Những địa phương thu du lịch Tết Nguyên đán trên 1.000 tỷ đồng

TP. HCM

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP. HCM, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến TP. HCM trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Thủ đô Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Đà Nẵng

Sở Du lịch TP Đà Nẵng công bố: Tổng lượng khách tham quan, du lịch TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 402.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177 ngàn lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỷ đồng.

Kiên Giang

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, từ 29 Tết đến mùng 5 Tết có hơn 335.000 lượt khách đến Kiên Giang du xuân. Trong đó, khách nội địa hơn 281.000 lượt, khách quốc tế hơn 53.500 lượt. Tổng nguồn thu ước đạt hơn 1.122 tỷ đồng.

Các tỉnh có số thu du lịch cao khác

Khánh Hòa

Theo đó, tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 9/2 đến ngày 13/2 (tức từ 30 âm lịch đến mùng 4 Tết) đạt 631.488 lượt (tăng hơn 146% so với cùng kỳ ); công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú gần 80%. Một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố, các khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 879,5 tỷ đồng.

Ninh Bình

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 đến mồng 5 Tết) toàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 600.000 lượt khách, tăng 50,1% so với dịp Tết năm 2023, trong đó có trên 115.000 lượt khách quốc tế, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ước đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 27,3% so với dịp Tết 2023.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lượt khách đến địa phương du xuân, vui chơi trong những ngày đầu năm liên tục tăng cao.

Theo đó, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các cơ sở trên toàn tỉnh từ ngày 10/2 đến ngày 14/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) vào khoảng 684.114 lượt khách, tăng 2,23% so với dịp Tết năm 2023 (khoảng 669.211 lượt).

Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước tính đạt 558 tỷ đồng, tăng 3,73% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Công suất phòng bình quân trong 5 ngày Tết đạt khoảng 80% - 85%.

Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, từ ngày 8/2 (29 Tết) – 14/2 (mùng 5 Tết), tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ ước khoảng 398.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch lưu trú ước khoảng 104.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế lưu trú ước khoảng 4.100 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 84%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Giang

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang ngày 13/2, dịp nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn đạt 141.200 lượt người, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 350 tỷ đồng.