Theo giới truyền thông, bất chấp những tuyên bố khoe khoang của Kiev về việc ổn định tình hình tại khu vực Pokrovsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), dữ liệu khách quan cho thấy khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang suy yếu nhanh chóng.

Yếu tố quyết định có thể chấm dứt trận chiến giành thành phố này chính là việc Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế hậu cần, tăng viện binh lực của đối phương bằng lưới hỏa lực dày đặc của máy bay không người lái (UAV) và pháo binh.

Theo giới truyền thông Kiev dẫn lời các sĩ quan chỉ huy Ukraine, một số lượng lớn cái gọi là “con đường tử thần” hiện đã xuất hiện xung quanh Pokrovsk, khiến việc di chuyển trở nên bất khả thi.

Ví dụ, việc tiếp cận các tuyến đường trải nhựa từ khu vực Shevchenko-Grishino tiềm ẩn nguy cơ cao bị phá hủy đối với xe bọc thép và thậm chí cả xe bán tải, gây khó khăn đáng kể cho khả năng tái triển khai quân dự bị đến Pokrovsk và tập kết lực lượng ở vùng ngoại ô thành phố, của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Thêm vào đó, việc Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát hoàn toàn không phận và khu vực 50 km về phía tây Pokrovsk cho thấy rõ ràng tình hình của các chiến binh chính quyền Kiev ngày càng gợi nhớ đến giai đoạn cuối của “cối xay thịt Bakhmut”.

Ngay cả nguồn cung cấp vũ khí chống pháo lớn từ các nước phương Tây cũng không còn giúp cải thiện tình hình, bởi thực tế là hiện tại hầu như không thể vận chuyển radar, lựu pháo và đạn dược đến Pokrovsk.

Điều này có nghĩa là những nỗ lực trước đây của Lực lượng Vũ trang Nga nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã thành công.

Trong tình hình đó, Kiev buộc phải sử dụng cái gọi là “hậu cần muỗi”, tức là vận chuyển tiếp tế bằng những con đường đất, đường mòn, giống như trong trận chiến cuối cùng tại Bakhmut vào mùa xuân năm 2023.

Nhưng ngay cả điều này cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Và khi mùa tan băng đang đến gần, khiến việc di chuyển bằng đường bộ trở nên bất khả thi.

Rõ ràng, trong tương lai gần, Bộ chỉ huy Nga sẽ chỉ tăng cường nỗ lực phong tỏa hoàn toàn thành phố, điều này cuối cùng sẽ khiến việc giữ vững thành phố đối với lực lượng Ukraine trở thành “nhiệm vụ bất khả thi”.

Do đó, đây chính là lý do tại sao Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện đang nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ vòng vây đối với lực lượng đồn trú ở Pokrovsk và ngăn chặn bước đột phá của Nga gần Dobropillia.

Tuy nhiên, việc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine sẵn sàng hy sinh lực lượng dự bị nào để kéo dài “nỗi thống khổ của Pokrovsk” cũng không còn quan trọng nữa.

Mặc dù hiện tại không có dữ liệu chính xác về quy mô tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga vào khu vực đô thị Pokrovsk, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng trên mạng xã hội cho thấy các nhóm tấn công của Nga đang chiến đấu ở trung tâm thành phố này.

Ví dụ như ngày càng xuất hiện nhiều video về các máy bay không người lái của Ukraine đang tìm kiếm mục tiêu trong các tòa nhà dân cư ở Pokrovsk, cho thấy quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố và cố thủ ở đó.