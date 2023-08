Những cung hoàng đạo đề phòng vận xui đeo bám tuần này từ 28/8 – 3/9

Bạch Dương

Tiếp bước tử vi tuần cũ, Bạch Dương tuần này khá ổn định, chìa khóa của vận may tuần này là nghỉ ngơi. Cừu hãy cho bản thân nhiều thời gian hơn để thư giãn, nghỉ ngơi, cuộc sống bình yên, dễ chịu sẽ phù hợp với bạn.

Tình cảm: Bạch Dương độc thân có thể phải đối mặt với việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời bạn cũng có cảm giác rung động với người ấy thực sự, hãy bật đèn xanh đi nhé.

Người đang yêu thì thường xuyên hẹn hò, sẽ háo hức và cảm động bởi sự quan tâm của người yêu.

Công việc: Có thể là bạn sẽ được tăng lương, nhận thưởng hay kiếm được thu nhập từ công việc làm thêm, đầu tư nào đó... mà bạn không nghĩ tới.

Hãy nắm bắt nó nhanh chóng nhất có thể bởi chúng sẽ không tồn tại lâu.

Tiền bạc: Bạn nên lưu ý vấn đề tiền nong vì khả năng cao những người đầu tư lớn hoặc cho người khác mượn tiền sẽ bị mất.

Kim Ngưu

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho biết, từ khóa của vận may tuần này chính là sự an toàn. Tuần này đừng làm quá nhiều việc mạo hiểm, bạn nên giữ an toàn cho bản thân sẽ tốt hơn.

Tình cảm: Kim Ngưu còn độc thân sẽ thoát khỏi một số vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm vào tuần này.

Người đang yêu rất nhạy cảm và thường xuyên chú ý đến nhu cầu và suy nghĩ của người yêu.

Công việc: Bạn cần rũ bỏ những quan niệm cũ lỗi thời không còn phù hợp với công việc, hãy can đảm nhận thêm nhiệm vụ mới.

Trong học tập bạn khá cứng đầu, không muốn nghe góp ý của bất cứ ai, làm gì cũng làm theo ý mình.

Tiền bạc: Từ giữa tuần trở đi, bạn không nên vội vàng đồng ý trước bất cứ lời mời làm ăn, kiếm tiền hay hợp đồng béo bở, bởi chúng có thể không thuận lợi và dễ dàng như bạn nghĩ.

Song Tử

Chìa khóa vận mệnh của tuần này khá vững chắc, bạn cần đặt nền móng cho công việc và cuộc sống của mình để có thể tự tin hơn.

Tình cảm: Vào cuối tuần, bạn sẽ nhận được lời mời dự tiệc, hẹn hò và hoặc vui chơi nào đó. Đây sẽ là dịp để bạn "refresh" và có được những phút giây ngập tràn tiếng cười.

Công việc: Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, vì thế nên bạn không được phép bi quan, qua được thời gian khó khăn này bạn sẽ hết khổ.

Song Tử có tiến bộ trong học tập của tuần mới này, đặc biệt là ở một số môn học quan trọng.

Tiền bạc: Việc đầu tư làm ăn càng ngày càng thuận lợi, bạn có thể thu được một số khoản lãi nhỏ.Xem thêm: Mặt tốt và mặt xấu của 12 cung hoàng đạo

Cự Giải

Tuần mới của các Cự Giải sẽ đầy ắp tiếng cười, niềm vui và may mắn. Bạn sẽ biết cách hài lòng với bản thân và sẵn sàng bước khỏi môi trường quen thuộc để thay đổi mình.

Tình cảm: Cự Giải độc thân hơi thiếu tự tin trong các mối quan hệ mới và dễ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy người mình thích.

Tự an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn thấy ấm ức, nặng nề, mệt mỏi vì tình cảm.

Công việc: Cua nhỏ giỏi giang, có thể dễ dàng đạt được hiệu suất khả quan khi làm việc nhóm trong tuần này.

Bạn cực chăm chỉ để nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, có thể cống hiến hết mình cho việc học hỏi kiến thức nhiều hơn.

