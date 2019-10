Những câu nói ấn tượng của người đẹp Việt khi tặng sách tại Đồng bằng Sông Cửu Long

"Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt" vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ ngày 10-26/9, đã quãng đường hơn 2.000km trong suốt 17 ngày, đi qua 18 tỉnh thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ đem hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sỹ, người dân…



Hành trình có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Hương Giang, Mai Phương Thuý, Thuỳ Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thuý Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thuý Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thuỳ Dung, Thanh Tú, Mâu Thuỷ, Bùi Phương Nga, Thuý An, Hoàng Thuỳ, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thuỳ Tiên, Thuỷ Tiên, Ngọc Linh… và cá ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thuỳ Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…

"Hành trình Từ Trái Tim" vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng Bằng Sông Cửu Long là điểm tiếp nối của hành trình vùng núi cao và biển đảo đã thực hiện vào tháng 4 và tháng 6 năm 2019.

Năm 2020, Hành trình tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong "Tủ sách nền tảng đổi đời" thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách nền tảng đổi đời sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.

Vinh dự được tham gia hành trình, các người đẹp hoa hậu, diễn viên, ca sĩ đã có những chia sẻ ấn tượng trong các buổi giao lưu, tặng sách tại vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hoa hậu Giáng My



Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hoa hậu Hương Giang

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Hoa hậu Thùy Dung

Hoa hậu Kỳ Duyên

Á hậu Hoàng My

Á hậu Hoàng Thùy

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Ca sĩ Minh Hằng

Nhiếp ảnh: Tô Thanh Tân

Thiết kế mỹ thuật: Nguyễn Văn Hiến