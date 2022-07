Những địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam nào trên mẫu hộ chiếu mới?

Từ ngày 1/7, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bắt đầu được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an triển khai cấp cho công dân. Hộ chiếu mới vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 8,8 cm, dài 12,5 cm và dày 50 trang, tuy nhiên bìa màu xanh lá được chuyển sang xanh tím và mỗi trang đều in hình những địa danh nổi tiếng nhất của Việt Nam như: vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...



Là Di sản Thiên nhiên Thế giới do UNESCO công nhận, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) mang vẻ đẹp mê hoặc của hàng nghìn hòn đảo đá vôi lớn nhỏ nằm giữa vùng biển xanh ngát. Đến đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như ngồi thuyền vãn cảnh, ghé thăm những bãi cát, đảo xa bờ, hang động... và ngủ đêm trên vịnh.

Ảnh: Long Nguyễn

Bên cạnh đó, một Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới khác được UNESCO công nhận là Tràng An, Ninh Bình cũng xuất hiện trên mẫu hộ chiếu phổ thông mới. Quần thể danh thắng Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.

Ảnh: Tổng cục du lịch

Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Với những nét rất riêng như những con ngõ nhỏ, những căn nhà lợp mái ngói cổ kính, những bức tường vàng đặc trưng, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng nét đẹp cổ kính và thơ mộng không thể chối từ.

Ảnh: NLĐ

Điểm đến tiếp theo là kinh thành Huế - một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới. Kinh Thành Huế được quy hoạch bên bờ Bắc sông Hương, xoay mặt về hướng Nam, với diện tích mặt bằng 520 ha.

Ảnh: VnExpress

Khu di tích lịch sử Đền Hùng - quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh (Việt Trì, Phú Thọ) là khu di tích lịch sử văn hoá quan trọng của quốc gia. Đây là địa điểm gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức tại địa điểm đó hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch.

Ảnh: Du lịch Phú Thọ

Được hình thành từ những nham thạch núi lửa, cổng Tò Vò có chiều cao khoảng 2,5m, thường xuyên là địa điểm check in của nhiều du khách khi tới đảo Lý Sơn. Nham thạch này gặp nước biển khiến nham thạch đông lại và qua thời gian tạo nên một vòm đá có hình dạng độc đáo.

Ảnh: Trung Nghĩa, Phòng VH&TT huyện Lý Sơn

Từ năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam đã được UNESCO chọn là một trong các di sản thế giới tân thời và hiện đại. Thánh địa Mỹ Sơn từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm Pa, bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi.

Ảnh: Vntrip