Tiền bạc: Bạn nhận được một số tin tức thuận lợi về tiền bạc, có cơ hội làm giàu, nhưng vẫn cần thời cơ để thực hành.

Sư Tử

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo 'bật mí' mấu chốt của vận mệnh tuần này chính là sự an ổn, tâm trí bạn khá minh mẫn, có thể thoát khỏi việc lo lắng được mất.

Tình cảm: Một ngày nào đó, bạn cần bỏ ngoài tai những lời người khác nói và sống cuộc sống của chính mình, yêu ai là việc của bạn, sao phải hỏi ý kiến người khác làm gì?

May mắn là các cặp đôi có thể tìm được nhiều điểm chung hơn ở nhau, không khí yêu đương khá vui vẻ.

Công việc: Sư Tử trong công việc tuần này đang ở trạng thái tốt và có thể hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Sư Tử cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập của mình trong tuần này, đừng chểnh mảng nhé.

Tiền bạc: Tiền bạc dần dần tăng lên, bạn có thể nhận được nhiều cơ hội gỡ vốn hoặc tìm được công việc tay trái.

Xử Nữ

Từ khóa của vận trình tuần này chính là sự lựa chọn, bạn cần đưa ra một số lựa chọn để bước đi của mình vững vàng hơn.

Tình cảm: Chính sự mơ hồ trong mối quan hệ giữa hai người trong thời gian gần đây đang khiến cho bạn cứ mãi ôm ảo vọng.

Các cặp đôi đang giận dỗi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, cần xem lại thái độ của 2 bên, không ai đúng hết.

Công việc: Bạn cần nắm bắt được tiến độ công việc và không nên tự tin thái quá.

Xử Nữ có sự thông minh của riêng mình, một số vấn đề khó nhằn trong học tập sẽ rất dễ dàng giải quyết qua bàn tay của bạn.

Tiền bạc: Bạn nên khảo giá kỹ hơn khi mua đồ, đừng mua bừa bãi.

Thiên Bình

Mấu chốt của vận trình tuần 28/8 - 3/9 chính là sự kiên nhẫn, bạn cần rèn luyện cho mình cách đối mặt với nghịch cảnh, giữ thái độ tốt.

Tình cảm: Hội độc thân sẽ có cơ hội nối lại tình xưa và bạn cần thêm dũng khí để bắt đầu tán tỉnh người mình thích.

Các cặp đôi yêu lâu sẽ cùng nhau nghĩ về tương lai với người ấy, 2 bạn đang có bí mật không muốn cho ai biết.

Công việc: Độ chăm chỉ không cao nhưng kết quả vẫn rất tốt, tất cả là nhờ vào ngoại giao tài tình và trí thông minh của Bình Nhi.

Về mặt học tập tuần này Thiên Bình có vẻ hơi thiếu tự tin và luôn lo lắng về chuyện được mất khi được bầu làm cán bộ lớp.

Tiền bạc: Bạn bè sẽ mang đến cho bạn một vài tin tức về tiền bạc, nhưng bạn phải phân biệt được thật giả, có những thứ nhìn như vậy nhưng không phải vậy.

Hổ Cáp

Chìa khóa của vận may tuần này là sự tự nhận thức về bản thân, đôi khi bạn cần xem xét hành vi của mình trong cách đối xử với người khác và sửa đổi hành vi của chính mình.

Tình cảm: Đã nói sẽ cùng nhau sóng bước bất kể khó khăn nhưng cuối cùng lại trở thành “người đi trà nguội tiệc chóng tàn”, vì thế nên bạn bị mất niềm tin vào tình yêu.

Người có đôi thì có cảm giác bất an và hay ghen tuông mù quáng, bạn kiểm soát người ấy một cách chặt chẽ và nghẹt thở.

Công việc: Đừng từ bỏ khi mọi thứ chỉ vừa chớm nở. Ở đời, nào có thứ gì chắc chắn 100%, hãy cố gắng vì công việc cho đến phút cuối cùng để thấy bản thân giỏi đến mức nào.

