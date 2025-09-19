Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức

Hãng tin RT đưa tin Điện Kremlin xác nhận ông Dmitry Kozak, Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã từ chức.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm (18/9) rằng ông Kozak nộp đơn từ chức “vì lý do cá nhân”. Ông cũng nói thêm sắc lệnh chính thức liên quan đến việc từ chức này vẫn chưa được ký hoặc công bố.

Trong suốt hai thập kỷ sự nghiệp, ông Kozak từng giữ nhiều chức vụ cấp cao trong chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Phát triển Khu vực và Phó Thủ tướng. Ở cương vị Phó Thủ tướng, ông giám sát công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014.

Năm 2020, ông Kozak được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, phụ trách Cục Quan hệ liên khu vực và văn hóa đối ngoại cùng Cục Hợp tác Biên giới. Tuy nhiên, cả hai cơ quan này đã bị giải thể theo sắc lệnh của Tổng thống hồi tháng 8 vừa qua.

Truyền thông Nga đưa tin về nhiều khả năng liên quan đến vai trò tiếp theo của ông Kozak. Một số nguồn nói ông có thể chuyển sang kinh doanh, trong khi nguồn khác cho rằng ông có thể được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Tổng thống tại Vùng Liên bang Tây Bắc.

(Theo RT)