Có những lúc con vô tư đến mức bố mẹ thấy chạnh lòng, từ giữ khư khư món ngon đến thờ ơ khi mẹ ốm. Những thói quen nhỏ ấy cần được uốn nắn để trẻ dần biết chia sẻ, quan tâm và thương người thân.

Hôm qua, khi đón con tan học, tôi gặp chị Trân, người hàng xóm ở tầng dưới. Trông chị có vẻ nặng trĩu tâm sự.

Tôi hỏi thăm một câu.

“Chị Trân, dạo này chị thế nào?”

Chị đỏ hoe mắt nói với tôi.

“Chán quá em ạ! Mấy hôm trước chị sốt, nằm cả ngày. Con chẳng chịu rót cho mẹ lấy một cốc nước ấm, còn trách mẹ không nấu cơm tối.”

Chị cười buồn rồi nói tiếp.

“Con chẳng biết thương mẹ chút nào. Em bảo sau này sống thế nào đây?”

Nghe chị nói, lòng tôi cũng thấy khó chịu.

Thật lòng, làm bố mẹ đâu phải lúc nào cũng đòi hỏi con phải làm gì cho mình. Nhưng thái độ “Mẹ khó chịu là chuyện của mẹ, chẳng liên quan đến con” thực sự khiến người ta lạnh lòng.

Các bố mẹ hãy để ý. Nếu trẻ thường xuyên có 5 biểu hiện dưới đây từ nhỏ, khi lớn lên, con rất dễ không biết quan tâm, thương bố mẹ. Mong rằng con bạn không mắc điều nào.

1. Có đồ ngon, đồ tốt chỉ nghĩ đến mình, không chịu chia cho ai

Có món ngon, bố mẹ xin một miếng mà con nhất quyết không cho, bị hỏi thêm còn bật khóc.

Nguyên nhân có thể rất đơn giản. Từ nhỏ, cả nhà đều nhường hết đồ ngon cho trẻ, người lớn lại thường nói “Cho con ăn hết đấy”. Thành ra, con gần như chưa có cơ hội tập chia sẻ với người khác.

Hơn nữa, trẻ nhỏ vốn đã bắt đầu có ý thức về quyền sở hữu, cho rằng “của mình” thì phải thuộc về mình. Càng bị ép, con càng giữ chặt.

Lâu dần, trẻ có thể thật sự nghĩ rằng mọi người đều phải xoay quanh mình.

Có lần nhà tôi cắt xoài, con gái kéo cả đĩa về phía mình. Tôi không giành lại, cũng không nói “Sao con ích kỷ thế?”.

Tôi ngồi xuống nói với con.

“Con thích ăn xoài lắm, sợ không đủ ăn đúng không? Mẹ cũng thích. Mình mỗi người một miếng, xem ai ăn ngon hơn nhé.”

Con gái ngập ngừng một chút rồi đưa cho tôi một miếng. Tôi nhận ngay và nói.

“Cảm ơn con đã chia cho mẹ. Mẹ vui lắm.”

Cùng nhau ăn những món ngon nhiều lần, trẻ sẽ dần hiểu rằng chia sẻ mang lại niềm vui cho cả mình và người khác.

2. Hay chê bai, phủ nhận bố mẹ, cho rằng bố mẹ thua kém người khác

“Mẹ nấu cơm dở quá!”

“Mẹ chẳng xinh bằng mẹ bạn ấy.”

“Mẹ phiền phức thật đấy!”

Những lời ấy thốt ra từ miệng con mình, nghe có đau lòng không?

Nguyên nhân cũng không quá khó hiểu.

Có thể bình thường bố mẹ hay so sánh con với người khác, khiến trẻ học được cách dùng sự so sánh để làm tổn thương người đối diện.

Cũng có thể trong nhà có người thường xuyên chê bai người thân. Nghe mãi, trẻ tưởng rằng nói như vậy chẳng có gì sai.

Trẻ chưa hẳn thật sự nghĩ bố mẹ kém cỏi. Có khi con chưa hiểu những lời đó làm người khác đau lòng đến mức nào.

Một lần, tôi đi cùng đồng nghiệp làm tóc xoăn. Vừa bước vào nhà, chị đã nghe con trai nói.

“Mẹ xấu quá, trông như cây nấm ấy.”

Nghe con nói, chị rất buồn. Nhưng chị không quát, chỉ ngồi xuống nói với con.

“Con nói như vậy, mẹ sẽ buồn. Con có thể không thích kiểu tóc này, nhưng không được nói như thế.”

Cậu bé sững lại, sau đó lí nhí nói “Mẹ ơi, con xin lỗi”.

Trong sinh hoạt hằng ngày, bố mẹ có thể nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhắc con.