Các bạn học sinh có thể hiểu được tầm quan trọng của việc học và sẽ nỗ lực hết mình trong tuần này.

Tiền bạc: Chòm sao này cần tiết kiệm để đảm bảo được sự ổn định trong việc thu chi hàng ngày.

Nhân Mã

Chìa khóa của vận may tuần này là sự tự chủ, bạn phải học cách sống theo suy nghĩ nội tâm của mình.

Tình cảm: Nhân Mã độc thân có thể cảm nhận được sự theo đuổi của người nào đó, mấu chốt là bạn có sẵn sàng cho đối phương một cơ hội hay không.

Những cặp đôi yêu xa sẽ tận hưởng khoảng thời gian yêu đương ổn định và nồng nhiệt.

Công việc: Trong công việc, bạn luôn có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn để bản thân có thể thăng tiến nhanh hơn nữa trong tương lai.

Thái độ của Nhân Mã đối với việc học có vẻ nghiêm túc hơn là khôn ngoan.

Tiền bạc: Tuần này bạn có thể học thêm những kiến thức về làm giàu, tài chính vì kiến thức này đem lại sự hữu ích cho việc lập nghiệp của bạn thời gian tới.

Ma Kết

Từ khóa của vận may tuần 28/8 - 3/9 là sự kiên trì, bạn phải hiểu rằng chỉ có kiên trì và kiên nhẫn thì cuối cùng bạn mới đạt được mục tiêu mong muốn.

Tình cảm: Ma Kết độc thân có thể gặp được một người ưa nhìn ngay tại một buổi tụ tập bạn bè.

Những người đang yêu khao khát được quan tâm và san sẻ, bạn sẽ càng mong chờ những điều bất ngờ từ đối phương.

Công việc: Khi đi làm, có vẻ bạn hơi liều lĩnh, cáu kỉnh và cần phải kiềm chế tính nóng nảy của mình. Những Ma Kết đang tìm việc sẽ nhận được một số cơ hội phỏng vấn lần thứ hai.

Chòm sao này dường như đã tìm ra cách để đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức trong quá trình học tập tuần này.

Tiền bạc: Bạn cần chú ý đến một số dự án có tính rủi ro cao, tốt nhất là tránh xa, cứ làm công ăn lương lại bình yên.

Bảo Bình

Chìa khóa là sự cam chịu, Bảo Bình cần từ bỏ tâm lý cố chấp và đón nhận cuộc sống một cách thản nhiên hơn.

Tình cảm: Hội độc thân có vẻ hơi bối rối trong những cuộc hẹn hò bất ngờ, khó biết được bản thân đang muốn gì.

Những người có gia đình khó tránh khỏi việc bị nửa kia phàn nàn bởi bạn ở rất bừa bộn và hay quên.

Công việc: Chòm sao này cần học cách giảm bớt áp lực công việc trong tuần mới, đừng tham công tiếc việc.

Việc học tập trong tuần này không nặng nề, Bảo Bình có thể dễ dàng giải quyết những bài tập khó.

Tiền bạc: Vận may về tài lộc đang đến trong tuần này, các dự án đầu tư cũng có thể thu được lợi nhuận đáng kể.

Song Ngư

Mấu chốt của vận may tuần này là sự hài lòng, bạn cần thiết lập những mục tiêu hợp lý cho cuộc sống của mình để có thái độ lành mạnh và tích cực hơn.

Tình cảm: Hội độc thân có thể nhận được sự quan tâm của người khác giới, trong lòng họ tràn đầy mong muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chiêm tinh sẽ tạo ra nhiều buổi hẹn hò lãng mạn cho bạn với người yêu trong tuần này.

Công việc: Ngư thông minh, có thể sắp xếp kế hoạch công việc của mình tốt hơn và có thể đạt được sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Bạn không biết làm thế nào để tìm ra phương pháp học tập phù hợp nên kết quả có hơi thấp.

Tiền bạc: Chòm sao này không có biến động lớn trong chuyện tiền bạc, cần bỏ tiền để đi học ngoại ngữ hoặc mua nội thất.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!