn luôn biết cách làm chủ tình thế, có tiềm lực lớn để gặt hái những thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tháng 9 âm và tháng 10 âm sắp tới là lúc tuổi Thìn không có nhiều cơ hội tốt trong việc làm ăn. Tuy nhiên, tử vi học có nói, đến cuối năm, thế cục sẽ xoay vần theo hướng có lợi cho con giáp này. Đặc biệt, tháng 11 âm là lúc tuổi Thìn chia tay với mọi vận xui, đón tài lộc rực rỡ. Tài khoản liên tục nảy số, chuyện tình duyên hạnh phúc, đủ đầy giúp họ nằm trong số những con giáp giàu có viên mãn bậc nhất dịp cuối năm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được đánh giá cao bởi sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế. Chính những điều đó giúp họ luôn được người khác yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Trong công việc, tuổi Hợi là những cá nhân thực tế, tích cực và rất chăm chỉ, con giáp này chính là những ông "Thần tài" trong cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Tháng 10 âm, nếu không cẩn thận, tuổi Hợi có thể sẽ phải đối mặt với những rủi ro về tài chính. Tuy nhiên, chỉ cần kiên nhẫn đi qua khoảng thời gian này thì cuối năm sẽ là lúc con giáp này được hái quả ngọt. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, những dự án hoặc công việc trước đây sẽ đem lại lợi nhuận bất ngờ cho tuổi Hợi, giúp con giáp này chủ động dòng tiền. Nếu biết tích cóp, họ sẽ để ra được một khoản lớn để đầu tư cho tương lai. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng sẽ đơm hoa kết trái, người độc thân nên biết để tận dụng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.