“Bố mẹ cũng biết buồn. Con không được nói với mẹ như vậy.”

Bản thân người lớn cũng nên bớt những câu “Con nhìn bạn kia mà xem”. Khi trong nhà ít so sánh hơn, lời nói của trẻ cũng bớt gay gắt.

Khi con biết diễn đạt lịch sự, hãy ghi nhận ngay.

“Cảm ơn con đã nói với mẹ như vậy. Mẹ nghe thấy rất dễ chịu.”

3. Bố mẹ mệt mỏi, khó chịu nhưng con coi như không thấy

Bạn đau lưng, mỏi người, nằm bệt trên ghế, còn con vẫn chơi đùa, nghịch ngợm, chẳng buồn ngẩng lên nhìn.

Nếu người lớn trong nhà lúc nào cũng cố chịu đựng, chưa bao giờ nói mình mệt, trẻ làm sao biết bố mẹ cũng có lúc khó chịu?

Không có cơ hội nhận ra, con cũng ít có cơ hội tập quan tâm người khác. Muốn biết thương ai đó, trước hết phải nhìn thấy cảm xúc và sự vất vả của họ.

Bình thường, tôi sẽ nói thật với con về cảm giác của mình ở mức phù hợp.

“Hôm nay mẹ mệt quá, lưng mẹ đau.”

“Bây giờ mẹ đang buồn, mẹ muốn yên tĩnh một chút.”

Sau đó, tôi nhờ con giúp một việc nhỏ, chẳng hạn lấy chiếc gối hoặc đưa chiếc điều khiển. Khi con làm xong, tôi nói cụ thể.

“Cảm ơn con đã chăm sóc mẹ. Mẹ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”

Đừng lúc nào cũng cố làm siêu nhân. Khi bố mẹ để con thấy mình cũng có lúc yếu mệt, trẻ mới có cơ hội học cách quan tâm.

4. Chỉ biết sai bố mẹ làm, còn mình không chịu động tay

“Mẹ lấy nước cho con!”

“Mẹ ơi, tất của con đâu?”

Bạn bận đến mức không ngơi tay, con vẫn ngồi đó chờ được phục vụ.

Nếu bình thường bố mẹ làm hết mọi việc, trẻ có thể thật sự nghĩ rằng nước uống tự xuất hiện, quần áo tự sạch sẽ và chăm sóc con đương nhiên là việc của mẹ.

Có lần tôi đang nấu ăn, bận quay cuồng, con trai ngồi trên ghế gọi “Mẹ rót cho con cốc nước”.

Tôi không đi lấy mà nói.

“Tay mẹ đang dính dầu mỡ. Con tự rót nhé, tiện rót giúp mẹ một cốc luôn.”

Con ngẩn ra một chút rồi cũng đi rót nước. Tôi liền nói.

“Có người giúp một tay thích thật đấy!”

Bố mẹ cần cho trẻ nhìn thấy công sức phía sau những việc hằng ngày, đồng thời để con nhận một phần trách nhiệm.

Tự làm rồi, con mới biết mệt. Hiểu được sự vất vả, con mới dần biết thương người làm cho mình.

5. Bị phê bình một câu là giận dỗi nhiều ngày

Con làm sai, bố mẹ nhắc một câu, trẻ liền giận dỗi, không chịu nói chuyện, thậm chí giữ sự bực tức suốt mấy ngày.

Vì sao lại như vậy?

Có thể trong những cuộc trò chuyện hằng ngày, bố mẹ thường trách móc nhưng lại thiếu bước làm hòa sau đó. Bị phê bình, trẻ ấm ức trong lòng, không biết làm thế nào để kết thúc chuyện ấy nên cứ giữ mãi cảm giác khó chịu.

Bố mẹ có thể thử điều chỉnh.

Khi phê bình, chỉ nói về sự việc cụ thể, tránh gắn nhãn cho con. Chẳng hạn, nói “Chữ này con viết sát nhau quá” thay cho “Thái độ học của con có vấn đề”.

Sau khi cả hai bình tĩnh, hãy chủ động làm hòa để con có cơ hội đáp lại.

Đồng thời, thường xuyên nhắc trẻ rằng mẹ góp ý về hành vi của con, còn tình yêu mẹ dành cho con vẫn luôn như vậy.

Khi hiểu rằng bị phê bình không có nghĩa là không được yêu thương, trẻ sẽ dễ buông bỏ sự ấm ức hơn.

Kết

Nhắc đến những điều này không nhằm gắn cho trẻ một nhãn xấu.

Nhiều thói quen chưa tốt hình thành trong quá trình nuôi dạy mà người lớn vô tình không nhận ra. Được đối xử dịu dàng, trẻ mới dần học cách dịu dàng với người khác.