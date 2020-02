Những “đôi mắt thần” đảo tiền tiêu xứ Nghệ

Đảo Mắt và đảo Ngư (thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An và Bắc Trung Bộ. Trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020, dù trời mưa rét, việc trực sẵn sàng chiến đấu gặp nhiều khó khăn nhưng những người lính đảo nơi đây vẫn chắc tay súng, đảm bảo bình yên biển đảo.



Trận địa trực chiến của Trung đội Súng máy Phòng không 12,7mm thuộc Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt và Sở Chỉ huy Đại đội 33 đảo Ngư đều nằm trên đỉnh mỗi đảo nên mỗi khi hành quân lên trận địa canh trời, cán bộ, chiến sĩ phải đi bộ gần 1km dốc dựng đứng, đường đi khó khăn, trơn trượt do mưa phùn và độ ẩm cao.

Thiếu tá Phan Trường Diên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt cho biết, để quan sát phát hiện kịp thời mục tiêu trên không, trên biển, các chiến sĩ đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi thời tiết, hướng gió, đặc biệt là những khi sương mù, biển động.

Còn Đại úy Lê Văn Hiệp, Đại đội trưởng Đại đội 33 đảo Ngư tâm sự: “Trên đảo chưa có dân sinh sống, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt, công tác nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn xem nhau như người thân trong gia đình, động viên nhau cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trời, canh biển, nhất là thời điểm Tết đến, Xuân về”.