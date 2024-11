Những bài học về các mối quan hệ từ Sex and the City

(Ảnh: HBO)

Sex and the City không chỉ đi trước thời đại mà bộ phim còn đặt ra những câu hỏi mà không ai muốn nói đến ở quy mô công khai vào thời điểm đó - 26 năm trước, vào thời điểm bộ phim phát sóng. Bộ phim mở ra cánh cửa đến với tình dục nữ mà không cần xấu hổ hay nói giảm nói tránh, và đặt câu hỏi về các mối quan hệ mà mọi người đều nghĩ đến. Làm việc, hẹn hò, ăn trưa, quan hệ tình dục (và không xấu hổ về điều đó), giải quyết vấn đề ly hôn, sinh con... hầu như không có chủ đề nào mà bộ phim Sex and the City không dám chạm đến, và bộ phim đã định hình nên giai điệu cho một thiên niên kỷ mới.

Tất nhiên, không phải lúc nào những nội dung được đề cập đến trong Sex and the City cũng hoàn hảo. Một số tập phim không còn lý tưởng nữa - dưới ánh sáng khắc nghiệt của thế hệ ngày nay như có những khoảnh khắc phim kỳ thị người đồng tính, chế giễu ngoại hình và phân biệt chủng tộc... Nhưng chúng ta có thể đánh giá cao Sex and the City vì chính nó - đi trước thời đại theo một số cách, chậm hơn thời đại theo những cách khác, nhưng với những thông điệp chính đáng để lưu ý, đặc biệt là khi nói đến tình yêu.

Đã 26 năm kể từ tập đầu tiên của bộ phim, chúng ta hãy cùng nhìn lại những bài học quan trọng nhất mà những người phụ nữ trong Sex and the City đã dạy chúng ta về các mối quan hệ - từ tình bạn đến tình yêu lãng mạn và mọi thứ khác.

(Ảnh: HBO)

1. Bạn bè của bạn có lẽ là tình yêu của cuộc đời bạn

Các mối quan hệ đến rồi đi, ngay cả những mối quan hệ tốt đẹp. Tất nhiên, điều đó cũng đúng với tình bạn. Nhưng những người ở đó để giúp bạn trở lại bình thường sau khi bạn bị vứt bỏ là những người đáng để dành thời gian.

Carrie và Big chia tay khoảng 200.000 lần trong suốt các phần phim, anh ta thậm chí còn bỏ rơi cô vào ngày cưới của họ. Và mỗi lần như vậy, Charlotte, Miranda, Samantha và Stanford đều ở ở bên cạnh Carrie, an ủi và giúp cô không tuyệt vọng.

Ngay cả khi Carrie và Big quay lại với nhau, và cô ấy tán tỉnh Aiden ở Abu Dhabi, các cô gái vẫn ở bên cô.

Những tình bạn nữ mà bạn nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời thường là những tình bạn vượt qua được thử thách của thời gian, vì vậy hãy trân trọng chúng.

(Ảnh: HBO)

2. Nếu cơ thể bạn đang nói với bạn rằng có điều gì đó không ổn, hãy lắng nghe nó

Bạn còn nhớ khi Carrie tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn mà Aiden mua cho cô ấy và nôn thốc nôn tháo xuống bồn rửa không? Hoặc khi cô ấy khiêu vũ với The Russian trong chiếc váy Oscar de la Renta màu hồng trước khi ngất xỉu thì sao?

Cho dù chúng ta cố gắng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn hay tình huống đó ổn đến mức nào, nếu cơ thể bạn phản ứng mạnh mẽ như vậy, thì có lẽ là không ổn.

(Ảnh: HBO)

3. Việc "nhập vai" sẽ không khiến ai đó yêu bạn

Le French Fry là cảnh yêu thích của nhiều người trong Sex and the City và lý do chủ yếu cho sự yêu thích này là vì đã Carrie ném những hộp thức ăn thật vào đầu Big. Dù cố gắng đến đâu, trong suốt phần lớn các phần phim Sex and the City, Carrie cũng không thể khiến Big yêu cô theo cách cô mong muốn, và dù cô ấy có vặn vẹo và thay đổi bản thân để phù hợp với một số khuôn mẫu nhất định, thì điều đó cũng không bao giờ hiệu quả.

Cũng giống như tình yêu lớn khác của Carrie, Aiden, vì anh ta, cô đã mặc quần bó màu trắng và dắt chó đi dạo, nhưng việc giả vờ là một cô gái yêu đồng quê, lành mạnh đã kết thúc bằng việc cô ấy hét lên đòi một chiếc "Cheeseburger, làm ơn, khoai tây chiên lớn và một cốc cosmopolitan" qua cửa sổ xe bán tải trong khi lên kế hoạch quay trở lại thành phố.

Tóm lại, bạn có thể đóng bất kỳ vai nào bạn thích, nhưng cuối cùng, mọi thứ sẽ trở về với bản chất của chính nó.